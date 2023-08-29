Цветные фары и видеорегистратор. Какие новые штрафы введут для водителей с 1 сентября

Теперь водителей будут штрафовать за цветные фары, неработающий ABS и за другие неисправности

29 августа 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Появляются новые штрафы для водителей и автомобилей. Правительство утвердило нововведения ещё 27 мая 2023 года. Вот-вот они заработают, поэтому amic.ru объяснят, к чему стоит приготовиться автомобилистам.

Неисправная система ABS

С 1 сентября водителю будет грозить штраф, если он ездит с неработающей антиблокировочной системой тормозов (ABS). Если в машине горит световой индикатор мониторинга рабочего состояния АБС, то за это теперь можно заплатить штраф, а машину могут отправить на штраф-стоянку.

Кроме того, если элементы антиблокировочной тормозной системы не закреплены и отсоединены или у них есть видимые повреждения, то за это тоже следует наказание.

При этом, пишет портал Autonews, если изготовителем не предусмотрена АБС, то дооснащение такой системы не потребуется.

Резина не по сезону

Теперь в России появляется единый подход по использованию шин "не по сезону". С июня по август будет запрещено использовать шипованные зимние шины. А с декабря по февраль нельзя будет ездить на летней резине. "Зимний запрет" действует в отношении легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн. Остальным грузовикам нужно будет иметь зимой цепи противоскольжения.

Проблемы с колесами

Водитель заплатит штраф, если на колесе его авто нет хотя бы одного крепёжного элемента — например, крепёжной гайки или болта колесного диска.

Чрезмерная тонировка

Теперь важно следить за тем, чтобы чрезмерно не тонировать свой автомобиль. Светопропускание ветрового стекла и передних стекол должно быть не менее 70%, а для транспортных средств с броневой защитой — не менее 60%.

Видеорегистратор на лобовом стекле

Наказать смогут и за видеорегистратор или телефон на лобовом стекле. Под ограничение попадают вообще любые дополнительные предметы или покрытия, которые ограничивают видимость для водителя. К ним не относятся зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, наружных, нанесённых или встроенных радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла.

Загрязнённые и "цветные" фары

Часть ограничений касается фар. Штраф полагается, если количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на ТС не соответствует требованиям. Ездить с неработающими или загрязнёнными фарами будет нельзя, как и менять цвет фар.

Фонари заднего хода тоже должны включаться и работать, габаритные и контурные огни также должны работать в постоянном режиме.

Гидроусилитель руля

Поводом для штрафа теперь будут протечки технической жидкости гидроусилителя руля или случай, когда переднее колесо самопроизвольно поворачивается при запущенном двигателе.

Для чего принимают изменения?

Изменения потребовались, чтобы актуализировать технические нормативы ПДД с положениями Технического регламента Таможенного союза.

На какую сумму будут штрафовать водителей?

Водителей будут штрафовать на сумму от 500 рублей по статье 12.5. КоАП РФ. Также нарушителям будет грозить эвакуация автомобиля на штраф-стоянку.