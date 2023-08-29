Цветные фары и видеорегистратор. Какие новые штрафы введут для водителей с 1 сентября
Теперь водителей будут штрафовать за цветные фары, неработающий ABS и за другие неисправности
29 августа 2023, 06:30, ИА Амител
С 1 сентября в России вступают в силу изменения в Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Появляются новые штрафы для водителей и автомобилей. Правительство утвердило нововведения ещё 27 мая 2023 года. Вот-вот они заработают, поэтому amic.ru объяснят, к чему стоит приготовиться автомобилистам.
Неисправная система ABS
С 1 сентября водителю будет грозить штраф, если он ездит с неработающей антиблокировочной системой тормозов (ABS). Если в машине горит световой индикатор мониторинга рабочего состояния АБС, то за это теперь можно заплатить штраф, а машину могут отправить на штраф-стоянку.
Кроме того, если элементы антиблокировочной тормозной системы не закреплены и отсоединены или у них есть видимые повреждения, то за это тоже следует наказание.
При этом, пишет портал Autonews, если изготовителем не предусмотрена АБС, то дооснащение такой системы не потребуется.
Резина не по сезону
Теперь в России появляется единый подход по использованию шин "не по сезону". С июня по август будет запрещено использовать шипованные зимние шины. А с декабря по февраль нельзя будет ездить на летней резине. "Зимний запрет" действует в отношении легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн. Остальным грузовикам нужно будет иметь зимой цепи противоскольжения.
Проблемы с колесами
Водитель заплатит штраф, если на колесе его авто нет хотя бы одного крепёжного элемента — например, крепёжной гайки или болта колесного диска.
Чрезмерная тонировка
Теперь важно следить за тем, чтобы чрезмерно не тонировать свой автомобиль. Светопропускание ветрового стекла и передних стекол должно быть не менее 70%, а для транспортных средств с броневой защитой — не менее 60%.
Видеорегистратор на лобовом стекле
Наказать смогут и за видеорегистратор или телефон на лобовом стекле. Под ограничение попадают вообще любые дополнительные предметы или покрытия, которые ограничивают видимость для водителя. К ним не относятся зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, наружных, нанесённых или встроенных радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла.
Загрязнённые и "цветные" фары
Часть ограничений касается фар. Штраф полагается, если количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на ТС не соответствует требованиям. Ездить с неработающими или загрязнёнными фарами будет нельзя, как и менять цвет фар.
Фонари заднего хода тоже должны включаться и работать, габаритные и контурные огни также должны работать в постоянном режиме.
Гидроусилитель руля
Поводом для штрафа теперь будут протечки технической жидкости гидроусилителя руля или случай, когда переднее колесо самопроизвольно поворачивается при запущенном двигателе.
Для чего принимают изменения?
Изменения потребовались, чтобы актуализировать технические нормативы ПДД с положениями Технического регламента Таможенного союза.
На какую сумму будут штрафовать водителей?
Водителей будут штрафовать на сумму от 500 рублей по статье 12.5. КоАП РФ. Также нарушителям будет грозить эвакуация автомобиля на штраф-стоянку.
08:41:51 29-08-2023
Все, что угодно, кроме действительного необходимого, таких извращений, как изменение штатной выхлопной системы!
08:55:17 29-08-2023
Реально, задолбали катающиеся пердежники, от которых сигналки срабатывают. - с ними надо бороться. а не с регистраторами. звзедец. куда регик теперь цеплять? А без него в 90% вину или невиновность сложно доказать. Что за ослы там сидят?
09:22:01 29-08-2023
Гость (08:55:17 29-08-2023) Реально, задолбали катающиеся пердежники, от которых сигналк... Да ладно пердежники, задалбывают кадры с неисправным двигателем и вырезанным катализатором. Едут, за ними такая вонь стоит, что приходится закрывать вентиляцию.
12:16:02 29-08-2023
Гость (08:55:17 29-08-2023) Реально, задолбали катающиеся пердежники, от которых сигналк... Ставь за зеркалом. Эта область не регламентируется.
09:19:58 29-08-2023
...С июня по август будет запрещено использовать шипованные зимние ... А не шипованные можно, что-ли?
09:45:01 29-08-2023
И в южных регионам теперь зимой шипы? Никогда не было и вот опять?
13:46:16 29-08-2023
Гость (09:45:01 29-08-2023) И в южных регионам теперь зимой шипы? Никогда не было и вот ... зимняя резина не обязательно шипованая не неси бред.
10:47:24 29-08-2023
А где про пенсионеров и орущую на три квартала музыку?
12:11:47 29-08-2023
Гость (10:47:24 29-08-2023) А где про пенсионеров и орущую на три квартала музыку? ... Пенсионеры-то чем тебе помешали?
13:29:02 29-08-2023
Гость (10:47:24 29-08-2023) А где про пенсионеров и орущую на три квартала музыку? ... А ты точно уверен, что это были пенсионеры?
14:34:33 29-08-2023
за видеорегистратор --- может коррупцию заснять
15:04:31 29-08-2023
У нормальных людей зеркало видеорегистратор и никаких проблем.
15:11:52 29-08-2023
Гость (15:04:31 29-08-2023) У нормальных людей зеркало видеорегистратор и никаких пробле... Не смеши