Какие правила использования дронов действуют в Алтайском крае?

На Алтае, в отличие от большинства регионов, беспилотники пока не запрещали

04 мая 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге запретили использование дронов и беспилотников. Причина – атака беспилотных аппаратов на Кремль, которая произошла в ночь с 2 на 3 мая. При этом многие другие регионы страны ограничили эксплуатацию дронов ещё в октябре 2022-го.

А вот в Алтайском крае никаких запретов пока не вводили. Но при этом поднимать в воздух беспилотники можно только по строгим правилам. О том, как получить разрешение на полёты дронов, – в материале amic.ru.

1 Какие дроны нужно обязательно ставить на учёт? Учёту в России подлежат все беспилотники, масса которых превышает 250 граммов. Такие правила действуют с 2017 года. Все летательные аппараты, которые попадают под эту категорию, нужно обязательно регистрировать в Росавиации. Сделать это, кстати, можно на портале госуслуг. Но обязательно нужно будет приложить фото вашего дрона.

2 Что нужно для того, чтобы запустить беспилотник в Алтайском крае? Свободно и спонтанно запустить дрон в Алтайском крае не получится. А даже если получится, за этим последует наказание. Чтобы поднять свой беспилотник в воздух, вам нужно получить разрешение в местном центре Единой системы организации воздушного движения. А если вы решили полетать над населённым пунктом, то вам также понадобится разрешение местных властей. Но и летать, где захочется, вы не сможете. Некоторые территории (гособъекты, крупные промкомплексы и т.д.) вообще закрыты для полётов: над ними установлены запретные зоны.

3 Как получить разрешение на полёт дрона в Барнауле? В Барнауле разрешения на полеты выдаёт комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Специальная комиссия, получив заявление, решает, одобрить полёт дрона или же отказать в выдаче разрешения. Заявление и необходимый пакет документов нужно подать в мэрию не позднее чем за 22 дня до полёта. А на принятие решения у комиссии есть десять дней. Порядок подачи заявлений и перечень необходимых документов указан на сайте городской администрации

4 Как действовать, когда разрешение властей получено? После того как городские власти дали разрешение, порядок действий следующий: нужно получить разрешение районного центра Единой системы организации воздушного движения. Номер организации в Барнауле – 24-02-08 ;

; не позднее чем за трое суток до полёта подать представление на установление местного режима в Новосибирский зональный центр Единой системы организации воздушного движения. Номер телефона организации – (383) 319-00-09 , электронный адрес – nzc@zsa.ru;

, электронный адрес – nzc@zsa.ru; за сутки до полёта предоставить в Новосибирский зональный центр план полёта беспилотника;

не позднее чем за два часа до полёта сообщить в Новосибирский зональный центр о фактическом времени, когда будет использоваться воздушное пространство;

за пять минут до полёта нужно доложить уже в барнаульский центр Единой системы организации воздушного движения о начале полёта. После того как дрон приземлится, нужно сообщить в центр об окончании полёта;

после полёта нужно сообщить в Новосибирский центр о снятии местного режима.

5 Что будет, если летать без разрешения? Тогда вас ждёт штраф. По ст. 11.4 КоАП, физлиц за нарушение правил пользования воздушного пространства могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, а юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей. Но и это ещё не всё. Если в результате неосторожной работы с дроном пострадают люди, нарушителю может грозить уголовная ответственность и даже лишение свободы.