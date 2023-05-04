В каких регионах России запрещено запускать в воздух беспилотники?
Поднимать в небо коптеры нельзя почти в половине российских субъектов
04 мая 2023, 13:03, ИА Амител
Фото: pixabay.com
После ночной атаки беспилотников на Кремль в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге запретили использовать любые дроны. В столице запрет бессрочный, а в Питере ограничения будут действовать как минимум до середины мая. Впрочем, это далеко не первые подобные решения: полёты дронов запрещены уже почти в половине российских регионов.
Рассказываем, где в России нельзя запускать беспилотники и как за это могут наказать.
1
Где в России запрещено использовать беспилотники?
Таких регионов уже больше 40. Причём большинство субъектов ввели ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов ещё в октябре 2022-го. Многие главы регионов в своих запретах сослались на указ Владимира Путина от 19 октября № 757. Тогда президент России издал документ, объясняющий необходимые меры для четырёх уровней реагирования – от военного положения до базовой готовности.
Регионы поняли документ по-разному. В числе тех, кто ввёл запреты, есть и субъекты из "жёлтой" зоны, и из зоны базовой готовности.
Полные или частичные запреты на использование беспилотников действуют в следующих регионах:
- Белгородская область;
- Брянская область;
- Владимирская область;
- Волгоградская область;
- Воронежская область;
- Калининградская область;
- Калужская область;
- Камчатский край;
- Кировская область;
- Костромская область;
- Краснодарский край;
- Крым;
- Курганская область;
- Магаданская область;
- Москва;
- Московская область;
- Мурманская область;
- Нижегородская область;
- Новгородская область;
- Оренбургская область;
- Пензенская область;
- Пермский край;
- Приморский край;
- Республика Адыгея;
- Республика Бурятия;
- Республика Марий Эл;
- Республика Мордовия;
- Республика Северная Осетия – Алания;
- Республика Татарстан;
- Ростовская область;
- Рязанская область;
- Самарская область;
- Санкт-Петербург;
- Саратовская область;
- Сахалинская область;
- Смоленская область;
- Ставропольский край;
- Тамбовская область;
- Тульская область;
- Удмуртская Республика;
- Ярославская область.
2
Какой штраф за незаконное использование беспилотника?
Административная ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства прописана в ст. 11.4 КоАП.
Так, штраф за нарушение для физлиц составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 250 до 300 тысяч рублей.
Но это штрафы для тех, кто имеет разрешение на использование воздушного пространства, но нарушил правила.
Для тех, кто в принципе не имеет права запускать объекты в небо, штрафы составляют от 30 до 50 тысяч – гражданам, от 50 до 100 тысяч – должностным лицам и от 300 до 500 тысяч – юрлицам.
3
Может ли грозить уголовная ответственность за использование беспилотника?
Да. Такая ответственность прописана в ст. 271.1 УК РФ. Если использование летательного аппарата повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть, то предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет. Если жертв две и больше, то максимальный срок лишения свободы – до семи лет.
4
Какие правила действуют там, где дроны запускать можно?
Первые масштабные ограничения в использовании дронов на территории России ввели ещё в 2020 году. Тогда это объяснили соображениями безопасности. Но в 2022 году их дополнительно ужесточили.
Так, дроны массой более 250 граммов обязательно нужно ставить на учёт. Чтобы запустить беспилотник в небо, нужно предоставить в местный центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации план полёта и получить разрешение.
Чтобы запустить беспилотник над населённым пунктом, необходимо разрешение местных властей.
5
Могут ли в России ужесточить правила использования беспилотников?
Да. В Совфеде уже сообщили, что считают необходимым ужесточить правила учёта беспилотников. Но как это будет реализовано, пока неизвестно.
18:26:07 04-05-2023
На всей территории РФ на период СВО запретить кому бы то ни было не ьлдбко запускать любые дроны кроме патрульных Армии и силовиков, но и их продажу.
00:31:15 05-05-2023
давайте и водителям запретим ездить на машинах, пешком все ходить будем. Вы с ума то не сходите совсем уж