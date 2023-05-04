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В каких регионах России запрещено запускать в воздух беспилотники?

Поднимать в небо коптеры нельзя почти в половине российских субъектов

04 мая 2023, 13:03, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

После ночной атаки беспилотников на Кремль в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге запретили использовать любые дроны. В столице запрет бессрочный, а в Питере ограничения будут действовать как минимум до середины мая. Впрочем, это далеко не первые подобные решения: полёты дронов запрещены уже почти в половине российских регионов.

Рассказываем, где в России нельзя запускать беспилотники и как за это могут наказать.

1

Где в России запрещено использовать беспилотники?

Таких регионов уже больше 40. Причём большинство субъектов ввели ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов ещё в октябре 2022-го. Многие главы регионов в своих запретах сослались на указ Владимира Путина от 19 октября № 757. Тогда президент России издал документ, объясняющий необходимые меры для четырёх уровней реагирования – от военного положения до базовой готовности.
Регионы поняли документ по-разному. В числе тех, кто ввёл запреты, есть и субъекты из "жёлтой" зоны, и из зоны базовой готовности.
Полные или частичные запреты на использование беспилотников действуют в следующих регионах:
  • Белгородская область;
  • Брянская область;
  • Владимирская область;
  • Волгоградская область;
  • Воронежская область;
  • Калининградская область;
  • Калужская область;
  • Камчатский край;
  • Кировская область;
  • Костромская область;
  • Краснодарский край;
  • Крым;
  • Курганская область;
  • Магаданская область;
  • Москва;
  • Московская область;
  • Мурманская область;
  • Нижегородская область;
  • Новгородская область;
  • Оренбургская область;
  • Пензенская область;
  • Пермский край;
  • Приморский край;
  • Республика Адыгея;
  • Республика Бурятия;
  • Республика Марий Эл;
  • Республика Мордовия;
  • Республика Северная Осетия – Алания;
  • Республика Татарстан;
  • Ростовская область;
  • Рязанская область;
  • Самарская область;
  • Санкт-Петербург;
  • Саратовская область;
  • Сахалинская область;
  • Смоленская область;
  • Ставропольский край;
  • Тамбовская область;
  • Тульская область;
  • Удмуртская Республика;
  • Ярославская область.
2

Какой штраф за незаконное использование беспилотника?

Административная ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства прописана в ст. 11.4 КоАП.
Так, штраф за нарушение для физлиц составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 250 до 300 тысяч рублей.
Но это штрафы для тех, кто имеет разрешение на использование воздушного пространства, но нарушил правила.
Для тех, кто в принципе не имеет права запускать объекты в небо, штрафы составляют от 30 до 50 тысяч – гражданам, от 50 до 100 тысяч – должностным лицам и от 300 до 500 тысяч – юрлицам.
 
3

Может ли грозить уголовная ответственность за использование беспилотника?

Да. Такая ответственность прописана в ст. 271.1 УК РФ. Если использование летательного аппарата повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть, то предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет. Если жертв две и больше, то максимальный срок лишения свободы – до семи лет.
4

Какие правила действуют там, где дроны запускать можно?

Первые масштабные ограничения в использовании дронов на территории России ввели ещё в 2020 году. Тогда это объяснили соображениями безопасности. Но в 2022 году их дополнительно ужесточили.
Так, дроны массой более 250 граммов обязательно нужно ставить на учёт. Чтобы запустить беспилотник в небо, нужно предоставить в местный центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации план полёта и получить разрешение. 
Чтобы запустить беспилотник над населённым пунктом, необходимо разрешение местных властей.
5

Могут ли в России ужесточить правила использования беспилотников?

Да. В Совфеде уже сообщили, что считают необходимым ужесточить правила учёта беспилотников. Но как это будет реализовано, пока неизвестно.
Кадр из видео

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НОВОСТИПроисшествия
Россия штрафы запреты

Комментарии 2

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Гость

18:26:07 04-05-2023

На всей территории РФ на период СВО запретить кому бы то ни было не ьлдбко запускать любые дроны кроме патрульных Армии и силовиков, но и их продажу.

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Гость

00:31:15 05-05-2023

давайте и водителям запретим ездить на машинах, пешком все ходить будем. Вы с ума то не сходите совсем уж

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