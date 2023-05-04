Поднимать в небо коптеры нельзя почти в половине российских субъектов

04 мая 2023, 13:03, ИА Амител

Фото: pixabay.com

После ночной атаки беспилотников на Кремль в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге запретили использовать любые дроны. В столице запрет бессрочный, а в Питере ограничения будут действовать как минимум до середины мая. Впрочем, это далеко не первые подобные решения: полёты дронов запрещены уже почти в половине российских регионов.

Рассказываем, где в России нельзя запускать беспилотники и как за это могут наказать.

1 Где в России запрещено использовать беспилотники? Таких регионов уже больше 40. Причём большинство субъектов ввели ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов ещё в октябре 2022-го. Многие главы регионов в своих запретах сослались на указ Владимира Путина от 19 октября № 757. Тогда президент России издал документ, объясняющий необходимые меры для четырёх уровней реагирования – от военного положения до базовой готовности. Регионы поняли документ по-разному. В числе тех, кто ввёл запреты, есть и субъекты из "жёлтой" зоны, и из зоны базовой готовности. Полные или частичные запреты на использование беспилотников действуют в следующих регионах: Белгородская область;

Брянская область;

Владимирская область;

Волгоградская область;

Воронежская область;

Калининградская область;

Калужская область;

Камчатский край;

Кировская область;

Костромская область;

Краснодарский край;

Крым;

Курганская область;

Магаданская область;

Москва;

Московская область;

Мурманская область;

Нижегородская область;

Новгородская область;

Оренбургская область;

Пензенская область;

Пермский край;

Приморский край;

Республика Адыгея;

Республика Бурятия;

Республика Марий Эл;

Республика Мордовия;

Республика Северная Осетия – Алания;

Республика Татарстан;

Ростовская область;

Рязанская область;

Самарская область;

Санкт-Петербург;

Саратовская область;

Сахалинская область;

Смоленская область;

Ставропольский край;

Тамбовская область;

Тульская область;

Удмуртская Республика;

Ярославская область.

2 Какой штраф за незаконное использование беспилотника? Административная ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства прописана в ст. 11.4 КоАП. Так, штраф за нарушение для физлиц составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 250 до 300 тысяч рублей. Но это штрафы для тех, кто имеет разрешение на использование воздушного пространства, но нарушил правила. Для тех, кто в принципе не имеет права запускать объекты в небо, штрафы составляют от 30 до 50 тысяч – гражданам, от 50 до 100 тысяч – должностным лицам и от 300 до 500 тысяч – юрлицам.

3 Может ли грозить уголовная ответственность за использование беспилотника? Да. Такая ответственность прописана в ст. 271.1 УК РФ. Если использование летательного аппарата повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть, то предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет. Если жертв две и больше, то максимальный срок лишения свободы – до семи лет.

4 Какие правила действуют там, где дроны запускать можно? Первые масштабные ограничения в использовании дронов на территории России ввели ещё в 2020 году. Тогда это объяснили соображениями безопасности. Но в 2022 году их дополнительно ужесточили. Так, дроны массой более 250 граммов обязательно нужно ставить на учёт. Чтобы запустить беспилотник в небо, нужно предоставить в местный центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации план полёта и получить разрешение. Чтобы запустить беспилотник над населённым пунктом, необходимо разрешение местных властей.