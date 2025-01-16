НОВОСТИОбщество

Какие продукты больше всего подорожали в 2024 году и на сколько?

В среднем продовольственные товары стали дороже на 9,18%

16 января 2025, 12:40, ИА Амител

Продукты на рынке / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Продукты на рынке / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Куриные яйца стали самым подорожавшим продуктом в российских магазинах в 2024 году, сообщается в данных Росстата, опубликованных 15 января.

"Яйца куриные подорожали на 29,39% в 2024 году к 2023 году", – говорится в материалах.

На втором месте по росту стоимости оказалось масло сливочное, которое прибавило в цене 17,22%. На третье место попали овощи и фрукты, подорожавшие на 16,37%.

Далее идут мясо и птица (+11,38%), рыба мороженая неразделанная (10,73%), куры охлажденные и мороженые (+10,14%).

"Продовольственные товары в 2024 году, по отношению к 2023 году, подорожали на 9,18%", – говорится в материалах Росстата.

Магазин / Фото: unsplash.com / Eduardo Soares

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Также стали дороже обеды в столовых, кафе и закусочных
НОВОСТИЭкономика
цены Продукты
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Комментарии 5

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гость

12:49:25 16-01-2025

такое ощущение что цены приведены для тех кто не проживал в стране в 2023 году,ну или не ходил по магазинам

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Гость

13:06:18 16-01-2025

эти цифры для тех кто в магазины не ходит?

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Гость

15:11:11 16-01-2025

Дайте угадаю. Все?

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Гость

18:38:23 16-01-2025

В начале прошлого года заринское масло под маркой "Белый замок" стоило (1 пачка 180г) 150 рублей в "Мария-Ра". Сегодня его цена 227 рублей за ту же пачку. +50%

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Гость

12:54:08 19-01-2025

Ничего нового-как обычно официальная статистика занижает цифры в 2-3 раза, расходимся

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