Какие продукты больше всего подорожали в 2024 году и на сколько?
В среднем продовольственные товары стали дороже на 9,18%
16 января 2025, 12:40, ИА Амител
Продукты на рынке / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Куриные яйца стали самым подорожавшим продуктом в российских магазинах в 2024 году, сообщается в данных Росстата, опубликованных 15 января.
"Яйца куриные подорожали на 29,39% в 2024 году к 2023 году", – говорится в материалах.
На втором месте по росту стоимости оказалось масло сливочное, которое прибавило в цене 17,22%. На третье место попали овощи и фрукты, подорожавшие на 16,37%.
Далее идут мясо и птица (+11,38%), рыба мороженая неразделанная (10,73%), куры охлажденные и мороженые (+10,14%).
"Продовольственные товары в 2024 году, по отношению к 2023 году, подорожали на 9,18%", – говорится в материалах Росстата.
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12:49:25 16-01-2025
такое ощущение что цены приведены для тех кто не проживал в стране в 2023 году,ну или не ходил по магазинам
13:06:18 16-01-2025
эти цифры для тех кто в магазины не ходит?
15:11:11 16-01-2025
Дайте угадаю. Все?
18:38:23 16-01-2025
В начале прошлого года заринское масло под маркой "Белый замок" стоило (1 пачка 180г) 150 рублей в "Мария-Ра". Сегодня его цена 227 рублей за ту же пачку. +50%
12:54:08 19-01-2025
Ничего нового-как обычно официальная статистика занижает цифры в 2-3 раза, расходимся