Какие продукты больше всего подорожали в 2024 году и на сколько?

В среднем продовольственные товары стали дороже на 9,18%

16 января 2025, 12:40, ИА Амител

Продукты на рынке / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Куриные яйца стали самым подорожавшим продуктом в российских магазинах в 2024 году, сообщается в данных Росстата, опубликованных 15 января.

"Яйца куриные подорожали на 29,39% в 2024 году к 2023 году", – говорится в материалах.

На втором месте по росту стоимости оказалось масло сливочное, которое прибавило в цене 17,22%. На третье место попали овощи и фрукты, подорожавшие на 16,37%.

Далее идут мясо и птица (+11,38%), рыба мороженая неразделанная (10,73%), куры охлажденные и мороженые (+10,14%).