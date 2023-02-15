Какие продукты начнут маркировать в 2023 году и зачем это нужно?

Весной в России начнут маркировать БАДы, пиво и велосипеды

15 февраля 2023, 06:46, ИА Амител

Супермаркет / Фото: amic.ru

В 2023 году в России начнут маркировать ряд важных товаров. Часть нововведений вступит в силу уже в марте и апреле. Amic.ru рассказывает, что именно будут маркировать и что это изменит для предпринимателей и обычных людей.

Что будут маркировать?

С 1 марта вводится обязательная маркировка велосипедов и их рам;

с 1 апреля 2023 года вводится маркировка продукции, упакованной в кеги. Это, например, пиво и слабоалкогольная продукция. С 1 октября маркировать нужно будет напитки в стеклянной и полимерной упаковке. Пиво и слабоалкогольную продукцию в упаковке из других материалов будут "помечать" с 15 января уже 2024 года;

с 1 апреля 2023 года начнут обязательно маркировать биологически активные добавки (БАДы). А с 1 сентября 2023-го продавцы должны будут начать отправлять информацию о продажах БАДов;

с 1 марта производители, импортёры и организации торговли будут передавать сведения в систему маркировки о продаже питьевой воды. При продаже продукции на кассе будут сканировать коды;

до 28 февраля 2023 года идёт эксперимент по маркировке антисептиков для рук и медицинских изделий. Здесь точной даты, с которой начнут маркировать эти товары, пока нет.

А что уже маркируют?

Обязательной маркировке подлежат лекарства, табак, товары лёгкой промышленности, духи и туалетная вода, шины, обувь, шубы, фотоаппараты и вспышки, упакованная вода и молочная продукция.

Касса в супермаркете / Фото: amic.ru

Что такое обязательная маркировка?

Обязательная маркировка предполагает размещение на товаре уникального штрихкода. В ходе производства его наносят лазером. Код нельзя подделать или скопировать. Он указывает, к какой позиции относится товар, содержит информацию о максимальной розничной цене на него, дате изготовления, производителе и использованных материалах, о месте производства, нахождении товара и его статусе.

Зачем нужна обязательная маркировка?

Обязательную маркировку вводят для борьбы с просроченными и поддельными товарами. Она даёт контролирующим органам возможность отслеживать движение товаров от производства до магазинов, а покупателю позволяет проверить их подлинность и срок годности через приложение "Честный знак". Вообще "Честный знак" – это целая система, через которую производители получают коды для своих товаров и выкупают их.

Что должны делать производители?

Все участники цепочки должны зарегистрироваться в системе и использовать электронный документооборот. Производителям нужны принтеры для печати и нанесения штрихкодов, а также 2D-сканер. Дистрибьютеры и перевозчики должны иметь планшеты или подключаемые к сканеру телефоны. Ретейлеры обязаны закупить 2D-сканеры и онлайн-кассы, которые могут работать с системой маркировки.

Какие ещё изменения в маркировке товаров могут нас ждать?

Ожидается, что с помощью маркировки можно будет блокировать продажу просроченной продукции. Такой эксперимент стартовал 1 февраля 2023 года, он проводится на добровольной основе, пишет сайт "Клерк". С помощью проекта власти хотят отработать механизм обмена информации о маркированной продукции между торговыми точками и системой "Честный знак".

Если эксперимент закончится успешно, в будущем кассы будут блокировать покупку "просрочки". В эксперименте сейчас участвуют некоторые виды "молочки", питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки, некоторые виды табака, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна и электронные системы курения.

А цены из-за маркировки растут?

Специалисты уверяют, что ценник на маркированные товары значительно не увеличивается. Так, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин говорит, что маркировка не оказывает заметного влияния на рост цен и "вклад данного фактора в рост себестоимости не может превышать одного процента".

"Маркировка открывает бизнесу новые возможности благодаря предоставлению доступа к информации о состоянии товаров на рынке. Это позволит компаниям повысить свою эффективность", – передаёт его слова сайт системы "Честный знак".

Тем не менее часть производителей прогнозируют рост цен на товары из-за маркировки. В частности, производители пива в Алтайском крае в августе 2022 года говорили, что закупка дорогого оборудования для маркировки потребует повышения цен на пиво.

Штрафуют ли за нарушение закона о маркировке?

Да, штрафы платят должностные и юридические лица.

Наказание положено за отсутствие регистрации в системе "Честный знак":

должностным лицам выносят предупреждение или назначают штраф от 1 до 10 тысяч рублей;

юрлицам положен штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

За отсутствие в чеке реквизита "Код товара" назначается штраф:

для должностных лиц – от 1,5 до 3 тысяч рублей;

для ИП и юрлиц – до 10 тысяч рублей.

За неправильную маркировку или отсутствие в ней нужных данных:

для должностных лиц положен штраф до 10 тысяч рублей;

юрлица выплачивают штраф до 100 тысяч рублей.

За торговлю немаркированной продукцией:

для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией незаконных товаров. При этом за торговлю немаркированным табаком они платят до 15 тысяч рублей.

для юридических лиц – от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией товаров, не прошедших маркировку. За торговлю немаркированным табаком им придётся заплатить от 200 тысяч рублей.

Кроме того, за нарушение сроков передачи информации в систему "Честный знак" могут ввести штраф до 100 тысяч рублей.

Уголовная ответственность за нарушение правил маркировки также существует. Привлечь к ней могут за торговлю немаркированной продукцией в крупном и особо крупном размере и за подделку кодов маркировки.