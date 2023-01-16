В российских магазинах нельзя будет купить просрочку

Просроченные продукты будут просто блокироваться на кассе

16 января 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Эксперимент по борьбе с просрочкой проведут в российских магазинах. Об этом сообщают "Известия".

Речь идёт о системе цифровой маркировки для молочной продукции. Отмечается, что первым её работу запустит сеть магазинов "Магнит".

Нормативные акты, которые позволят провести подобный эксперимент, подготовит правительство России. Аналогичные функции разрабатываются и другими участниками рынка. В перспективе планируется распространить такой опыт на весь продуктовый ретейл.

В данный момент под маркировку попадают упакованная вода, лекарства, табачные изделия, шубы, духи, шины и фотоаппараты, а также молочные продукты.