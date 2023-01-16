НОВОСТИОбщество

В российских магазинах нельзя будет купить просрочку

Просроченные продукты будут просто блокироваться на кассе

16 января 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Эксперимент по борьбе с просрочкой проведут в российских магазинах. Об этом сообщают "Известия".

Речь идёт о системе цифровой маркировки для молочной продукции. Отмечается, что первым её работу запустит сеть магазинов "Магнит".

Нормативные акты, которые позволят провести подобный эксперимент, подготовит правительство России. Аналогичные функции разрабатываются и другими участниками рынка. В перспективе планируется распространить такой опыт на весь продуктовый ретейл.

В данный момент под маркировку попадают упакованная вода, лекарства, табачные изделия, шубы, духи, шины и фотоаппараты, а также молочные продукты.

 

Комментарии 13

  • ну зашибись, теперь точно с голоду сдохну
    16 января, Гость   Ответить
  • Недооцениваете вы находчивость торгашей...
    16 января, Гость   Ответить
  • ну зашибись, теперь точно с голоду сдохну *** Туда тебе и дорога.
    16 января, Гость   Ответить
  • ну зашибись, теперь точно с голоду сдохну------------- да ладно! Наклеят другие штрихкоды на упаковки, снова продукты будут свеженькими!
    16 января, Гость   Ответить
  • Туда тебе и дорога.. Ты первый желчь так и бьёт в бошку.
    16 января, Гость   Ответить
  • В 2000-х замудохался перебивать срок годности на продукции!!! Неужель теперь не прокатит?
    16 января, Гость   Ответить
  • УЖЕ давно блокируют ...- к чему старая информация???
    16 января, Гость   Ответить
  • Вы видели на свалках просроченные продукты? Я не однократно видел как Лента перемаркирует, то пицу, то колбасу, то сыр..
    16 января, Гость   Ответить
  • Недооцениваете вы находчивость торгашей... ---- У нас что только торгаши находчивые, у нас весь народ такой, привыкли за столетия обходить дурацкие законы.
    16 января, Гость   Ответить
  • Вы видели на свалках просроченные продукты? --- Ну до свалки они не дойдут, с хорошей скидкой все расхватают работники магазинов, потом перепродадут знакомым или сами съедят.
    16 января, Гость   Ответить
  • Вы видели на свалках: много раз видела- стоят бабки с баулами и в драку у контейнеров как только туда выкидывали, сражение ни на жизнь а на смерть была, не думаю что теткам нужно было 100 коробок конфет стопудово куда то перепродали.
    16 января, Гость   Ответить
  • Снова какой то твари миллиардерской понадобились сверхдоходы от повышения для нас цен на продукты.
    16 января, Гость   Ответить
  • Ну до свалки они не дойдут--------------Сам видел вываленные в мусорный бак красиво упакованные продукты в Холидее (или что сейчас там), большой магазин на берегу Барнаулки и Ленинского проспекта, между Барнаулкой и ВДНХ, рядом с Центральной налоговой (раньше) и женским монастырем. Так вокруг ходили грузчики и никто ничего не хватал, а сами еще подвозили и вываливали просрочку.
    17 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров