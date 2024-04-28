Какие работы на даче нужно провести в мае и можно ли уже пересаживать рассаду

Опытный агроном поделился советами и рассказал, как в Алтайском крае дачников дурят продавцы "перегноя"

28 апреля 2024, 10:15, ИА Амител

Рассада. Фото: Zoe Schaeffer / unsplash.com

Май – время наводить порядок на садовом участке и в теплице, делать ревизию всех насаждений после долгой зимы и готовить почву к посеву. Поэтому многие жители Алтайского края уже на этих праздниках поедут на дачи, чтобы не только отдохнуть, но и поработать. О том, какой фронт работ нужно провести в первую очередь, amic.ru рассказал председатель регионального отделения Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков.

Приехали на дачу, с чего начать?

Садово-огородный сезон всегда начинается с проведения субботника. В первую очередь нужно убрать листья и засохшую траву под многолетними цветами, малиной, крыжовником, смородиной, яблонями и другими садовыми культурами. Под ними живет много вредителей и болезней. Чтобы не допустить заражения, нужно как можно скорее от мусора избавиться, отмечает Владимир Марков.

Как обрабатывать сами деревья в саду весной?

Если на деревьях есть повреждения, нужно провести дезинфекцию 3-5%-ным раствором медного купороса и замазать их садовым варом.

После этого приступайте к обрезке больных, засохших, отломанных веток.

Это касается всех деревьев и кустарников за исключением винограда. Опытный садовод подчеркивает, что у него обрезку можно проводить только осенью. В противном случае вы рискуете получить значительно меньше урожая: уже идет активное сокодвижение, и каждая ранка на побеге грозит потерей питательных веществ самого куста.

А виноград в начале мая уже можно подвязывать?

В начале мая можно подвязать малину, а для винограда – рановато, говорит Владимир Марков. Лоза серьезных морозов не боится, но даже при нулевой температуре у винограда погибают лист и соцветия, которые уже находятся в стадии развития. Есть большой риск осенью остаться вообще без ягоды.

"Я уже убрал различные утеплители и щиты, которые у меня в зиму были. Сейчас держу виноград под дугами, накрытыми пленкой, открыв ее с краев. Чтобы не допустить выпревания, гниения и подмокания, которых боится это растения, там должен "гулять" ветерок. Подвязать виноград можно только тогда, когда появится прогноз, что больше ночных заморозков не будет", – делится опытом садовод.

При этом эксперт предупреждает, что на Алтае сейчас очень распространены серьезные болезни винограда, от которых он погибает, идет сброс, гниение уже зрелых ягод. Поэтому уже сейчас нужно принимать меры защиты.

"Если недалеко от вашего участка есть другие плантации винограда, обязательно обработайте свой бордоской жидкостью либо медным или железным купоросом. Это нужно сделать в период, когда у растения уже есть почки, но еще не появились листья. Сделать это можно с помощью пульверизатора, опрыскивателя либо обычного веника. Побрызгать виноград нужно со всех сторон и опять закрыть", – объясняет Владимир Марков.

Какие еще кустарники надо обработать от вредителей?

Медным купоросом или бордоской жидкостью Марков рекомендует обработать от вредителей и болезней все деревья и кустарники в саду за исключением яблони. Чтобы защитить ее от вирусных болезней, потребуется препарат, который продают в специализированных магазинах. Конкретный садовод рекомендовать не берется, но отмечает, что сейчас их выбор огромный.

Если вы уже все сделали, а майские праздники еще не закончились, самое время переходить к побелке штамбов и толстых ветвей яблони, груши и других плодовых деревьев известковым составом.

Можно ли что-то посеять и посадить на даче или лучше подождать?

Для начала нужно сделать грядки. При желании на них можно посеять семена моркови, редиса, лука, различной зелени, но делать этого Марков не рекомендует. Земля еще не прогрелась: три дня назад в регионе температура ночью опускалась до -7 градусов. В таких условиях активного роста не будут. Надо дождаться, когда земля прогреется в глубину минимум 10 сантиметров.

"Некоторые садоводы торопятся посеять редиску, различную зелень, морковь, чтобы получить более ранний урожай. Но холодную почву ни одна культура не любит. Семена просто будут сидеть в ней, но не развиваться. Кроме того, растения могут начать болеть и в итоге урожай будет непродуктивный", – отмечает Владимир Марков.

Зато тем, у кого есть теплицы, на майских праздниках точно будет чем заняться: фронт работ огромный.

И что нужно сделать в теплице?

Земля в теплицах уже прогрелась, а это значит, что можно начинать посадки. Но прежде нужно провести подготовительные работы: в теплице накапливается много болезней, вирусных вредителей. Грамотные садоводы проводят подобие стерилизации: опрыскивают, отпугивают, очищают, говорит Марков.

"Теплицу изнутри можно промыть раствором воды с хозяйственным мылом. Особое внимание местам, где теплица сопряжена с землей. Некоторые садоводы покупают шашки для обработки, но их я не советую, так как в их состав входит сера, а она уничтожает все. Лучше купить в магазине фунгициды и таким раствором перед посадками пролить почву. В теплицу тоже надо вносить удобрения. Я рекомендую жидкие – они действуют моментально", – рекомендует эксперт.

Не лишним будет омолодить землю. Менять всю – работа трудоемкая и затратная. Поэтому агроном ее добавляет в те места, где планирует делать лунки для перцев и помидоров, затем перекапывает. По словам Владимира Ивановича, самый лучший гумус – между соснами. Перегнивая, шишки и иголки обеззараживают почву, а это значит, что в ней не заведутся грибковые заболевания, которые губительны для растений. Кроме того, сама земля очень плодородная: запасов ее полезных веществ достаточно, чтобы обеспечить хороший рост.

"Раньше всегда добавляли перегной, но он должен быть проверенный и полностью готовый – такой, чтоб рассыпался в руках. Последние годы на Алтае все чаще дурят садоводов и продают под видом перегноя опилки. Некоторые вносят для удобрения почвы свежий перегной или птичий помет – они не только не принесут пользы, но и могут сильно навредить: высокий риск, что растения просто сгорят", – объясняет Владимир Марков.

После этого в теплице можно посеять редиску, и лук на зелень и перенести рассаду, которая сейчас стоит на подоконнике. А можно и пересадить ее.

"Часть помидоров, перцев и баклажанов я высаживаю в теплицу на постоянное место, а между ними втыкаю рассаду, которую потом буду пересаживать в открытый грунт без защиты. Здесь растения будут получать максимум солнечного света, а значит, будут более крепкими. Когда синоптики дадут прогноз, который не предвещает заморозков, можно будет пересадить рассаду в огород. Как правило, в Алтайском крае холодные ночи заканчиваются в конце мая – начале июня", – заключил эксперт.