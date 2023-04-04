Какие реки Алтайского края уже вскрылись и когда начнётся ледоход на Оби?

Гидролог рассказала, какой будет первая волна паводка

04 апреля 2023, 12:02, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Ледоход на Оби в 2023 году, скорее всего, начнётся не раньше 10-11 апреля. Недавнее похолодание немного притормозило весенние процессы. На данный момент на реке наблюдаются только промоины и закраины, никаких подвижек льда ещё нет. Об этом amic.ru сообщила ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"На 4 апреля на Оби фиксируем лишь небольшие подъёмы уровня воды – на 5-10 сантиметров. По прогнозу, первые подвижки льда ожидались 7 апреля, плюс-минус четыре дня. Но последнее похолодание сдвинуло вскрытие реки на более поздние сроки. Теперь на Оби мы ожидаем ледоход ориентировочно 10-11 апреля, если не будет какой-то корректировки. Погода всё время меняется", – сказала Ольга Прахт.

В ближайшие несколько дней температура воздуха в Алтайском крае ежедневно будет нарастать. По прогнозам синоптиков, самым тёплым на этой неделе станет 6 апреля. В регионе температура воздуха поднимется до +10...+15°С, а по югу – до +20°С. Но, как отмечает Ольга Прахт, в южных районах снега уже практически не осталось, а тот, что сейчас растает, "добегает" до Барнаула через 6-7 дней. Поэтому резких подъёмов уровня воды в Оби в ближайшие дни не ожидают.

"Реки Чарыш и Алей уже вскрылись в верхнем и среднем течении. Чумыш пока ещё подо льдом, на нём, как и на Оби, наблюдают промоины и закраины. А практически все малые реки в предгорных районах уже вскрылись. Но уровень воды в них низкий, в основном идут спады, потому что ночью ещё холодно, и, как следствие, большой воды нет. Да и основной снег уже стаял. Для первой волны это очень хорошо. Высокого уровня мы уже не ждём", – отметила гидролог.

Относительно второй волны паводка опасения есть, так как по последним измерениям уровень запаса снега в горах Алтая превышал норму на 30%. В дальнейшем уровень может повыситься в Оби и Катуни, но опять же всё будет зависеть от погодных условий.

С каждым днём количество промоин на реках увеличивается, а лёд становится всё тоньше, поэтому риск провала крайне высок, говорят в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю. Выходить и выезжать на автомобиле на лёд сейчас нельзя, подчёркивают в ведомстве.

"Спасатели призывают граждан быть предельно внимательными и не пренебрегать знаками безопасности и аншлагами, выставленными на водоёмах. Уважаемые взрослые, особое внимание уделите детям, не оставляйте их без должного присмотра. Родителям следует провести дополнительные беседы об опасности весеннего льда. Тем, кто заметил детские игры на льду, не стоит оставаться равнодушными", – отмечают в МЧС.