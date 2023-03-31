Ледоход в этом году может начаться на неделю раньше

31 марта 2023, 06:52, ИА Амител









































































Река Обь 29 марта

Фото: Алина Богомолова

Лёд на реке Оби в районе Речного вокзала ещё держится, вода обступает его уже со всех сторон. До ледохода, возможно, остаётся неделя. Ранее в программе "Переговорка" начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров рассказал, что всё сдвинулось примерно на неделю. Если раньше вскрытие рек прогнозировали в первой декаде апреля, то в этом году оно началось уже в конце марта. Так, Чарыш уже очищается ото льда и началось вскрытие реки Алей. Значит, скоро лёд тронется и на главных реках края.

Как выглядит Обь сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.