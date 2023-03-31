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Большая вода наступает. Как Обь в Барнауле готовится освободиться ото льда

Ледоход в этом году может начаться на неделю раньше

31 марта 2023, 06:52, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова

Лёд на реке Оби в районе Речного вокзала ещё держится, вода обступает его уже со всех сторон. До ледохода, возможно, остаётся неделя. Ранее в программе "Переговорка" начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров рассказал, что всё сдвинулось примерно на неделю. Если раньше вскрытие рек прогнозировали в первой декаде апреля, то в этом году оно началось уже в конце марта. Так, Чарыш уже очищается ото льда и началось вскрытие реки Алей. Значит, скоро лёд тронется и на главных реках края.

Как выглядит Обь сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже. 

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Комментарии 5

  • А где у нас район Речного вокзала?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, в районе площади Баварина
    31 марта, Гость   Ответить
  • да-да-да!! Какого такого речного вокзала???
    31 марта, Гость   Ответить
  • Ну, это как с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью... Речного вокзала нет, но ностальгия не отпускает.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Предлагаю это место назвать "берег Шонии"
    02 апреля, Гость   Ответить
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