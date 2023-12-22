Если дети пострадали. Кому Путин распорядился выплачивать по 100 тысяч рублей?
Среди обязательных требований – российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ
22 декабря 2023, 11:27, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит оказать социальную поддержку семьям с детьми, пострадавшим от агрессии со стороны Украины. Каждому такому ребенку будет назначена выплата в размере 100 тысяч рублей. Но претендовать на нее смогут только те, кто попадает под определенные критерии. Подробнее об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Кому будет положена выплата за агрессию Украины?
На выплату смогут рассчитывать семьи, в которых дети получили увечья на территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, а также регионов, "прилегающих к району проведения специальной военной операции". Это, в том числе, регионы Черноземья – Белгородская и Курская области, регулярно подвергающиеся обстрелам.
При этом в документе отмечается, что право на выплату будет иметь ребенок с российским гражданством и постоянно проживающий на территории РФ.
О каких увечьях идет речь?
Под увечьем подразумеваются ранения, травмы и контузии, полученные после 18 февраля 2022 года. Деньги могут быть перечислены родителям либо напрямую пострадавшему, если он уже стал совершеннолетним.
Как еще будут помогать этим детям?
В этом же документе Владимир Путин рекомендовал по возможности (если это позволит бюджет) отправлять таких детей в организации отдыха, а при наличии медицинских показаний – в санатории. Субъектам также рекомендовали оплачивать проезд до этих мест и "установить иные дополнительные меры социальной поддержки".
11:44:53 22-12-2023
за чей счет выплаты?
12:49:27 22-12-2023
Гость (11:44:53 22-12-2023) за чей счет выплаты?... за счет наших налогов, что за глупые вопросы
13:03:57 22-12-2023
я против. запишите там
13:10:56 22-12-2023
Ну хоть так. Это дети. А против детей твари