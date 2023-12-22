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Если дети пострадали. Кому Путин распорядился выплачивать по 100 тысяч рублей?

Среди обязательных требований – российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ

22 декабря 2023, 11:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит оказать социальную поддержку семьям с детьми, пострадавшим от агрессии со стороны Украины. Каждому такому ребенку будет назначена выплата в размере 100 тысяч рублей. Но претендовать на нее смогут только те, кто попадает под определенные критерии. Подробнее об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

Кому будет положена выплата за агрессию Украины?

На выплату смогут рассчитывать семьи, в которых дети получили увечья на территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, а также регионов, "прилегающих к району проведения специальной военной операции". Это, в том числе, регионы Черноземья – Белгородская и Курская области, регулярно подвергающиеся обстрелам.

При этом в документе отмечается, что право на выплату будет иметь ребенок с российским гражданством и постоянно проживающий на территории РФ.

О каких увечьях идет речь?

Под увечьем подразумеваются ранения, травмы и контузии, полученные после 18 февраля 2022 года. Деньги могут быть перечислены родителям либо напрямую пострадавшему, если он уже стал совершеннолетним.

Как еще будут помогать этим детям?

В этом же документе Владимир Путин рекомендовал по возможности (если это позволит бюджет) отправлять таких детей в организации отдыха, а при наличии медицинских показаний – в санатории. Субъектам также рекомендовали оплачивать проезд до этих мест и "установить иные дополнительные меры социальной поддержки".

Владимир Путин СВО выплаты

Комментарии 4

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Гость

11:44:53 22-12-2023

за чей счет выплаты?

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гость

12:49:27 22-12-2023

Гость (11:44:53 22-12-2023) за чей счет выплаты?... за счет наших налогов, что за глупые вопросы

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Гость

13:03:57 22-12-2023

я против. запишите там

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Гость

13:10:56 22-12-2023

Ну хоть так. Это дети. А против детей твари

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