Эксперты отмечают, что с появлением фонда "Защитники Отечества" проблемы вернувшихся бойцов стало решать легче

28 ноября 2023, 12:25, Антон Дегтярев

Консультации с родственниками солдат СВО в фонде "Защитники Отечества" / Фото: amic.ru

С начала спецоперации для ее участников в России был принят целый ряд льгот и законов. Изменений и тонкостей очень много и разобраться с ними обычным военным и их семьям трудно. Помогают им в фонде "Защитники Отечества". Здесь участников СВО и их родственников консультируют юристы, судебные приставы, представители МФЦ и пр. Разбираются с проблемами и помогают оформить нужные документы. Amic.ru узнал, какие вопросы волнуют вернувшихся со спецоперации солдат и как их решают в Алтайском крае.

Объяснить законы и собрать документы

Самыми частыми обращениями в сфере юридической помощи со стороны родственников военных являются получение справки о нахождении бойца на СВО и вопрос оформления льгот. Часто солдатам и их родственникам нужно просто разъяснить закон, говорит юрист Юлия Диль.

"Отметку о прибытии либо убытии бойцы получают зачастую позже, чем они заходят в зону СВО. Есть проблема с тем, чтобы получить подтверждающие справки. Вопросы решаются достаточно оперативно, военная прокуратура активно подключается. Военный комиссар также активно работает", – рассказывает юрист.Помогают юристы и оформить документы в случае гибели бойца. Объясняют родственникам, какие бумаги они должны собрать и на какие выплаты имеют право. Порой приходится делать запросы в ЛНР и ДНР, чтобы привести все документы в порядок.

Юристы зачастую выполняют не только свою прямую работу, но становятся для семей и психологами, отметила Юлия.

Фонд "Защитники Отечества" в Алтайском крае / Фото: amic.ru

"Например, часто человеку надо просто выговориться после смерти родственника. В начале мобилизации вообще семьи были напуганы тем, что их близкого куда-то отправляют, не понимали, как с ним связаться. Сейчас связь налажена. Они уже понимают, как получить выплаты, и приходят, когда случается что-то непоправимое. Есть споры с Минобороны, с военными комиссарами. Сейчас немного растет количество споров между родственниками, но они все же они не носят массовый характер", – отметила она.

Жалобы на непредоставление отпуска бойцам тоже есть в России, однако лично Юлия с ними не сталкивалась. Юрист поясняет, что иногда бойцы не сообщают в военкомат о продлении отпуска по медицинским причинам. Из-за этого возбуждаются уголовные дела. Однако при предъявлении справки их, как правило, закрывают.

МФЦ

Бесплатную юридическую помощь участникам СВО оказывают и сотрудники МФЦ. Так, в сервисе "МФЦ-онлайн" можно получить консультацию по оформлению документов, подготовить их и предоставить, рассказывает начальник юридического отдела МФЦ Алтайского края Оксана Купцова. Сотрудники помогают обратиться в суд по какому-либо вопросу.

"Участники СВО часто идут к нам, когда получают отказ по мерам поддержки и выплатам. Если у них нет регистрации по месту жительства в Алтайском крае, то есть их интересует подготовка искового заявления, установление факта регистрации в Алтайском крае. Мы принимаем документы на все положенные выплаты участникам СВО и их семьям. Окно МФЦ работает в будние дни, там тоже можно подать документы. Так же мы периодически присутствуем в фонде "Защитники Отечества" и организуем бесплатную помощь", – говорит представитель МФЦ.

Личный прием участников СВО ведется в МФЦ по адресу: Павловский тракт, 58ю.

Фонд "Защитники Отечества" в Барнауле/ Фото: amic.ru

Решить вопрос с долгами и кредитами

Чтобы разобраться с долгами по кредитам, штрафам и налогам, бойцы и их близкие обращаются к судебным приставам. В частности, они помогают приостановить исполнительное производство по таким делам, говорит инспектор отдела организации исполнительного производства главного управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Евгения Шумакова.

"Судебным приставам необходимо получить заявление от гражданина либо от его супруги. Далее мы работаем на основании этого заявления и предоставленных документов. Судебный пристав приостанавливает исполнительное производство. Например, недавно к нам с заявлением обратилась женщина, у которой в отношении супруга возобновили исполнительное производство по кредитам. Мы его приостановим. На период нахождения военнослужащего в зоне СВО не приостанавливается только взыскание алиментов. Участники СВО продолжают их платить", – рассказала Евгения Шумакова.Очень часто у родственников мобилизованных возникают вопросы по взысканию алиментов. Бывшие жены солдат думают, что должны получать больше денег на ребенка, так как услышали о высоких зарплатах участников спецоперации. Но все не так просто.

"Они видят рекламу, на которой написано, что военный будет получать очень большую зарплату. Однако часть данных выплат являются социальными, и приставы их не имеют право взыскивать. Женщины приходят и начинают спрашивать. Ты им объясняешь, что не так", – поясняет Евгения Шумакова.

Обратиться к судебным приставам можно онлайн, на сайте Главного управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

Евгения Шумакова/ Фото: amic.ru

За удостоверениями ветеранов боевых действий

Военкоматы помогают участникам спецоперации получить удостоверение ветерана боевых действий и другие документы, рассказывает начальник юридического отделения военного комиссариата Алтайского края Владислав Чурсин. Здесь же выдают удостоверения членов семей погибших. Эти документы нужны для получения пенсии по потере кормильца.

Кроме того, сотрудники военкоматов консультируют и объясняют людям, какое заявление в какое ведомство подать и как правильно это сделать.

Сегодня один из сложных вопросов касается статуса бойцов ЧВК "Вагнер", отметил Чурсин.

"Законодательством не определен статус этих граждан. Сейчас государство пытается выровнять эту ситуацию, чтобы они в стороне не остались, и все льготы, которые предусмотрены для военнослужащих, на них также распространялись. Обращений от них много, и в ближайшее время, я думаю, все разрешится. Уже есть определенный порядок выдачи им удостоверений ветеранов боевых действий и их семьям статуса членов семьи погибших. Если в отношении военнослужащих было все понятно, то тут ситуация не решалась какое-то время. Сейчас она нормализуется", – пояснил Чурсин.

Кабинет для членов ЧВК "Вагнер" / Фото: amic.ru

Сейчас очень много поступает вопросов от бойцов ЧВК "Вагнер" по поводу получения ветеранских удостоверений.

"Есть вопросы, которые до сих пор не урегулированы в законодательном плане. Долго у нас не признавали сотрудников частных военных компаний и добровольческих подразделений как участников боевых действий. Только после августовских постановлений правительства стали к ним относиться как к ветеранам, затем были сложности с получением ветеранских удостоверений. Министерство обороны очень долго решало организационные вопросы. Совсем недавно первые удостоверения в Москве были выданы сотрудникам ЧВК. Дали право собирать документы о выдаче удостоверений всем регподразделениям фонда "Защитники Отечества", – пояснил представитель ЧВК "Вагнер" по Алтайскому краю и Республике Алтай Сергей.

Фонд "Защитники Отечества"/ Фото: amic.ru

Алгоритм по получению ветеранского удостоверения уже четко проработан. Сейчас, чтобы получить ветеранское удостоверение, нужно минимум документов. Фонд их собирает и перенаправляет Сергею. А тот уже посылает их в Минобороны.

Представитель ЧВК "Вагнер" периодически проводит приемы в фонде "Защитники Отечества", отвечает на накопившиеся вопросы и дает консультации. Еще несколько месяцев назад на такие встречи приходило по 150 человек, сейчас – меньше десятка, отметил он.