Какие спортивные мероприятия пройдут на День города в Барнауле

Не только песни, но еще и баскетбол и фестиваль плавания

28 августа 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

2 сентября Барнаулу исполнится 293 года. День города в этом году пройдет под лозунгом – "Барнаул город талантливых и сильных людей!". По этому случаю в краевой столице будут не только петь песни, но и проводить различные спортивные мероприятия. Рассказываем, какие именно. Всего в День города пройдет 18 спортивных мероприятий.

Какие спортивные мероприятия пройдут на площади Сахарова?

Там программа начнется в 10 часов. Можно поучаствовать в соревнованиях по гиревому спорту, армреслингу, скалолазанию, силовому экстриму, городошному спорту, хоккею на траве и др. Там же будут работать спортивные площадка для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также в 10 часов на Сахарова стартует фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

На площадке "Титов-Арена", на проспекте Социалистическом, 93 пройдут соревнования современных видов спорта, а именно беговел, роликовые коньки и скейтборд. Здесь же пройдут соревнования по баскетболу, участие в которых примет 100 команд в количестве 400 человек.

Какие мероприятия пройдут в других районах Барнаула?

В сквере "Химиков" и на спортивной площадке РАНХиГС весь день будут проходить спортивные соревнования. Одним из самых зрелищных мероприятий станет Межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение – 2". Он пройдет на площадке на территории рынка "Старый базар" на улице Мало-Тобольская. Начало в 18.00.

Самое массовое мероприятие пройдет на пляже "Водный мир". Там в 13 часов стартует фестиваль по плаванию на открытой воде, в котором примут участие, как профессионалы, так и любители. Ожидается, что в мероприятии примут участие до 1,5 тысяч человек.