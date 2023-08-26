Рок, стимпанк и ММА. Куда сходить на День города в Барнауле и где прогремят салюты

Amic.ru собрал все подробности празднования Дня города в Барнауле

26 августа 2023, 07:30, Антон Дегтярев

День города-2022 в Барнауле/ Фото: amic.ru

В 2023 году Барнаулу исполняется 293 года, это событие в краевой столице отметят 2 сентября. В день рождения города улицу Мало-Тобольскую оформят в стиле стимпанк, на "Старом базаре" пройдёт турнир ММА, а на площади Сахарова состоится большой рок-концерт с московскими группами, конкурс "Мисс Барнаул" и семиминутный фейерверк. Но это далеко не все интересные мероприятия, которых стоит ждать горожанам. Amic.ru собрал всё, что известно о праздновании Дня города в Барнауле.

Что будет на площади Сахарова и какие звёзды приедут?

Площадь Сахарова в этом году будет главной площадкой Дня города. Праздник там традиционно начнётся со спортивных мероприятий, которые объединены общим названием "Барнаул — город чемпионов". Они продлятся с 10 утра до 14 часов. Соревнования пройдут по 15 видам спорта. Например, будет кубок города по уличному баскетболу 3x3, соревнования по армрестлингу и гиревому спорту. Любой желающий сможет попытаться преодолеть скалодром.

По двум видам спорта будет площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также власти города организуют показательные выступления по дзюдо, фехтованию и карате. Состоится и выставка спортивных автомобилей, будет возможность покататься на картингах. Также в рамках спортивного фестиваля состоится и фестиваль "Готов к труду и обороне".

Спортивный фестиваль в день города-2022 в Барнауле/ Фото: amic.ru

В 15:00 на площади Сахарова начнётся концерт, на котором выступят вокалисты, артисты инструментального жанра и танцоры. Номера подготовят творческие коллективы вузов Алтайского края, а также юноши и девушки из "Движения первых". Эти выступления будут сопровождать ролики, снятые специально к Дню города.

После концерта пройдёт финал конкурса "Мисс Барнаула", который закончится в 17:00.

А затем на площади Сахарова начнётся фестиваль "Русское лето. Zа Россию". На нём выступят следующие артисты:

С 17 до 18 часов — Диана Завидова (Москва);

С 18 до 19 часов— группа "Фогель и Ко" (Барнаул);

С 19 до 20 часов— "Рви меха" (Новосибирск);

С 20 до 21 часа — "7Б" (Москва);

С 21 до 22 часов — певица Ольга Кормухина (Москва).

После этого на площади Сахарова состоится салют.

Концерт на площади Сахарова/ Фото: amic.ru

Что будет на Мало-Тобольской?

Второй по значимости площадкой Дня города будет ул. Мало-Тобольская. Там пройдёт праздник "Барнаул. Путешествие со вкусом". Он делится на две части — выставка "Барнаул туристский" и гастрономический фестиваль "Вкусно и полезно". В рамках этих двух событий на "барнаульском Арбате" будут зоны уличной торговли, открытая кухня для кулинарных мастер-классов, зоны для детской анимации и для интерактивного розыгрыша подарков. Например, на "барнаульском Арбате" разыграют 40 сертификатов на пешеходные экскурсии в центре города.

На сцене будут выступать музыкальные и танцевальные группы. Пришедшие смогут посмотреть арт-выставку современного искусства, сфотографироваться рядом с макетом барнаульского метрополитена (в этом году к нему добавят звуковое сопровождение), с живыми статуями в виде исторических личностей Барнаула или аниматорами, одетыми в костюмы в стиле стимпанк. Кстати стимпанк будет основным стилем мероприятий на Мало-Тобольской, так как он напоминает об изобретении учёным Иваном Ползуновым паровой машины.

Кроме того, для пришедших будет восемь игровых зон, на которых будут работать два инструктора.

На Мало-Тобольской можно будет и поучаствовать в мастер-классах. Так, можно взять урок у гончара или у кузнеца, который обучит пользоваться горном, наковальней и молотом. Также запланирован мастер-класс по мозаике в стиле стимпанк и ар-нуво, обучение по росписи на деревянных спилах и значках, по созданию татуировок на полотне и по живописи.

Фотозона в виде барнаульского метро/ Фото: amic.ru

Любители квизов смогут пройти квиз-игру "Барнаул туристический", посвящённую истории и достопримечательностям города. А театралы в "Современной зоне" смогут увидеть театральную постановку, в которой актёры отразят этапы развития Барнаула в стиле стимпанк. Будет и аналогичная танцевальная постановка.

Для детей подготовят специальную игровую зону, там будет шоу с жидким азотом и кинетическим песком, детей будет развлекать аниматор в костюме ученого XVIII века. Также там поставят два генератора мыльных пузырей и гигантские раскраски.

Впервые на ул. Мало-Тобольской впервые пройдёт профессиональный конкурс среди флористов, их будут оценивать профессиональное жюри и барнаульцы. На сцене также наградят победителей конкурса на лучшее летнее благоустройство среди предприятий промышленности и потребительского рынка.

А ещё рядом с Мало-Тобольской, на Старом базаре, состоится межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение – 2".

День города-2022 на ул. Мало-Тобольской/ Фото: amic.ru

Что будет на "Нулевом километре"?

Ещё одно большое мероприятие пройдёт на "Нулевом километре". С 10 до 14 часов там состоится традиционный фестиваль "Единой семьёй живём в Барнауле". Его частью будет карнавал-шествие национально-культурных объединений края.

Будет работать и национальная деревня, где покажут жилища разных народов, которые живут в регионе. В деревне можно будет посмотреть выставку предметов национального быта, ремесла и искусства, а также концерт.

Что будет в других районах?

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Программу подготовят все парки краевой столицы, так что днём можно будет сходить в какой-нибудь из них. Так, в парке "Арлекино" состоится выставка техники и концерт. А в парке "Лесная сказка" с 10 до 22 часов пройдёт концерт с песнями и танцами. Мероприятия будут и в Парке спорта им. Алексея Смертина, который находится рядом с "Лесной сказкой".

В Ленинском районе праздник пройдёт на площади Мира. А в Октябрьском районе в сквере им. Германа Титова с 18 до 22:00 для жителей организуют программу с участием творческих коллективов района, с 21:00 начнётся дискотека. На площадке будут фотозоны, выпечка, чай из самовара-гиганта и выставка специализированной техники. На сцене также состоятся показательные выступления спортшкол района.

Фестиваль "Единой семьёй живём в Барнауле-2022"/ Фото: amic.ru

Местных жителей также ждут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, анимационные площадки, шоу мыльных пузырей и научная шоу-программа. На площади будут работать ходулисты, фокусники, "зеркальные люди" и "мемы". Также в районе на бульваре 9 Января состоится праздничное мероприятие "Огни родного города".

Кроме того, в спортучреждениях города пройдут дни открытых дверей, в которые барнаульцы смогут посмотреть на работу спортшкол. Также спортивные соревнования пройдут на Гребном канале, в сквере Химиков и на площадке РАНХиГС.

Всего в городе будет 120 различных мероприятий. В каждом районе организуют и выставки цветов. Также праздничные мероприятия пройдут в Новосиликатном, во Власихе, в поселках Южный, Гоньба, Научный Городок и других.

А где будут салюты?

Главный салют в Барнауле пройдёт на площади Сахарова в 22:00, он продлится семь минут и будет идти под красивую классическую музыку. Также 2 сентября в 22:00 пройдут салюты и в других районах города. А именно фейерверки состоятся на следующих локациях:

сквер Германа Титова (Октябрьский район);

площадь Мира (Ленинский район);

парк "Лесная сказка" (Индустриальный район);

около ДК в поселке Южном (Центральный район).

Салют в Барнауле/ Фото: amic.ru

Какие дороги перекроют?

В День города будет закрыто для движения несколько дорог. А именно:

С 29 августа с 9:00 до 3 сентября 15:00 перекроют проезд по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Мерзликина;

1 сентября с 8:00 до 2 сентября 23:00 будет перекрыт участок проспекта Социалистический от улицы Димитрова до улицы Мерзликина (закрыта будет и сама улицу, до переулка Геблера);

С 1 сентября 12:00 до 3 сентября 18:00 нельзя будет воспользоваться проездом к площади, которая находится перед зданием № 9 по улице Германа Титова (от улицы Западной 5-й до улицы 80 Гвардейской Дивизии);

2 сентября с 9:00 и до 23:00 перекроют движения в центре города на улицах Димитрова (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического), Молодежная (от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина) и проспект Социалистический (от проспекта Строителей до улицы Молодежной);

2 сентября с 13:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улице Георгия Исакова (от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского);

2 сентября с 15:00 до 22:30 проезд ограничат на площади в районе Дворца культуры "Южный".

Как изменится схема движения общественного транспорта?

Из-за перекрытия улиц 2 сентября с 9:00 до 23:00 изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. А именно:

Маршрут №6 (при движении к остановке "элеватор") пойдёт по маршруту: ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Юрина – нечетная сторона ул.Островского – ул.Антона Петрова, далее по маршруту. В обратном направлении: ул.Антона Петрова – нечетная сторона ул.Островского – ул.Юрина – четная сторона ул.Островского – ул. Георгия Исакова, далее по как обычно.

(при движении к остановке "элеватор") пойдёт по маршруту: ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Юрина – нечетная сторона ул.Островского – ул.Антона Петрова, далее по маршруту. В обратном направлении: ул.Антона Петрова – нечетная сторона ул.Островского – ул.Юрина – четная сторона ул.Островского – ул. Георгия Исакова, далее по как обычно. Маршруты №24, 29 при движении в сторону ул.Малахова пойдут по следующему маршруту: ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Юрина – нечетная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, далее по маршрутам. В обратном направлении: ул.Георгия Исакова – нечетная сторона ул.Островского – ул.Юрина – четная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, далее как обычно.

при движении в сторону ул.Малахова пойдут по следующему маршруту: ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Юрина – нечетная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, далее по маршрутам. В обратном направлении: ул.Георгия Исакова – нечетная сторона ул.Островского – ул.Юрина – четная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, далее как обычно. По маршруту №33р при движении к остановке "ВРЗ" пойдёт по маршруту: пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Калинина и далее как обычно. В обратном направлении: пр-кт Калинина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский и далее по прежнему пути.

День города в Барнауле/ Фото: amic.ru

Будет ли ходить транспорт поздним вечером?

Да. В центре города транспорт ходить будет. По словам Валерия Паршкова, его сосредоточат на проспектах Ленинский и Красноармейский.

Безопасность усилят?

Председатель комитета по культура Барнаульской мэрии Валерий Паршков отметил, что безопасность в День города будет усилена, чтобы День города прошёл спокойно.

Будут ли продавать алкоголь?

Нет, не будут. Мэр краевой столицы Вячеслав Франк подписал постановление, по которому предприятиям розничной торговли рекомендовано не продавать алкоголь 2 сентября. Ограничения будут действовать с 9 часов утра до 21 часа вечера.

Как украсят город?

Для праздничного оформления города разработано три направления: знание, творчество и успех. Главным будет слоган "Город талантливых и сильных людей". На первом плане будет тема наследия и преемственности поколений и традиций. Для баннеров задействуют не менее 100 рекламных поверхностей разных форматов. Особое внимание уделят использованию флагов, цветов и светодинамических элементов.