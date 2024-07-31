Какие участки Чуйского тракта на Алтае расширят до четырех полос до конца 2024 года?

Планы обсудили на совещании губернатора Виктора Томенко

31 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Ремонт Чуйского тракта/Фото: Упрдор "Алтай"

В Алтайском крае до конца 2024 года расширят до четырех полос 16 километров Чуйского тракта. Об этом главе региона Виктору Томенко доложил новый начальник ФКУ Упрдор "Алтай" Андрей Сек. Рассказываем, какие участки расширят и сделают более безопасными.

Капитальный ремонт идет на трех участках федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Косихинском районе. Два из них введут в строй до конца 2024 года.

Речь идет о следующих участках:

– с 234-го по 243-й километр. Он готов на 60%. На завершающей стадии работы по устройству нижних слоев дорожной одежды, основание которой выполнено из низкомарочного бетона и асфальтобетонной смеси. С началом строительного сезона приступили к устройству двух слоев покрытия и обочин;

– с 243-го по 250-й километр (начинается с поворота на Косиху). Завершить работы планируют только в 2026 году. Однако они идут с опережением графика и выполнены на четверть. Оба объекта планируется закончить в ноябре. Отрезок между ними (км 243 – км 250) по графику должны ввести в строй в 2026 году, однако дорожники работают с опережением.

"Ежедневно по Чуйскому тракту проезжает около 13 тысяч автомобилей, в туристический сезон цифра возрастает до 25 тысяч. Чтобы обеспечить пропускную способность, дорогу расширяем до четырех полос, устанавливаем разделительное барьерное ограждение, чтобы полностью исключить вероятность встречных столкновений. Все работы идут в соответствии с графиком", – пояснил Андрей Сек.

В планах Росавтодора к 2035 году Чуйский тракт сделать полностью четырехполосным. Однако это может произойти гораздо раньше: учитывая стратегическое значение одной из самых красивых трасс в мире, на уровне правительства РФ обсуждается вопрос о выделении дополнительных средств краю.