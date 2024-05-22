Все шире и шире. Где на Алтае в 2024 году отремонтируют Чуйский тракт
Работы по расширению главной транспортной артерии региона будут продолжены
22 мая 2024, 08:00, ИА Амител
В Алтайском крае до конца 2024 года расширят 17 километров Чуйского тракта до четырех полос. Это позволит сделать главную транспортную артерию региона еще безопаснее. В общей сложности работы сейчас идут на участках протяженностью 24 километра. Рассказываем, где именно Чуйский тракт станет шире и сколько средств на это потратят.
Итак, какие работы пройдут на Чуйском тракте в 2024 году?
Все участки расположены в Косихинском районе. Там рабочие не только расширяют проезжую часть до четырех полос движения, но и монтируют разделительное барьерное ограждение, чтобы предотвратить выезд транспорта на встречную полосу, а также устраивают переходно-скоростные полосы и приводят в соответствие нормативам примыкания. Речь идет о следующих участках:
– с 234-го по 243-й километр. Он готов на 60%. На завершающей стадии работы по устройству нижних слоев дорожной одежды, основание которой выполнено из низкомарочного бетона и асфальтобетонной смеси. С началом строительного сезона приступили к устройству двух слоев покрытия и обочин, продолжаются работы по монтажу водопропускных труб;
– с 243-го по 250-й километр (начинается с поворота на Косиху). Завершить работы планируют только в 2026 году. Однако они идут с опережением графика и выполнены на четверть. По данным Упрдор "Алтай", участок протяженностью 1,5 км завершен практически полностью, а на оставшемся отрезке продолжаются работы по возведению земляного полотна. Его уплотняют с помощью катков, а на финальном этапе доводят до нужных высотных отметок с помощью системы 3D-нивелирования, далее выполняют укладку слоев основания с последующим устройством покрытия;
– с 250-го по 258-й километр тракта. Он готов на 75%. Здесь осталось выполнить укладку покрытия на отрезке около 3,5 км, завершить установку барьерного ограждения и элементов благоустройства.
И когда участки будут расширены?
Ввести в строй первый и третий объекты общей протяженностью 17 км предстоит в ноябре, однако подрядные организации планируют завершить работы досрочно. Сегодня на трех участках задействовано около 80 единиц техники и 120 специалистов.
Когда Чуйский тракт станет полностью четырехполосным?
В планах Росавтодора к 2035 году Чуйский тракт сделать полностью четырехполосным. Однако это может произойти гораздо раньше: учитывая стратегическое значение одной из самых красивых трасс в мире, на уровне правительства РФ обсуждается вопрос о выделении дополнительных средств краю.
09:52:58 22-05-2024
А в Новосибирской области даже не чешутся. А ведь Чуйский тракт от Новосибирска начинается...
11:08:15 22-05-2024
Nhjwrbq (09:52:58 22-05-2024) А в Новосибирской области даже не чешутся. А ведь Чуйский тр... Чуйский тракт всегда от Бийска начинался.
11:19:26 22-05-2024
Гость (11:08:15 22-05-2024) Чуйский тракт всегда от Бийска начинался.... "Федера́льная автомоби́льная доро́га Р256 «Чу́йский тракт» (до 1 января 2018 года также применялся номер М52)[1] — автомобильная дорога федерального значения Новосибирск — Бийск — Горно-Алтайск — государственная граница с Монголией. Проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Трасса является частью азиатского маршрута AH4 Новосибирск — Бийск — Ярантай (Монголия) — Урумчи — Исламабад — Карачи." - учи матчасть.
22:18:50 22-05-2024
Гость (11:19:26 22-05-2024) "Федера́льная автомоби́льная доро́га Р256 «Чу́йский тракт» (... Бред не неси. Р256 (М52) идет от Новосибирска до Монголии, а Чуйский тракт - это лишь часть трассы Р256. От Бийска, до Ташанты. В Бийске даже музей есть посвященный Чуйскому тракту и его нулевому километру.
14:55:29 26-05-2024
Надо для начала Бийск-Барнаул сделать 4х полосным! От Бийска развилка на 3 направления разные дороги в горы в сторону Турочака, Горно-Алтайска и Аи/Белокурихи/Солонешного