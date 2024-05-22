Все шире и шире. Где на Алтае в 2024 году отремонтируют Чуйский тракт

Работы по расширению главной транспортной артерии региона будут продолжены

22 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Ремонт Чуйского тракта /Фото: Упрдор "Алтай"

В Алтайском крае до конца 2024 года расширят 17 километров Чуйского тракта до четырех полос. Это позволит сделать главную транспортную артерию региона еще безопаснее. В общей сложности работы сейчас идут на участках протяженностью 24 километра. Рассказываем, где именно Чуйский тракт станет шире и сколько средств на это потратят.

Итак, какие работы пройдут на Чуйском тракте в 2024 году?

Все участки расположены в Косихинском районе. Там рабочие не только расширяют проезжую часть до четырех полос движения, но и монтируют разделительное барьерное ограждение, чтобы предотвратить выезд транспорта на встречную полосу, а также устраивают переходно-скоростные полосы и приводят в соответствие нормативам примыкания. Речь идет о следующих участках:

– с 234-го по 243-й километр. Он готов на 60%. На завершающей стадии работы по устройству нижних слоев дорожной одежды, основание которой выполнено из низкомарочного бетона и асфальтобетонной смеси. С началом строительного сезона приступили к устройству двух слоев покрытия и обочин, продолжаются работы по монтажу водопропускных труб;

– с 243-го по 250-й километр (начинается с поворота на Косиху). Завершить работы планируют только в 2026 году. Однако они идут с опережением графика и выполнены на четверть. По данным Упрдор "Алтай", участок протяженностью 1,5 км завершен практически полностью, а на оставшемся отрезке продолжаются работы по возведению земляного полотна. Его уплотняют с помощью катков, а на финальном этапе доводят до нужных высотных отметок с помощью системы 3D-нивелирования, далее выполняют укладку слоев основания с последующим устройством покрытия;

– с 250-го по 258-й километр тракта. Он готов на 75%. Здесь осталось выполнить укладку покрытия на отрезке около 3,5 км, завершить установку барьерного ограждения и элементов благоустройства.

И когда участки будут расширены?

Ввести в строй первый и третий объекты общей протяженностью 17 км предстоит в ноябре, однако подрядные организации планируют завершить работы досрочно. Сегодня на трех участках задействовано около 80 единиц техники и 120 специалистов.

Когда Чуйский тракт станет полностью четырехполосным?

В планах Росавтодора к 2035 году Чуйский тракт сделать полностью четырехполосным. Однако это может произойти гораздо раньше: учитывая стратегическое значение одной из самых красивых трасс в мире, на уровне правительства РФ обсуждается вопрос о выделении дополнительных средств краю.