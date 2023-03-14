Какие участки Чуйского тракта расширят в 2023 году и когда он будет четырёхполосным?

В этом году работы пройдут на шести участках

14 марта 2023, 06:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

Шесть участков Чуйского тракта в 2023 году ждёт реконструкция. Об этом на итоговой коллегии Минтранса заявил начальник Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай" Анатолий Волков. Рассказываем, какие участки главной транспортной артерии края расширят в этом году и когда дорога полностью станет четырёхполосной?

Итак, какие участки Чуйского тракта расширят в 2023 году?

Общая протяжённость объектов, где число полос увеличивают с двух до четырёх, составляет 45 километров. В дорожно-строительном сезоне 2023 года работы будут идти на шести участках в Тальменском, Косихинском, Троицком, Зональном и Бийском районах края.

Также до конца года завершат работы на участке от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула (с 135 по 143 километр) и перед Бийском (с 341 по 344 километр). Также работы по реконструкции идут на маршруте Барнаул – Бийск: на участке с 234 по 243 километр завершили переустройство линии связи, возводят земляное полотно и выполняют монтаж водопропускных труб. Из 13 труб собраны две, работы выполняются на третьей, длина которой превышает 60 метров. К маю дорожники планируют выполнить 30% земляных работ и завершить монтаж ещё трёх труб.

Объекты планируется ввести в строй до 2025 года.

А какие участки расширят следующими?

Сейчас дорожные службы разрабатывают проекты реконструкции ещё четырёх участков Чуйского тракта общей протяжённостью 23 километра. Два участка находятся в Зональном районе, ещё два – в Бийском. В частности, один из отрезков тракта располагается рядом с существующей четырёхполосной дорогой до села Сростки.

А когда полностью расширят Чуйский тракт?

Чуйский тракт на протяжении от Новосибирска до Барнаула планируют расширить до четырёх полос к 2035 году. Однако это может произойти гораздо раньше: учитывая стратегическое значение одной из самых красивых трасс в мире, на уровне правительства РФ обсуждается вопрос о выделении дополнительных средств краю. Это позволит расширить Чуйский тракт к 2024 году на общей протяжённости около 60 километров.

Ранее стало известно, что в 2024 году могут начаться работы на отрезке от Барнаула до Новосибирска. Этот участок Чуйского тракта традиционно считается очень аварийным.