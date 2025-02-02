Какие вакансии доступны алтайским пенсионерам и какую зарплату им обещают?
Эксперты рассказали, за что работодатели ценят представителей старшего поколения
02 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Алтайские пенсионеры имеют широкие возможности для трудоустройства в различных сферах и на гибких условиях. Эксперты "Авито Работы" рассказали, где могут трудиться представители старшего поколения в Алтайском крае.
Специалисты отметили, что работодатели ценят пожилых работников за профессиональный опыт, надежность и умение работать в стрессовых ситуациях. Примеры вакансий для пенсионеров:
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шлифовщик-сортировщик в Барнауле – зарплата от 1000 рублей в день, график 5/2 с возможностью сокращенного дня;
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рабочий в питомник декоративных растений в Новоалтайске – сезонная работа с апреля по ноябрь с зарплатой от 55 тысяч рублей, иногородним предоставляют жилье;
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плиточник на крупном предприятии в Барнауле – 55 тысяч рублей в месяц, компенсация питания и доставка служебным автобусом;
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преподаватель-предметник в школе в селе Целинном – зарплата до 35 тысяч рублей, компенсация аренды жилья и ЖКУ;
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администратор туристической базы в Новоалтайске – зарплата от 70 тысяч рублей, возможность работы без опыта.
Эксперты "Авито Работы" рекомендуют соискателям обращать внимание на благонадежность работодателей. На платформе работодатели могут пройти верификацию, что повышает доверие соискателей: до 92% пользователей охотнее откликаются на вакансии с отметкой "Реквизиты проверены".
07:58:34 02-02-2025
Ух, как все изменилось! Раньше работодатели, от сорока пятилетних морды воротили.
08:17:17 02-02-2025
Обещвть не значит жениться
09:54:46 02-02-2025
Основные функции шлифовщика:
Подготовка материала.
Выбор инструментов.
Настройка оборудования.
Шлифовка поверхностей.
Контроль качества.
Работа с различными материалами.
Соблюдение техники безопасности.
Обслуживание оборудования.
Сотрудничество с другими специалистами.
12:40:33 02-02-2025
А зарплаты-то какие огроменные!!! Хе-хе
19:04:39 02-02-2025
Бартоломео (12:40:33 02-02-2025) А зарплаты-то какие огроменные!!! Хе-хе... только ещё не указано количество рабочих часов. За сколько шлифовщик заработает 1000р.
16:16:33 02-02-2025
Вот это выбор проф и щедрая зарплата
09:10:10 03-02-2025
Может и есть такие места,но в последнее время появилась проблема с выживанием предпенсионеров.Когда тебе уже за 60 и ты уже совсем не в той боевой форме чтобы делать какие то рекорды.А люди не имеют никакого другого источника дохода,а жить как то надо.А власти на это ,я смотрю,совсем фиолетово.
13:08:31 03-02-2025
Рассмешили.