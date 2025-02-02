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Какие вакансии доступны алтайским пенсионерам и какую зарплату им обещают?

Эксперты рассказали, за что работодатели ценят представителей старшего поколения

02 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Annie Gray / unsplash.com
Фото: Annie Gray / unsplash.com

Алтайские пенсионеры имеют широкие возможности для трудоустройства в различных сферах и на гибких условиях. Эксперты "Авито Работы" рассказали, где могут трудиться представители старшего поколения в Алтайском крае.

Специалисты отметили, что работодатели ценят пожилых работников за профессиональный опыт, надежность и умение работать в стрессовых ситуациях. Примеры вакансий для пенсионеров:

  • шлифовщик-сортировщик в Барнауле – зарплата от 1000 рублей в день, график 5/2 с возможностью сокращенного дня;

  • рабочий в питомник декоративных растений в Новоалтайске – сезонная работа с апреля по ноябрь с зарплатой от 55 тысяч рублей, иногородним предоставляют жилье;

  • плиточник на крупном предприятии в Барнауле – 55 тысяч рублей в месяц, компенсация питания и доставка служебным автобусом;

  • преподаватель-предметник в школе в селе Целинном – зарплата до 35 тысяч рублей, компенсация аренды жилья и ЖКУ;

  • администратор туристической базы в Новоалтайске – зарплата от 70 тысяч рублей, возможность работы без опыта.

Эксперты "Авито Работы" рекомендуют соискателям обращать внимание на благонадежность работодателей. На платформе работодатели могут пройти верификацию, что повышает доверие соискателей: до 92% пользователей охотнее откликаются на вакансии с отметкой "Реквизиты проверены".

Алтайский край Работа

Комментарии 8

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Филипп Филиппыч

07:58:34 02-02-2025

Ух, как все изменилось! Раньше работодатели, от сорока пятилетних морды воротили.

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Бдыщ

08:17:17 02-02-2025

Обещвть не значит жениться

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гость

09:54:46 02-02-2025

Основные функции шлифовщика:

Подготовка материала.

Выбор инструментов.

Настройка оборудования.

Шлифовка поверхностей.

Контроль качества.

Работа с различными материалами.

Соблюдение техники безопасности.

Обслуживание оборудования.

Сотрудничество с другими специалистами.

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Бартоломео

12:40:33 02-02-2025

А зарплаты-то какие огроменные!!! Хе-хе

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Гость

19:04:39 02-02-2025

Бартоломео (12:40:33 02-02-2025) А зарплаты-то какие огроменные!!! Хе-хе... только ещё не указано количество рабочих часов. За сколько шлифовщик заработает 1000р.

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Гость

16:16:33 02-02-2025

Вот это выбор проф и щедрая зарплата

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Афиноген

09:10:10 03-02-2025

Может и есть такие места,но в последнее время появилась проблема с выживанием предпенсионеров.Когда тебе уже за 60 и ты уже совсем не в той боевой форме чтобы делать какие то рекорды.А люди не имеют никакого другого источника дохода,а жить как то надо.А власти на это ,я смотрю,совсем фиолетово.

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Гость

13:08:31 03-02-2025

Рассмешили.

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