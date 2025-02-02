Какие вакансии доступны алтайским пенсионерам и какую зарплату им обещают?

Эксперты рассказали, за что работодатели ценят представителей старшего поколения

02 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Annie Gray / unsplash.com

Алтайские пенсионеры имеют широкие возможности для трудоустройства в различных сферах и на гибких условиях. Эксперты "Авито Работы" рассказали, где могут трудиться представители старшего поколения в Алтайском крае.

Специалисты отметили, что работодатели ценят пожилых работников за профессиональный опыт, надежность и умение работать в стрессовых ситуациях. Примеры вакансий для пенсионеров:

шлифовщик-сортировщик в Барнауле – зарплата от 1000 рублей в день, график 5/2 с возможностью сокращенного дня;

рабочий в питомник декоративных растений в Новоалтайске – сезонная работа с апреля по ноябрь с зарплатой от 55 тысяч рублей, иногородним предоставляют жилье;

плиточник на крупном предприятии в Барнауле – 55 тысяч рублей в месяц, компенсация питания и доставка служебным автобусом;

преподаватель-предметник в школе в селе Целинном – зарплата до 35 тысяч рублей, компенсация аренды жилья и ЖКУ;

администратор туристической базы в Новоалтайске – зарплата от 70 тысяч рублей, возможность работы без опыта.

Эксперты "Авито Работы" рекомендуют соискателям обращать внимание на благонадежность работодателей. На платформе работодатели могут пройти верификацию, что повышает доверие соискателей: до 92% пользователей охотнее откликаются на вакансии с отметкой "Реквизиты проверены".