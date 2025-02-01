Студентам на Алтае рассказали, куда можно трудоустроиться и на какую зарплату рассчитывать
Учащиеся вузов и колледжей востребованы в сферах продаж, общепита, логистики, работе с детьми и гостеприимстве
01 февраля 2025, 19:30, ИА Амител
Студенты Алтайского края активно ищут подработку не только на каникулах, но и в течение учебного года. По данным платформы "Авито Работа", в регионе доступно около 5000 вакансий с пометкой "Для студентов".
Большинство предложений – без требований к опыту. Популярные сферы: продажи, общепит, логистика, работа с детьми и гостеприимство. Часто работодатели предлагают обучение за один-два дня и гибкий график, а оплата может быть ежедневной или еженедельной.
Для студентов также есть возможность подрабатывать по специальности, что помогает получить опыт и шанс на постоянное трудоустройство после выпуска.
Примеры вакансий
1. Продавец в продуктовом магазине в Барнауле: зарплата 30 000 – 35 000 рублей в месяц; обязанности: продажа продуктов, работа с кассой, выкладка товара, контроль сроков годности.
2. Упаковщик-комплектовщик на склад в Барнауле: от 5500 рублей за смену, сменный график, питание за счет компании, еженедельные выплаты.
3. Администратор детской комнаты в Барнауле: от 1000 рублей за смену, работать с 17:00 до 22:00. На первых порах нужно будет следить за посещаемостью и порядком, а затем проводить игры и мастер-классы.
4. Аниматор в ростовой кукле в Бийске: от 500 рублей в день, нужно быть активным и иметь творческий потенциал.
5. Преподаватель английского в Новоалтайске: от 700 рублей за 30-45-минутное занятие, обучать дошкольников в детских садах.
6. Ассистент/медсестра в стоматологии: 250 рублей в час, смены 3-5 дней в неделю по 6-7 часов в день.
7. Тренер по плаванию: от 300 рублей в чаc, необходима спортивная подготовка и пока неоконченное физкультурное, педагогическое или медицинское образование.
Также эксперты "Авито Работы" поделились результатами опроса среди студентов вузов и колледжей по СФО. По его данным, у 78% респондентов в возрасте 18-25 лет есть опыт подработки.
"При этом 18% участников исследования отметили, что источник дополнительного дохода у них есть на постоянной основе, а 22% опрошенных находят подработку на время каникул, праздников и отпусков", – говорится в сообщении.
19:48:34 01-02-2025
Капец!
Такие нищие зарплаты, что никто не захочет рожать!
При таких зарплатах у молодёжи будущего не будет!
В Латвии МРОТ от 110000 рублей в месяц...
11:27:23 02-02-2025
Бубликов (19:48:34 01-02-2025) Капец!Такие нищие зарплаты, что никто не захочет рожать!... В Латвии получают в рублях ?
19:49:04 01-02-2025
2. Упаковщик-комплектовщик на склад в Барнауле: от 5500 рублей за смену
Название компании в Студию !!!!!!!!!!!!
08:19:55 02-02-2025
Шинник (19:49:04 01-02-2025) 2. Упаковщик-комплектовщик на склад в Барнауле: от 5500 рубл... "Закладки" упаковывать?🤣
08:25:04 02-02-2025
Шинник (19:49:04 01-02-2025) 2. Упаковщик-комплектовщик на склад в Барнауле: от 5500 рубл... для кладменов фасовать
11:15:22 02-02-2025
Буржуйчики как обычно в своем репертуаре , рассказывают , объясняют, заботятся.
12:59:51 03-02-2025
После выпуска половина выпускников уедет из края сразу же. Остальные помаявшись, долго не задержатся. Останутся никчемные единицы.