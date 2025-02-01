Студентам на Алтае рассказали, куда можно трудоустроиться и на какую зарплату рассчитывать

Учащиеся вузов и колледжей востребованы в сферах продаж, общепита, логистики, работе с детьми и гостеприимстве

01 февраля 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: Egor Myznik / unsplash.com

Студенты Алтайского края активно ищут подработку не только на каникулах, но и в течение учебного года. По данным платформы "Авито Работа", в регионе доступно около 5000 вакансий с пометкой "Для студентов".

Большинство предложений – без требований к опыту. Популярные сферы: продажи, общепит, логистика, работа с детьми и гостеприимство. Часто работодатели предлагают обучение за один-два дня и гибкий график, а оплата может быть ежедневной или еженедельной.

Для студентов также есть возможность подрабатывать по специальности, что помогает получить опыт и шанс на постоянное трудоустройство после выпуска.

Примеры вакансий

1. Продавец в продуктовом магазине в Барнауле: зарплата 30 000 – 35 000 рублей в месяц; обязанности: продажа продуктов, работа с кассой, выкладка товара, контроль сроков годности.

2. Упаковщик-комплектовщик на склад в Барнауле: от 5500 рублей за смену, сменный график, питание за счет компании, еженедельные выплаты.

3. Администратор детской комнаты в Барнауле: от 1000 рублей за смену, работать с 17:00 до 22:00. На первых порах нужно будет следить за посещаемостью и порядком, а затем проводить игры и мастер-классы.

4. Аниматор в ростовой кукле в Бийске: от 500 рублей в день, нужно быть активным и иметь творческий потенциал.

5. Преподаватель английского в Новоалтайске: от 700 рублей за 30-45-минутное занятие, обучать дошкольников в детских садах.

6. Ассистент/медсестра в стоматологии: 250 рублей в час, смены 3-5 дней в неделю по 6-7 часов в день.

7. Тренер по плаванию: от 300 рублей в чаc, необходима спортивная подготовка и пока неоконченное физкультурное, педагогическое или медицинское образование.

Также эксперты "Авито Работы" поделились результатами опроса среди студентов вузов и колледжей по СФО. По его данным, у 78% респондентов в возрасте 18-25 лет есть опыт подработки.