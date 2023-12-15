Какие вопросы не задали на прямой линии с Путиным, но показали в прямом эфире
Вопросы от россиян транслировались на протяжении всей пресс-конференции
15 декабря 2023, 07:01, ИА Амител
Прямая линия и большая пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным прошли 14 декабря в Москве. Всего главе государства было прислано около двух миллионов вопросов. Некоторые из них были показаны на мониторах, расположенных в зале. Их можно было увидеть в прямом эфире.
Как пишет Telegram-канал Baza, все транслируемые вопросы прошли специальный фильтр. Их отбором занимались сотрудники администрации президента и Общественного народного фронта. Было выбрано чуть более тысячи вопросов из 650 000 поступивших. Часть отсеивалась еще и потому, что были слишком длинными и не умещались на мониторе.
Как сообщает наш корреспондент, много вопросов было о СВО, новых регионах, повышении тарифов ЖКХ, низких пенсиях и зарплатах. Было несколько вопросов о том, что, несмотря на то, что сейчас Год учителя, педагоги не получили никаких преференций, хотя ждали. И очень много о том, что в Москве выше и пенсии, и зарплаты, и много разных льгот, мол, почему это государство в государстве.
07:33:33 15-12-2023
Ну показали, что то измениться, ни чего. Накинут 200-300 рублей к зарплате и отрапортуют.
08:51:26 15-12-2023
ВВП (07:33:33 15-12-2023) Ну показали, что то измениться, ни чего. Накинут 200-300 руб... Ни кто ни чего не накинет, даже эти 200-300. Всё , до следующей конференции через два-три года, желания больше не принимаются
08:03:21 15-12-2023
Имитация свободы слова
08:43:02 15-12-2023
Посмотрел два часа, тяжелый осадок - шабаш на Лысой горе.
11:30:09 15-12-2023
Гость (08:43:02 15-12-2023) Посмотрел два часа, тяжелый осадок - шабаш на Лысой горе.... Зачем вы это смотрите.)))Я давно не видела и не слышала президента и видеть и слышать его не хочу.
13:20:42 15-12-2023
Гость (11:30:09 15-12-2023) Зачем вы это смотрите.)))Я давно не видела и не слышала през... Зачем, говоришь? За тем, оказывается царь не настоящий, он убедительно это доказал.
15:49:17 15-12-2023
Гость (13:20:42 15-12-2023) Зачем, говоришь? За тем, оказывается царь не настоящий, он у... За 22 года все понятно давно, не слова его надо слушать, а на дела его смотреть.
09:17:39 15-12-2023
Был весьма удивлён -оказывается яйца подорожали из-за того, что народ больше стал потреблять???????????? серьёзно???
09:18:54 15-12-2023
Запомнился вопрос "Как переехать в ту Россию, которую показывают по телевизору?"
09:37:30 15-12-2023
Автомобили подорожали не в два-три раза, а на 40%. Причины не ясны, но таможенный сбор в миллион точно не одна из них
10:26:44 15-12-2023
Почему Ваша реальность расходится с нашей действительностью --- Ваще огонь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11:09:00 15-12-2023
кроме яиц и абортов больше никаких проблем нету
12:03:12 15-12-2023
ха, опять нытики собрались)) пишите исчо, правдорубы вы наши)
12:48:19 15-12-2023
Путин сидел к этому табло спиной, вопросов этих не видел.
15:38:54 15-12-2023
гость (12:48:19 15-12-2023) Путин сидел к этому табло спиной, вопросов этих не видел.... Там их несколько было, в том числе напротив его. Так что он все СМС вопросы видел прекрасно, а то что не ответил на них, так это уже другой вопрос.
04:29:22 16-12-2023
А меня появление этих вопросов на мониторах просто поразило. Мне кажется они случайно прорвались, по недосмотру техперсонала. Ну, или это тот же персонал таким образом выразил свой протест против этого шоу.