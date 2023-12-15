Какие вопросы не задали на прямой линии с Путиным, но показали в прямом эфире

Вопросы от россиян транслировались на протяжении всей пресс-конференции

15 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

Вопросы во время прямой линии Владимира Путина / Фото: amic.ru, скриншоты трансляции

Прямая линия и большая пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным прошли 14 декабря в Москве. Всего главе государства было прислано около двух миллионов вопросов. Некоторые из них были показаны на мониторах, расположенных в зале. Их можно было увидеть в прямом эфире.

Как пишет Telegram-канал Baza, все транслируемые вопросы прошли специальный фильтр. Их отбором занимались сотрудники администрации президента и Общественного народного фронта. Было выбрано чуть более тысячи вопросов из 650 000 поступивших. Часть отсеивалась еще и потому, что были слишком длинными и не умещались на мониторе.

Как сообщает наш корреспондент, много вопросов было о СВО, новых регионах, повышении тарифов ЖКХ, низких пенсиях и зарплатах. Было несколько вопросов о том, что, несмотря на то, что сейчас Год учителя, педагоги не получили никаких преференций, хотя ждали. И очень много о том, что в Москве выше и пенсии, и зарплаты, и много разных льгот, мол, почему это государство в государстве.