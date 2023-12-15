НОВОСТИПолитика

Какие вопросы не задали на прямой линии с Путиным, но показали в прямом эфире

Вопросы от россиян транслировались на протяжении всей пресс-конференции

15 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

Вопросы во время прямой линии Владимира Путина / Фото: amic.ru, скриншоты трансляции

Прямая линия и большая пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным прошли 14 декабря в Москве. Всего главе государства было прислано около двух миллионов вопросов. Некоторые из них были показаны на мониторах, расположенных в зале. Их можно было увидеть в прямом эфире.

Как пишет Telegram-канал Baza, все транслируемые вопросы прошли специальный фильтр. Их отбором занимались сотрудники администрации президента и Общественного народного фронта. Было выбрано чуть более тысячи вопросов из 650 000 поступивших. Часть отсеивалась еще и потому, что были слишком длинными и не умещались на мониторе.

Как сообщает наш корреспондент, много вопросов было о СВО, новых регионах, повышении тарифов ЖКХ, низких пенсиях и зарплатах. Было несколько вопросов о том, что, несмотря на то, что сейчас Год учителя, педагоги не получили никаких преференций, хотя ждали. И очень много о том, что в Москве выше и пенсии, и зарплаты, и много разных льгот, мол, почему это государство в государстве.

Владимир Путин Прямая линия
Читайте также в сюжете: Прямая линия с Путиным - 2023

Комментарии 16

Avatar Picture
ВВП

07:33:33 15-12-2023

Ну показали, что то измениться, ни чего. Накинут 200-300 рублей к зарплате и отрапортуют.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:51:26 15-12-2023

ВВП (07:33:33 15-12-2023) Ну показали, что то измениться, ни чего. Накинут 200-300 руб... Ни кто ни чего не накинет, даже эти 200-300. Всё , до следующей конференции через два-три года, желания больше не принимаются

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:03:21 15-12-2023

Имитация свободы слова

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:02 15-12-2023

Посмотрел два часа, тяжелый осадок - шабаш на Лысой горе.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:09 15-12-2023

Гость (08:43:02 15-12-2023) Посмотрел два часа, тяжелый осадок - шабаш на Лысой горе.... Зачем вы это смотрите.)))Я давно не видела и не слышала президента и видеть и слышать его не хочу.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:42 15-12-2023

Гость (11:30:09 15-12-2023) Зачем вы это смотрите.)))Я давно не видела и не слышала през... Зачем, говоришь? За тем, оказывается царь не настоящий, он убедительно это доказал.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:17 15-12-2023

Гость (13:20:42 15-12-2023) Зачем, говоришь? За тем, оказывается царь не настоящий, он у... За 22 года все понятно давно, не слова его надо слушать, а на дела его смотреть.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:39 15-12-2023

Был весьма удивлён -оказывается яйца подорожали из-за того, что народ больше стал потреблять???????????? серьёзно???

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:54 15-12-2023

Запомнился вопрос "Как переехать в ту Россию, которую показывают по телевизору?"

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:30 15-12-2023

Автомобили подорожали не в два-три раза, а на 40%. Причины не ясны, но таможенный сбор в миллион точно не одна из них

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:44 15-12-2023

Почему Ваша реальность расходится с нашей действительностью --- Ваще огонь!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:00 15-12-2023

кроме яиц и абортов больше никаких проблем нету

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:12 15-12-2023

ха, опять нытики собрались)) пишите исчо, правдорубы вы наши)

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:48:19 15-12-2023

Путин сидел к этому табло спиной, вопросов этих не видел.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:54 15-12-2023

гость (12:48:19 15-12-2023) Путин сидел к этому табло спиной, вопросов этих не видел.... Там их несколько было, в том числе напротив его. Так что он все СМС вопросы видел прекрасно, а то что не ответил на них, так это уже другой вопрос.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Людмила

04:29:22 16-12-2023

А меня появление этих вопросов на мониторах просто поразило. Мне кажется они случайно прорвались, по недосмотру техперсонала. Ну, или это тот же персонал таким образом выразил свой протест против этого шоу.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров