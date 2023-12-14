В национальных костюмах и в поисках жены. Фото с пресс-конференции Владимира Путина
Журналисты со всей страны собрались в Гостином Дворе на пресс-конференцию Владимира Путина
14 декабря 2023, 16:40, ИА Амител
Фото: ТАСС
Большая пресс-конференция Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, проходит в данный момент в Москве. В Гостином Дворе собрались журналисты со всей России, в том числе и заместитель главного редактора amic.ru Елена Лепезина.
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А мы собрали самые интересные фото с начала мероприятия.
Большая пресс-конференция Владимира Путина / Фото: Елена Лепезина / amic.ru, ТАСС, скриншоты с видеотрансляции
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