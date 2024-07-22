Будут ли выплаты на подготовку к школе в 2024 году?
Рассказываем, смогут ли родители рассчитывать на помощь в подготовке к учебному году
22 июля 2024, 16:30, ИА Амител
Деньги: купюры и монеты / Фото: amic.ru
Вторая половина лета – весьма напряженная пора для многих родителей, ведь нужно собирать детей в школу. А на приобретение одежды и принадлежностей, как известно, уходит очень много денег. И каждый год появляется немало информации о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать россияне при подготовке к учебному году.
О том, будут ли какие-то выплаты в 2024 году, – в материале amic.ru.
1
Будут ли выплаты на подготовку к школе в 2024 году?
Смотря какие. Дело в том, что никаких федеральных выплат на подготовку к школе в России нет. Поддержкой родителей школьников по своему усмотрению занимаются регионы.
2
А я слышал, то ли 10, то ли 15 тысяч будут давать...
Такие новости действительно регулярно появляются в Сети, но очень редко оказываются правдой.
Так, сообщения о 10 тысячах начали ежегодно появляться после пандемии. Напомним, в ковидное время российские власти дважды поддерживали родителей и выплачивали такую сумму на каждого ребенка. Но это были лишь единоразовые меры поддержки.
А новости о 15, 20, 25 тысячах и других суммах обычно связаны с законопроектами, которые периодически вносят в Госдуму. Но ни один из них пока не приняли.
Так что никаких подобных выплат федерального уровня сейчас не существует.
3
Какие выплаты на подготовку к школе можно получить?
Как мы уже сказали, все выплаты на подготовку к школе в России – региональные. Соответственно, суммы и условия получения зависят от каждого конкретного субъекта.
Так, в Алтайском крае многодетные родители могут рассчитывать на материальную помощь в размере 7,5 или 5 тысяч рублей.
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Как узнать, какие выплаты на подготовку к школе положены нашей семье?
Самый лучший вариант – обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Там уточнят ваши данные и расскажут, какие меры поддержки вам полагаются.
06:41:20 23-07-2024
Опять попрошайки всех мастей выползут. Для кого рожали-то?
20:27:54 23-07-2024
Гость (06:41:20 23-07-2024) Опять попрошайки всех мастей выползут. Для кого рожали-то?... А тебе че заведно
01:30:06 25-07-2024
Конечно позорище экономить на поддержке детей, эффект от такого законопроекта был бы очень положительным и совсем не обременительным для фед. бюджета, да и горячие обеды пора сделать для всех классов бесплатными, а не только младших.
12:54:56 25-07-2024
Гость (01:30:06 25-07-2024) Конечно позорище экономить на поддержке детей, эффект от так... Горячие ОБЕДЫ есть только у многодетных. А мы как платили 74 руб в день за обед, так и платим с 1 по 4 класс. А с пятого класса идти в столовую никто не хочет, так как там дают помои.
18:29:40 25-07-2024
Не будут платить за сбор школу. Должны покупать только родители своим детям.
А не государство.
15:20:34 26-07-2024
Гость (12:54:56 25-07-2024) Горячие ОБЕДЫ есть только у многодетных. А мы как платили 74... Не правда, для многодетных с очень низким доходом, для остальных платное питание.
09:23:50 27-07-2024
Nadia (15:20:34 26-07-2024) Не правда, для многодетных с очень низким доходом, для остал... Бесплатные обеды с 1ый по 4й классы, мы пошли во второй класс ни рубля ещё не заплатили, обеды не плохие! Мой ребёнок всегда сыт.