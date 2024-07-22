Рассказываем, смогут ли родители рассчитывать на помощь в подготовке к учебному году

22 июля 2024, 16:30, ИА Амител

Деньги: купюры и монеты / Фото: amic.ru

Вторая половина лета – весьма напряженная пора для многих родителей, ведь нужно собирать детей в школу. А на приобретение одежды и принадлежностей, как известно, уходит очень много денег. И каждый год появляется немало информации о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать россияне при подготовке к учебному году.

О том, будут ли какие-то выплаты в 2024 году, – в материале amic.ru.

1 Будут ли выплаты на подготовку к школе в 2024 году? Смотря какие. Дело в том, что никаких федеральных выплат на подготовку к школе в России нет. Поддержкой родителей школьников по своему усмотрению занимаются регионы.

2 А я слышал, то ли 10, то ли 15 тысяч будут давать... Такие новости действительно регулярно появляются в Сети, но очень редко оказываются правдой. Так, сообщения о 10 тысячах начали ежегодно появляться после пандемии. Напомним, в ковидное время российские власти дважды поддерживали родителей и выплачивали такую сумму на каждого ребенка. Но это были лишь единоразовые меры поддержки. А новости о 15, 20, 25 тысячах и других суммах обычно связаны с законопроектами, которые периодически вносят в Госдуму. Но ни один из них пока не приняли. Так что никаких подобных выплат федерального уровня сейчас не существует.

3 Какие выплаты на подготовку к школе можно получить? Как мы уже сказали, все выплаты на подготовку к школе в России – региональные. Соответственно, суммы и условия получения зависят от каждого конкретного субъекта. Так, в Алтайском крае многодетные родители могут рассчитывать на материальную помощь в размере 7,5 или 5 тысяч рублей.