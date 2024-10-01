Народный артист России скончался в возрасте 78 лет

01 октября 2024, 17:47, ИА Амител

Композитор Вячеслав Добрынин / Фото: ТАСС

Певец и композитор Вячеслав Добрынин умер в Москве 1 октября. Об этом сообщил РБК со ссылкой на супругу народного артиста. Автор множества легендарных хитов скончался в возрасте 78 лет.

О том, от чего умер Вячеслав Добрынин и каким его запомнит публика, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что Вячеслав Добрынин умер? Да. Одним из первых об этом сообщил Telegram-канал Mash. Позднее РБК эту информацию подтвердила жена композитора, Ирина Добрынина, а "Известиям" – Лев Лещенко. Известно, что Добрынин скончался в больнице.

2 Кто такой Вячеслав Добрынин и чем он известен? Вячеслав Добрынин – российский певец и композитор. Был лауреатом престижных конкурсов "Юрмала", "Ялта" и "Золотой Орфей". Народный артист России. Помимо сольной карьеры, известен как руководитель квартета "Лада", участник оркестра Олега Лундстрема и ВИА "Самоцветы". Родился 25 января 1946 года в Москве. Отец – кадровый военный Галуст Петросян, мать – медсестра Анна Антонова. Известно, что родители Добрынина познакомились во время Великой Отечественной войны, а брак заключили прямо в полевом ЗАГСе. Кстати, в детстве Вячеслав носил фамилию Антонов. Добрынин – это псевдоним, который он взял, чтобы его не путали с Юрием Антоновым.

3 Как Вячеслав Добрынин пришел в музыку? Вячеслав Добрынин окончил музыкальное училище имени Октябрьской революции (сейчас – Московский государственный институт музыки имени Шнитке). Там его учили сразу по двум направлениям: дирижерско-хоровому и народному по классу баяна. Сам Добрынин вспоминал, что еще в студенчестве влюбился в The Beatles. Ливерпульская четверка сильно на него повлияла: он подражал группе и внешне, и в песнях.

4 Как Добрынин обрел первую популярность? Еще в 60-е Добрынин стал музыкантом в ВИА "Орфей", а также поучаствовал в записи для ВИА "Веселые ребята". С тех пор он регулярно выступал в составе различных коллективов. Сольную карьеру начал в 1980-е, появившись в популярной в те времена передаче "Шире круг". А еще через несколько лет создал группу "Доктор Шлягер", ее участниками стали музыканты, с которыми он долгие годы работал. С группой Добрынин выступал не только по стране, но и по зарубежью. Всего же за карьеру он написал более тысячи песен. Некоторые исполнял сам, а некоторые отдавал другим известным отечественным исполнителям. Так что как композитор он знаменит не меньше, чем как певец.

5 Какие легендарные песни сочинил Вячеслав Добрынин? Самые известные песни Добрынина – "Не сыпь мне соль на рану", "Синий туман", "Большая Медведица" и "Колдовское озеро". Все они стали народными хитами, прозвучав на фестивале "Песня года". Композитор писал песни для Льва Лещенко, Михаила Боярского и многих других исполнителей. Звание народного артиста России Вячеславу Добрынину присвоили в 1996 году. Кроме того, за свое творчество он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" и другими государственными наградами.

6 Что стало причиной смерти Вячеслава Добрынина? По данным Mash , предварительная причина смерти – острая сердечная и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения. Известно, что в больницу Добрынин попал около недели назад с подозрением на инсульт. Врачи боролись за его жизнь, но состояние композитора только ухудшалось. Mash также приводит слова менеджера артиста. Тот рассказал, что в течение последних двух месяцев Вячеслав Добрынин почти не вставал с кровати.