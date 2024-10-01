НОВОСТИПроисшествия

Скончался Вячеслав Добрынин

На прошлой недели СМИ сообщили, что его госпитализировали с инсультом

01 октября 2024, 16:33, ИА Амител

Вячеслав Добрынин / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Вячеслав Добрынин / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Композитор, эстрадный певец, народный артист РФ Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации утверждается, что артист скончался сегодня, 1 октября. Информацию о его смерти также подтвердили НТВ в окружении Добрынина. Менее недели назад в СМИ появилась информация, что его госпитализировали с инсультом.

Напомним, Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. При рождении он носил имя Вячеслав Галустович Антонов, однако сменил его после начала творческой карьеры из-за того, что популярность тогда набирал певец Юрий Антонов.

Наиболее известен как автор хитов "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану". Его песни исполняли многие советские и российские певцы: Лев Лещенко, Михаил Боярский, Алла Пугачева, Михаил Шуфутинский и другие.

Происшествия утраты

Комментарии 3

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Гость

16:44:10 01-10-2024

Этот хоть до пенсии дожил... А сколько не дожило?

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Гость

17:09:21 01-10-2024

Ах, друзья мои, друзья,
Как вы там живете-можете?
Ах, друзья мои, друзья,
Теперь вы все моя родня!
Когда-нибудь, когда-нибудь,
Вы тоже, тоже мне поможете!

Царствие небесное!

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Гость

22:02:30 01-10-2024

Не сыпь мне соль на рану, не говори навзрыд, не сыпь мне соль на рану, она еще болит...

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