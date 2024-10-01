Скончался Вячеслав Добрынин

На прошлой недели СМИ сообщили, что его госпитализировали с инсультом

01 октября 2024, 16:33, ИА Амител

Вячеслав Добрынин / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Композитор, эстрадный певец, народный артист РФ Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации утверждается, что артист скончался сегодня, 1 октября. Информацию о его смерти также подтвердили НТВ в окружении Добрынина. Менее недели назад в СМИ появилась информация, что его госпитализировали с инсультом.

Напомним, Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. При рождении он носил имя Вячеслав Галустович Антонов, однако сменил его после начала творческой карьеры из-за того, что популярность тогда набирал певец Юрий Антонов.

Наиболее известен как автор хитов "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану". Его песни исполняли многие советские и российские певцы: Лев Лещенко, Михаил Боярский, Алла Пугачева, Михаил Шуфутинский и другие.