Устройства вызвали наибольший интерес среди гостей и участников выставки

28 апреля 2023, 17:00, ИА Амител

Данила Пузик и Илья Красильников / Фото: АлтГТУ

С 27 по 29 апреля в Сочи проходит XVIII международный фестиваль молодёжного научно-технического творчества "От Винта!". Форум собрал молодых изобретателей из 80 российских регионов и более чем 30 стран.

Алтайский край представляют студенты Данила Пузик и Илья Красильников из инжинирингового центра "ХимБиоМаш" Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. На выставке достижений российской промышленности они презентуют свои разработки, а также принимают участие в деловой программе и обучающих мероприятиях технофорума.

"Наибольшим интересом среди гостей и участников выставки пользуется интеллектуальное сенсорное устройство управления умной дверью и ультрафильтрационная установка для подготовки воды", – говорит проректор по научной инновационной работе АлтГТУ Александр Беушев.

По его словам, первая разработка – это устройство, которое интегрируется в дверное полотно умной двери, снабжённой электрическим замком, подсветкой и датчиками движения, что позволяет объединять их в единый комплекс.

А установка для подготовки воды может применяться в системах, где требуется высокое качество ресурса. Она состоит из приёмной и накопительной ёмкости, насоса, мембранного модуля и соединяющих трубопроводов. Мембрана в мембранной ячейке на основе полисульфонамида плоская. Конструкция мембранной ячейки авторская и позволяет адаптировать установку под различные потребности потребителя.

Напомним, фестиваль "От Винта!", организованный Минпромторгом России, нацелен на развитие молодёжного научно-технического творчества и включён в программу десятилетия науки и технологий в России.