НОВОСТИПроисшествия

Какое наказание грозит четырем обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"?

Двое граждан Таджикистана признали вину в суде

25 марта 2024, 10:12, ИА Амител

Один из обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" / Фото: Telegram-канал Baza
Один из обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" / Фото: Telegram-канал Baza

В Басманном суде Москвы 24 марта прошло первое заседание по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Четырем гражданам Таджикистана, задержанным днем ранее в Брянской области, предъявили обвинение, а также избрали меру пресечения. По версии следствия, именно они были непосредственными исполнителями: ворвались в концертный зал и безжалостно расстреливали беззащитных людей.

О том, какое наказание грозит обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", - в материале amic.ru.

1

Кого судят по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"?

На скамье подсудимых оказались все четверо граждан Таджикистана, которых ранее задержали недалеко от границы с Украиной. Это 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов.
2

Какое наказание грозит гражданам Таджикистана, обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"?

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда, фигурантов обвиняют по пункту "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть человека, совершенный в составе организованной группы). Эта статья предусмартривает наказание вплоть до пожизненного решения свободы.
3

Признали ли обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" вину?

Пресс-служба Басманного суда сообщила, что вину признали двое обвиняемых. Как пишет Lenta.ru, виновными себя признали Далержон Мирзоев и Рачабализод Саидакрами Муродали.
4

Какую меру пресечения избрали обвиняемым по делу о теракте?

Все обвиняемые заключены под стражу. В СИЗО они будут находиться минимум до 22 мая 2024 года.
5

Может ли обвиняемым в теракте в "Крокус Сити Холле" грозить смертная казнь?

На данный момент - нет. В России введен мораторий на смертную казнь, поэтому эту меру наказания не применяют.
Впрочем, в обществе уже идут разговоры о том, что мораторий следует отменить. А глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил ТАСС, что эта тема будет "глубоко, профессионально, содержательно" проработана на ближайшем заседании парламента.
суд Теракт
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

10:28:12 25-03-2024

Даже если мораторий снимут, закон обратной силы не имеет, и этим упырям грозит максимум пожизненное.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:29:16 25-03-2024

Ну ведь Путин сказал,что к таким уродам будет применён совсем другой подход наказания . Да уж как всё запущено - а просто нельзя показательно их повесить при народе ,как раньше. Хватит уже демагогии ,это вор должен сидеть в тюрьме ,а убийцы простых людей должны висеть .Спросите у народа нашей страны . Уверен все будут ЗА!!!!

  45 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:58 25-03-2024

гость (10:29:16 25-03-2024) Ну ведь Путин сказал,что к таким уродам будет применён совсе... Только эти выродки еще и за наши налоги будут жрать спать отдыхать правильно надо на электрический стул или повесить это нелюди стольких людей расстрелять как скот обезьяны

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:29:36 25-03-2024

почему этот выродок спит? Нельзя спать, нельзя сидеть, распустить их на лоскутки

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:20 25-03-2024

гость (10:29:36 25-03-2024) почему этот выродок спит? Нельзя спать, нельзя сидеть, расп... Это не ему ли ухо отрезали? Болит, наверное.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:43 25-03-2024

гость (10:29:36 25-03-2024) почему этот выродок спит? Нельзя спать, нельзя сидеть, расп... "В суд его доставили в медицинской одежде, с катетером и мочеприемником на кресле-каталке" - Хорошо при задержании напинали.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:06 25-03-2024

Они не доживут до суда.
И да, 100 км это недалеко от границы с Украиной?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
'Неполитик'

10:40:08 25-03-2024

Публичный расстрел,как в КНР...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:55 25-03-2024

Смертную казнь надо ввести. Для террористов сколько людей они угробили . И не просто казнь а публичную чтоб другим не повадно было.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:52 25-03-2024

на кол их! а потом, замотать в свиные шкуры и зарыть на помойке!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:36 25-03-2024

Гость (10:42:52 25-03-2024) на кол их! а потом, замотать в свиные шкуры и зарыть на помо... Сначала замотать в свиные шкуры, затем утопить в канализационном отстойнике.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
'Неполитик'

10:44:00 25-03-2024

Провести,тщательное расследование,кто инициатор и заказчик-финансист этих двухногих животных дикарей...потом поймать и к стенке публично...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:39 25-03-2024

Вспоминается теракт в Берлине, когда террорист на фуре врезался в толпу недалеко от Курфюрстендамм. Практически сразу был задержан подозреваемый - вьетнамец, убегавший с места теракта. Через день он целый и здоровый был выпущен на свободу и, улыбаясь, давал интервью немецким СМИ. И можно только вообразить, как он выглядел бы на следующий день у нас и в чём бы признавался.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:51 25-03-2024

Зверей надо держать в клетке и возить на показ, пока не сдохнут.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:57 25-03-2024

Гость (10:28:12 25-03-2024) Даже если мораторий снимут, закон обратной силы не имеет, и ... ] Пожиненное заключение в колонии строго режима - хуже, чем смертная казнь

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
горожанка

12:16:17 25-03-2024

видела видео где этому ишаку ухо отрезали и заставили сожрать.
мало. это не люди. Их семьи и родных до седьмого колена депортировать из России И ПОЖИЗНЕННО ЗАПРЕТИТЬ ПЕРЕСЕКАТЬ ГРАНИЦУ С РОССИЕЙ.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:30 25-03-2024

горожанка (12:16:17 25-03-2024) видела видео где этому ишаку ухо отрезали и заставили сожрат... давайте не уподобляться зверью. таджики и прочие мусульмане тоже видели. погадаем, что дальше будет?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:53 25-03-2024

В коляске-это наверно тот,который на дереве сидел и потом упал с высоты,когда дерево спилили?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:38 25-03-2024

Пожизненное наказание и кормить в тюрьме только свининой.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров