Какое наказание грозит четырем обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"?
Двое граждан Таджикистана признали вину в суде
25 марта 2024, 10:12, ИА Амител
Один из обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" / Фото: Telegram-канал Baza
В Басманном суде Москвы 24 марта прошло первое заседание по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Четырем гражданам Таджикистана, задержанным днем ранее в Брянской области, предъявили обвинение, а также избрали меру пресечения. По версии следствия, именно они были непосредственными исполнителями: ворвались в концертный зал и безжалостно расстреливали беззащитных людей.
О том, какое наказание грозит обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", - в материале amic.ru.
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Кого судят по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"?
На скамье подсудимых оказались все четверо граждан Таджикистана, которых ранее задержали недалеко от границы с Украиной. Это 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов.
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Какое наказание грозит гражданам Таджикистана, обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"?
Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда, фигурантов обвиняют по пункту "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть человека, совершенный в составе организованной группы). Эта статья предусмартривает наказание вплоть до пожизненного решения свободы.
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Признали ли обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" вину?
Пресс-служба Басманного суда сообщила, что вину признали двое обвиняемых. Как пишет Lenta.ru, виновными себя признали Далержон Мирзоев и Рачабализод Саидакрами Муродали.
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Какую меру пресечения избрали обвиняемым по делу о теракте?
Все обвиняемые заключены под стражу. В СИЗО они будут находиться минимум до 22 мая 2024 года.
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Может ли обвиняемым в теракте в "Крокус Сити Холле" грозить смертная казнь?
На данный момент - нет. В России введен мораторий на смертную казнь, поэтому эту меру наказания не применяют.
Впрочем, в обществе уже идут разговоры о том, что мораторий следует отменить. А глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил ТАСС, что эта тема будет "глубоко, профессионально, содержательно" проработана на ближайшем заседании парламента.
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10:28:12 25-03-2024
Даже если мораторий снимут, закон обратной силы не имеет, и этим упырям грозит максимум пожизненное.
10:29:16 25-03-2024
Ну ведь Путин сказал,что к таким уродам будет применён совсем другой подход наказания . Да уж как всё запущено - а просто нельзя показательно их повесить при народе ,как раньше. Хватит уже демагогии ,это вор должен сидеть в тюрьме ,а убийцы простых людей должны висеть .Спросите у народа нашей страны . Уверен все будут ЗА!!!!
14:15:58 25-03-2024
гость (10:29:16 25-03-2024) Ну ведь Путин сказал,что к таким уродам будет применён совсе... Только эти выродки еще и за наши налоги будут жрать спать отдыхать правильно надо на электрический стул или повесить это нелюди стольких людей расстрелять как скот обезьяны
10:29:36 25-03-2024
почему этот выродок спит? Нельзя спать, нельзя сидеть, распустить их на лоскутки
11:21:20 25-03-2024
гость (10:29:36 25-03-2024) почему этот выродок спит? Нельзя спать, нельзя сидеть, расп... Это не ему ли ухо отрезали? Болит, наверное.
11:23:43 25-03-2024
гость (10:29:36 25-03-2024) почему этот выродок спит? Нельзя спать, нельзя сидеть, расп... "В суд его доставили в медицинской одежде, с катетером и мочеприемником на кресле-каталке" - Хорошо при задержании напинали.
10:38:06 25-03-2024
Они не доживут до суда.
И да, 100 км это недалеко от границы с Украиной?
10:40:08 25-03-2024
Публичный расстрел,как в КНР...
10:40:55 25-03-2024
Смертную казнь надо ввести. Для террористов сколько людей они угробили . И не просто казнь а публичную чтоб другим не повадно было.
10:42:52 25-03-2024
на кол их! а потом, замотать в свиные шкуры и зарыть на помойке!
10:51:36 25-03-2024
Гость (10:42:52 25-03-2024) на кол их! а потом, замотать в свиные шкуры и зарыть на помо... Сначала замотать в свиные шкуры, затем утопить в канализационном отстойнике.
10:44:00 25-03-2024
Провести,тщательное расследование,кто инициатор и заказчик-финансист этих двухногих животных дикарей...потом поймать и к стенке публично...
11:09:39 25-03-2024
Вспоминается теракт в Берлине, когда террорист на фуре врезался в толпу недалеко от Курфюрстендамм. Практически сразу был задержан подозреваемый - вьетнамец, убегавший с места теракта. Через день он целый и здоровый был выпущен на свободу и, улыбаясь, давал интервью немецким СМИ. И можно только вообразить, как он выглядел бы на следующий день у нас и в чём бы признавался.
11:32:51 25-03-2024
Зверей надо держать в клетке и возить на показ, пока не сдохнут.
12:07:57 25-03-2024
Гость (10:28:12 25-03-2024) Даже если мораторий снимут, закон обратной силы не имеет, и ... ] Пожиненное заключение в колонии строго режима - хуже, чем смертная казнь
12:16:17 25-03-2024
видела видео где этому ишаку ухо отрезали и заставили сожрать.
мало. это не люди. Их семьи и родных до седьмого колена депортировать из России И ПОЖИЗНЕННО ЗАПРЕТИТЬ ПЕРЕСЕКАТЬ ГРАНИЦУ С РОССИЕЙ.
14:34:30 25-03-2024
горожанка (12:16:17 25-03-2024) видела видео где этому ишаку ухо отрезали и заставили сожрат... давайте не уподобляться зверью. таджики и прочие мусульмане тоже видели. погадаем, что дальше будет?
12:28:53 25-03-2024
В коляске-это наверно тот,который на дереве сидел и потом упал с высоты,когда дерево спилили?
12:30:38 25-03-2024
Пожизненное наказание и кормить в тюрьме только свининой.