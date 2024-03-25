Двое граждан Таджикистана признали вину в суде

25 марта 2024, 10:12, ИА Амител

Один из обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" / Фото: Telegram-канал Baza

В Басманном суде Москвы 24 марта прошло первое заседание по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Четырем гражданам Таджикистана, задержанным днем ранее в Брянской области, предъявили обвинение, а также избрали меру пресечения. По версии следствия, именно они были непосредственными исполнителями: ворвались в концертный зал и безжалостно расстреливали беззащитных людей.

О том, какое наказание грозит обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", - в материале amic.ru.

1 Кого судят по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"? На скамье подсудимых оказались все четверо граждан Таджикистана, которых ранее задержали недалеко от границы с Украиной. Это 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов.

2 Какое наказание грозит гражданам Таджикистана, обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"? по пункту "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть человека, совершенный в составе организованной группы). Эта статья предусмартривает наказание вплоть до пожизненного решения свободы. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда, фигурантов обвиняют(теракт, повлекший смерть человека, совершенный в составе организованной группы). Эта статья предусмартривает наказание

3 Признали ли обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" вину? Пресс-служба Басманного суда сообщила, что вину признали двое обвиняемых. Как пишет Lenta.ru , виновными себя признали Далержон Мирзоев и Рачабализод Саидакрами Муродали.

4 Какую меру пресечения избрали обвиняемым по делу о теракте? Все обвиняемые заключены под стражу. В СИЗО они будут находиться минимум до 22 мая 2024 года.