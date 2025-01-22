Какого числа будет китайский Новый год в 2025 году и как его принято отмечать?
В России Зеленую Деревянную Змею уже встретили, но на самом деле она еще не пришла
22 января 2025, 06:40, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Мы уже отметили Новый год, встретив следующего покровителя из восточного календаря – Зеленую Деревянную Змею. Только вот на самом деле этот знак еще даже не вступил в свои права. Дело в том, что в Китае Новый год отмечают в другие даты, да еще и каждый год по-разному.
О том, когда китайский Новый год в 2025 году и как его правильно отмечать, – в материале amic.ru.
1
Когда китайский Новый год в 2025 году?
Восточный гороскоп основывается на лунных циклах. Первым днем года в Китае считается второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое происходит 21 декабря.
Обычно этот праздник выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля.
В 2025 году китайский Новый год наступит 29 января.
2
Почему в восточном гороскопе за каждый год отвечает какое-то животное?
Для удобства восточный календарь состоит из циклов, каждый из которых длится 60 лет. В течение одного цикла каждому году присваиваются цвет, стихия и животное. Так, в 2025-м за нами будет приглядывать Зеленая Деревянная Змея.
Всего животных 12. В Китае есть красивая легенда, что когда-то всех их призвал к себе Будда, пообещав каждому по одному году в покровительство. В том порядке, в котором звери добрались, они и сменяют друг друга в восточном гороскопе.
3
Как в Китае принято отмечать Новый год?
В Китае Новый год – самый главный праздник, который с размахом отмечают в течение 15 дней.
В Поднебесной принято ярко украшать свои дома, отдавая предпочтение красному цвету. Считается, что он отпугивает Нянь – мифического зверя, которым китайцы пугают детей. А чтобы оно точно не заглянуло в жилище, на пороге принято оставлять угощения.
То же самое и с улицами, которые в Китае очень ярко украшают. Один из главных символов праздника – традиционный фонарь красного цвета.
В остальном китайский Новый год похож на наш. Например, там тоже считают это торжество семейным, а главное новогоднее действо – застолье в кругу самых близких людей. Блюд на столе должно быть очень много, но обязательное – рыба. Ее считают символом достатка.
Уже на следующий день китайцы отправляются друг к другу в гости и дарят подарки.
4
Как отметить Новый год, если очень хочется?
На самом деле, решать только вам. Вы можете отпраздновать китайский Новый год как с друзьями, так и в одиночестве. Можете соблюдать все традиции, а можете придумать свои собственные. Самое главное – ощущение праздника в душе.
5
Когда закончится год Зеленой Деревянной Змеи?
Год Зеленой Деревянной Змеи закончится 16 февраля 2026 года.
07:18:29 22-01-2025
Нам оно зачем...
07:35:58 22-01-2025
Леха (07:18:29 22-01-2025) Нам оно зачем... ... Ну вы ж зачем-то зашли, прочли статью, прокомментировали ее...
07:47:38 22-01-2025
Мало россиян китайскими заразами поубивали, чтобы ещё новый год ихний отмечать.
(Стокгольмский синдром)
09:00:31 22-01-2025
Гость (07:47:38 22-01-2025) Мало россиян китайскими заразами поубивали, чтобы ещё новы... Новосибирск _Не ?
18:25:56 22-01-2025
Гость (07:47:38 22-01-2025) Мало россиян китайскими заразами поубивали, чтобы ещё новы... Нет слова ихний, в русском языке!!!!
18:39:33 22-01-2025
Гость (18:25:56 22-01-2025) Нет слова ихний, в русском языке!!!! ... +100500
Есть слово евойный!
06:11:52 23-01-2025
А кто вас заставляет отмечать китайский новый год? Это не ваши традиции и не ваш праздник.