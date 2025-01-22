В России Зеленую Деревянную Змею уже встретили, но на самом деле она еще не пришла

22 января 2025, 06:40, ИА Амител

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Мы уже отметили Новый год, встретив следующего покровителя из восточного календаря – Зеленую Деревянную Змею. Только вот на самом деле этот знак еще даже не вступил в свои права. Дело в том, что в Китае Новый год отмечают в другие даты, да еще и каждый год по-разному.

О том, когда китайский Новый год в 2025 году и как его правильно отмечать, – в материале amic.ru.

1 Когда китайский Новый год в 2025 году? Восточный гороскоп основывается на лунных циклах. Первым днем года в Китае считается второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое происходит 21 декабря. Обычно этот праздник выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля. В 2025 году китайский Новый год наступит 29 января.

2 Почему в восточном гороскопе за каждый год отвечает какое-то животное? Для удобства восточный календарь состоит из циклов, каждый из которых длится 60 лет. В течение одного цикла каждому году присваиваются цвет, стихия и животное. Так, в 2025-м за нами будет приглядывать Зеленая Деревянная Змея. Всего животных 12. В Китае есть красивая легенда, что когда-то всех их призвал к себе Будда, пообещав каждому по одному году в покровительство. В том порядке, в котором звери добрались, они и сменяют друг друга в восточном гороскопе.

3 Как в Китае принято отмечать Новый год? В Китае Новый год – самый главный праздник, который с размахом отмечают в течение 15 дней. В Поднебесной принято ярко украшать свои дома, отдавая предпочтение красному цвету. Считается, что он отпугивает Нянь – мифического зверя, которым китайцы пугают детей. А чтобы оно точно не заглянуло в жилище, на пороге принято оставлять угощения. То же самое и с улицами, которые в Китае очень ярко украшают. Один из главных символов праздника – традиционный фонарь красного цвета. В остальном китайский Новый год похож на наш. Например, там тоже считают это торжество семейным, а главное новогоднее действо – застолье в кругу самых близких людей. Блюд на столе должно быть очень много, но обязательное – рыба. Ее считают символом достатка. Уже на следующий день китайцы отправляются друг к другу в гости и дарят подарки.

4 Как отметить Новый год, если очень хочется? На самом деле, решать только вам. Вы можете отпраздновать китайский Новый год как с друзьями, так и в одиночестве. Можете соблюдать все традиции, а можете придумать свои собственные. Самое главное – ощущение праздника в душе.