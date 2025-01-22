НОВОСТИОбщество

Какого числа будет китайский Новый год в 2025 году и как его принято отмечать?

В России Зеленую Деревянную Змею уже встретили, но на самом деле она еще не пришла

22 января 2025, 06:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Мы уже отметили Новый год, встретив следующего покровителя из восточного календаря – Зеленую Деревянную Змею. Только вот на самом деле этот знак еще даже не вступил в свои права. Дело в том, что в Китае Новый год отмечают в другие даты, да еще и каждый год по-разному.

О том, когда китайский Новый год в 2025 году и как его правильно отмечать, – в материале amic.ru.

1

Когда китайский Новый год в 2025 году?

Восточный гороскоп основывается на лунных циклах. Первым днем года в Китае считается второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое происходит 21 декабря.
Обычно этот праздник выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля.
В 2025 году китайский Новый год наступит 29 января.
2

Почему в восточном гороскопе за каждый год отвечает какое-то животное?

Для удобства восточный календарь состоит из циклов, каждый из которых длится 60 лет. В течение одного цикла каждому году присваиваются цвет, стихия и животное. Так, в 2025-м за нами будет приглядывать Зеленая Деревянная Змея.
Всего животных 12. В Китае есть красивая легенда, что когда-то всех их призвал к себе Будда, пообещав каждому по одному году в покровительство. В том порядке, в котором звери добрались, они и сменяют друг друга в восточном гороскопе.
3

Как в Китае принято отмечать Новый год?

В Китае Новый год – самый главный праздник, который с размахом отмечают в течение 15 дней.
В Поднебесной принято ярко украшать свои дома, отдавая предпочтение красному цвету. Считается, что он отпугивает Нянь – мифического зверя, которым китайцы пугают детей. А чтобы оно точно не заглянуло в жилище, на пороге принято оставлять угощения.
То же самое и с улицами, которые в Китае очень ярко украшают. Один из главных символов праздника – традиционный фонарь красного цвета.
В остальном китайский Новый год похож на наш. Например, там тоже считают это торжество семейным, а главное новогоднее действо – застолье в кругу самых близких людей. Блюд на столе должно быть очень много, но обязательное – рыба. Ее считают символом достатка.
Уже на следующий день китайцы отправляются друг к другу в гости и дарят подарки.
4

Как отметить Новый год, если очень хочется?

На самом деле, решать только вам. Вы можете отпраздновать китайский Новый год как с друзьями, так и в одиночестве. Можете соблюдать все традиции, а можете придумать свои собственные. Самое главное – ощущение праздника в душе.
5

Когда закончится год Зеленой Деревянной Змеи?

Год Зеленой Деревянной Змеи закончится 16 февраля 2026 года.
праздники

Комментарии 7

Avatar Picture
Леха

07:18:29 22-01-2025

Нам оно зачем...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:35:58 22-01-2025

Леха (07:18:29 22-01-2025) Нам оно зачем... ... Ну вы ж зачем-то зашли, прочли статью, прокомментировали ее...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:47:38 22-01-2025

Мало россиян китайскими заразами поубивали, чтобы ещё новый год ихний отмечать.
(Стокгольмский синдром)

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:31 22-01-2025

Гость (07:47:38 22-01-2025) Мало россиян китайскими заразами поубивали, чтобы ещё новы... Новосибирск _Не ?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:25:56 22-01-2025

Гость (07:47:38 22-01-2025) Мало россиян китайскими заразами поубивали, чтобы ещё новы... Нет слова ихний, в русском языке!!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:33 22-01-2025

Гость (18:25:56 22-01-2025) Нет слова ихний, в русском языке!!!! ... +100500
Есть слово евойный!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:11:52 23-01-2025

А кто вас заставляет отмечать китайский новый год? Это не ваши традиции и не ваш праздник.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров