Тиграм – любовь, Козам – деньги. Что обещает китайский гороскоп на 2025 год?
Как ни странно, самих Змей ждет далеко не идеальный год
21 декабря 2024, 07:00, ИА Амител
Совсем скоро наступит год Зеленой Деревянной Змеи. Это животное отличается мудростью и умением всегда отыскать правильный путь. Поэтому астрологи ждут от предстоящих 12 месяцев позитивных перемен. Впрочем, у Змеи очень разные отношения с другими животными-покровителями. А поэтому для рожденных под разными знаками и год может сложиться по-разному.
О том, что нам обещает восточный гороскоп на 2025 год, – в материале amic.ru.
Рожденные в год Крысы
Крыса прекрасно уживается со Змеей – это очень умные животные, которые всегда добиваются своего, пусть и разными путями.
В этот год рожденные в год Крысы будут, наконец, пожинать плоды своих трудов. Успех ожидается как в карьере, так и в личной жизни. Да и деньгами вы тоже не будете обделены.
Чтобы все точно получилось, астрологи советуют больше внимания уделять планированию. Заранее продумывайте ваши шаги, чтобы более четко видеть финальную цель. И не стесняйтесь хвалить себя на людях – пусть все знают, на что вы способны.
Рожденные в год Быка
Для Быков настанет время стабильности и постепенного развития. Зеленая Деревянная Змея благоволит вам, поэтому новые возможности в делах обязательно появятся. При этом вам не нужен чудесный случай – достаточно упорно трудиться.
Ярким год будет и в сфере личной жизни. Впрочем, импульсивность может сыграть вам и во вред. Старайтесь не терять хладнокровие и правильно расставлять приоритеты.
Рожденные в год Тигра
Тигры всегда отличаются бурным нравом, который как помогает, так и мешает им по жизни. Змее эта импульсивность не очень нравится, поэтому и год у представителей знака будет непростым.
Впрочем, астрологи советуют и из сложностей извлекать уроки. Даже в год, полный трудностей, можно многому научиться и вырасти как личность.
В любовных вопросах год будет намного лучше. Причем приоритет лучше отдать серьезным отношениям, а не мимолетным романам.
Рожденные в год Кролика
2025-й точно порадует тех, кто родился в год Кролика. Во многих отношениях этот год будет вашим. Вас ждет переломный год, в течение которого вы сможете оставить в прошлом неприятные моменты и начать что-то новое. Смело беритесь за большие проекты – в этом году все получится.
Астрологи советуют особое внимание уделить своему здоровью – есть вероятность, что возникнут определенные сложности.
Рожденные в год Дракона
Драконов ждет год перемен. Вселенная будет поддерживать вас в вашем желании трансформироваться и стать лучше. В 2025-м вы сможете сделать важный карьерный шаг. При этом у вас появится и возможность вообще сменить сферу деятельности.
Но при этом лучше не быть чересчур самоуверенными. Все будет достигаться упорным трудом.
В личной жизни все будет не так гладко – вполне возможно, будут непростые времена. Тут астрологи советуют больше думать о своем внутреннем мире и искать правильный баланс.
Рожденные в год Змеи
А вот Змеям, вопреки стереотипам, в 2025-м может быть очень непросто. По большей части представители знака сами будут вставлять себе палки в колеса. Например, появится импульсивность, которая может закончиться непреднамеренными и не очень нужными покупками. Ваш кошелек не скажет вам за это спасибо.
Чтобы все получилось в личной жизни, астрологи советуют принять себя вместе с плюсами и минусами. Не думайте слишком долго – просто живите и чувствуйте.
Рожденные в год Лошади
Впереди вас ждет год, который даст начало абсолютно новым процессам в вашей жизни. Главное – не закрываться от мира и быть открытым к переменам. Восточные астрологи также отмечают, что Лошадь привыкла действовать, в то время как Змея – выжидать и размышлять. Поэтому для вас важной задачей будет поиск правильной пропорции.
Причем рожденным в год Лошади сложнее будет именно усидеть на месте – их всегда тянет на решительные поступки. Попробуйте замедлиться и вы почувствуете, как растете.
Рожденные в год Козы
Рожденным в год Козы будет везти во всем. Вас ждут и большая любовь, и продвижение в карьере, и удача в финансовых делах. Не стесняйтесь демонстрировать миру свои умения – только чрезмерная скромность остановит вас от больших свершений в 2025-м. Больше верьте в себя, и все получится.
Представители знака – тонкие натуры, в которых кипит творческое начало. Змея поддержит эти начинания – смело пробуйте проявлять себя с креативной стороны.
Рожденные в год Обезьяны
У Змеи и Обезьяны прекрасные взаимоотношения, поэтому в этом году можно рассчитывать на большую удачу. Особенно успешным получится начало года, когда у вас будет много сил для реализации своих идей. Если вы найдете способ сохранить этот напор, то смело можете рассчитывать на повышение и прибавку к доходу.
Обезьяны также очень импульсивны, что не всегда нравится Змее. Попробуйте усилить контроль над своими эмоциями, и тогда вы точно сможете извлечь выгоду даже из сложных ситуаций.
Рожденные в год Петуха
Змея и Петух в восточной культуре – хорошие друзья. Так что представители знака тоже могут ожидать только позитивных событий от предстоящего года. Но лучше составить четкий пошаговый план, чтобы ваш путь к успеху был максимально эффективным.
Пожалуй, самой сложной задачей станет выход из зоны комфорта – вам придется оказаться в непривычных условиях, чтобы сделать следующий шаг. Но помните, что это сделает вас лишь сильнее.
В личной жизни год будет непростым. Вам то и дело придется балансировать между отношениями и работой. Здесь выбор только за вами.
Рожденные в год Собаки
Для рожденных под этим знаком 2024-й сложился не очень удачно. Теперь все будет иначе, убеждены астрологи. В следующем году у Собак есть прекрасная возможность обновиться и сделать большой шаг вперед в своем личностном росте.
Главное – найти в себе решительность и мотивацию, чтобы точно закончить начатое.
Особенно астрологи советуют задуматься над тем, что бы вы хотели оставить в уходящем году. Наступает время больших перемен, и далеко не любой "багаж" стоит нести с собой.
В личной жизни главное ставить на первый план свои собственные интересы. Только это позволит вам построить отношения, в которых вам будет комфортно.
Рожденные в год Свиньи
Рожденным в год Свиньи (или Кабана) далеко не всегда будет просто. Представители этого знака привыкли к комфорту и не любят стеснять себя в удовольствиях. Змея же, наоборот, зачастую жертвует своими удобствами ради достижения цели. Этот "конфликт" и станет определяющим в 2025-м. Вам придется научиться ограничивать себя, чтобы справиться со всеми задачами.
В личной жизни похожая ситуация – Кабанам важно будет не поддаваться искушениям. Настоящее счастье вам принесет большая любовь, а не короткие "вспышки". Поэтому стоит научиться ответственности.
Традиционный гороскоп для всех знаков зодиака также можно прочитать на amic.ru.
07:07:33 21-12-2024
823 651 - общее число умерших с диагнозом COVID-19 в РФ
Привет китайцам и любителям китайских календарей
09:56:14 21-12-2024
Гость (07:07:33 21-12-2024) 823 651 - общее число умерших с диагнозом COVID-19 в РФП... Эксперименты с коронавирусом в уханьском центре были инициированы США, которые давно интересовались массовым поражением людей, вспомните ролик с предсказанием Билла Гейтса. У нас если бы сразу закрыли Москву и ограничили выезд из региона в регион, таким образом не допустив распространения по России, то жертв было бы на порядок меньше. Тогда не нужно было бы устанавливать локдаун, останавливать работу по всей стране. При размерах РФ вполне можно было отсидеться 2 года в региональной изоляции без других ограничительных мер, а там уже вирус видоизменился и стал менее опасен. Для чего распространяли ковид по всей территории? Якобы для возникновения коллективного иммунитета. Но иммунитет после болезни пропадал через несколько месяцев. Только зря погубили людей, моё мнение.
04:40:52 22-12-2024
Гость (07:07:33 21-12-2024) 823 651 - общее число умерших с диагнозом COVID-19 в РФП... Тепло прлплаченное
12:27:20 21-12-2024
Гость (09:56:14 21-12-2024) Эксперименты с коронавирусом в уханьском центре были инициир... 1000% правы вы!