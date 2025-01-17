Рассказываем, когда нужно печь блины, ходить в гости к теще и просить у всех прощения

17 января 2025, 08:15, ИА Амител

"Экомасленица" в Барнауле / Фото: из архива amic.ru

Один из самых любимых праздников россиян, который всегда предшествует началу Великого поста – Масленица. Она знаменует окончание зимы и начало весны. И отмечают это событие с большим размахом целую неделю: пекут блины, ходят в гости, устраивают народные гулянья и просят прощения. Когда в 2025 году будет масленичная неделя, какие традиции с ней связаны и что делать запрещено, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда будет Масленица в 2025 году?

У Масленицы нет конкретной даты, но она всегда начинается на 56 дней раньше Пасхи. Так как в 2025 году Светлое Христово Воскресенье мы будем праздновать 20 апреля, значит, масленичная неделя начнется 24 февраля и продлится до 2 марта. Сразу после Масленицы, 3 марта, начнется Великий пост.

Кстати, Масленица – единственный нехристианский праздник, который вписан в православный календарь. На Руси масленичными торжествами, которые включают в себя языческие обряды, чтили бога солнца Ярилу и пекли блины.

Церковь долгое время пыталась искоренить эти древние традиции, но все попытки оказались безуспешны. Тогда было принято решение сократить срок Масленицы до семи дней и именовать ее Сырной седмицей. Теперь она считается периодом подготовки к Великому посту: есть мясо уже нельзя, но кисломолочные продукты не под запретом.

Какие традиции надо соблюдать на Масленицу?

Масленица – это уникальный праздник, который сочетает в себе языческие традиции и православные обычаи. Это время для веселья и общения. Люди собираются на гулянья, ходят друг другу в гости и обязательно пекут блины. Эти мучные изделия по-прежнему являются главным блюдом на Масленицу. Первый блин традиционно предлагается в память об усопших.

В давние времена каждый день масленичной недели имел свое особое значение.

Понедельник – Встреча. Было принято готовиться к празднованию, делать чучело из соломы и печь блины.

Вторник – Заигрыш. Начинались гулянья, катание на санях и смотрины для одиноких.

Среда – Лакомка. Было принято ходить в гости к теще или друзьям с блинами.

Четверг – Разгуляй (он же Широкая Масленица). В этот день устраивали конкурсы, кулачные бои, хороводы.

Пятница – Тещины вечерки. В этот день уже теща шла в гости к зятю.

Суббота – Золовкины посиделки. А в первый выходной гостей принимали невестки.

Воскресенье – Прощеное воскресенье. В этот день обязательно сжигали чучела и просили прощение друг у друга.

Часть этих традиций дошла и до наших дней. На праздниках, посвященных проводам зимы, до сих пор сжигают чучело зимы, а в Прощеное воскресенье православные просят друг у друга прощения за все обиды – вольные и невольные.

Какого числа будет Прощеное воскресенье в 2025 году?

Прощеное воскресенье в 2025 году выпадает на 2 марта.

Что нельзя делать на Масленицу?

Всю масленичную неделю можно есть масло, сыр, сметану, сливки, всевозможную выпечку и, разумеется, блины – с припеками, дрожжевые, с начинками любых видов. Также православные могут есть рыбу, а вот мясо уже запрещено.

На масленичной неделе запрещено ругаться, сквернословить и сплетничать. Несмотря на то, что Великий пост еще не наступил, но на Руси в это время уже не венчали молодых.

Рецепты вкусных блинов

Классические блины

Ингредиенты:

1 стакан молока

1 яйцо

1 столовая ложка сахара

1 чайная ложка соли

2 столовые ложки растительного масла

2 стакана муки

Дрожжи (по желанию)

Приготовление:

Взбейте яйцо с сахаром и солью. Добавьте теплое молоко и перемешайте. Постепенно введите муку и дрожжи (если используете). Дайте тесту постоять 30 минут. Жарьте блины на сковороде с маслом.

Блины с яблоками

Ингредиенты:

1 стакан молока

1 яйцо

1 столовая ложка сахара

1 чайная ложка соли

2 столовые ложки растительного масла

2 стакана муки

1 яблоко, натертое

Приготовление:

Взбейте яйцо с сахаром и солью. Добавьте теплое молоко и перемешайте. Постепенно введите муку. Добавьте натертое яблоко. Жарьте блины на сковороде с маслом.

Блины с сыром

Ингредиенты:

1 стакан молока

1 яйцо

1 столовая ложка сахара

1 чайная ложка соли

2 столовые ложки растительного масла

2 стакана муки

100 г тертого сыра

Приготовление: