Какого числа начнется Масленица в 2025 году и как ее принято праздновать?
Рассказываем, когда нужно печь блины, ходить в гости к теще и просить у всех прощения
17 января 2025, 08:15, ИА Амител
Один из самых любимых праздников россиян, который всегда предшествует началу Великого поста – Масленица. Она знаменует окончание зимы и начало весны. И отмечают это событие с большим размахом целую неделю: пекут блины, ходят в гости, устраивают народные гулянья и просят прощения. Когда в 2025 году будет масленичная неделя, какие традиции с ней связаны и что делать запрещено, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Когда будет Масленица в 2025 году?
У Масленицы нет конкретной даты, но она всегда начинается на 56 дней раньше Пасхи. Так как в 2025 году Светлое Христово Воскресенье мы будем праздновать 20 апреля, значит, масленичная неделя начнется 24 февраля и продлится до 2 марта. Сразу после Масленицы, 3 марта, начнется Великий пост.
Кстати, Масленица – единственный нехристианский праздник, который вписан в православный календарь. На Руси масленичными торжествами, которые включают в себя языческие обряды, чтили бога солнца Ярилу и пекли блины.
Церковь долгое время пыталась искоренить эти древние традиции, но все попытки оказались безуспешны. Тогда было принято решение сократить срок Масленицы до семи дней и именовать ее Сырной седмицей. Теперь она считается периодом подготовки к Великому посту: есть мясо уже нельзя, но кисломолочные продукты не под запретом.
Какие традиции надо соблюдать на Масленицу?
Масленица – это уникальный праздник, который сочетает в себе языческие традиции и православные обычаи. Это время для веселья и общения. Люди собираются на гулянья, ходят друг другу в гости и обязательно пекут блины. Эти мучные изделия по-прежнему являются главным блюдом на Масленицу. Первый блин традиционно предлагается в память об усопших.
В давние времена каждый день масленичной недели имел свое особое значение.
- Понедельник – Встреча. Было принято готовиться к празднованию, делать чучело из соломы и печь блины.
- Вторник – Заигрыш. Начинались гулянья, катание на санях и смотрины для одиноких.
- Среда – Лакомка. Было принято ходить в гости к теще или друзьям с блинами.
- Четверг – Разгуляй (он же Широкая Масленица). В этот день устраивали конкурсы, кулачные бои, хороводы.
- Пятница – Тещины вечерки. В этот день уже теща шла в гости к зятю.
- Суббота – Золовкины посиделки. А в первый выходной гостей принимали невестки.
- Воскресенье – Прощеное воскресенье. В этот день обязательно сжигали чучела и просили прощение друг у друга.
Часть этих традиций дошла и до наших дней. На праздниках, посвященных проводам зимы, до сих пор сжигают чучело зимы, а в Прощеное воскресенье православные просят друг у друга прощения за все обиды – вольные и невольные.
Какого числа будет Прощеное воскресенье в 2025 году?
Прощеное воскресенье в 2025 году выпадает на 2 марта.
Что нельзя делать на Масленицу?
Всю масленичную неделю можно есть масло, сыр, сметану, сливки, всевозможную выпечку и, разумеется, блины – с припеками, дрожжевые, с начинками любых видов. Также православные могут есть рыбу, а вот мясо уже запрещено.
На масленичной неделе запрещено ругаться, сквернословить и сплетничать. Несмотря на то, что Великий пост еще не наступил, но на Руси в это время уже не венчали молодых.
Рецепты вкусных блинов
Классические блины
Ингредиенты:
- 1 стакан молока
- 1 яйцо
- 1 столовая ложка сахара
- 1 чайная ложка соли
- 2 столовые ложки растительного масла
- 2 стакана муки
- Дрожжи (по желанию)
Приготовление:
- Взбейте яйцо с сахаром и солью.
- Добавьте теплое молоко и перемешайте.
- Постепенно введите муку и дрожжи (если используете).
- Дайте тесту постоять 30 минут.
- Жарьте блины на сковороде с маслом.
Блины с яблоками
Ингредиенты:
- 1 стакан молока
- 1 яйцо
- 1 столовая ложка сахара
- 1 чайная ложка соли
- 2 столовые ложки растительного масла
- 2 стакана муки
- 1 яблоко, натертое
Приготовление:
- Взбейте яйцо с сахаром и солью.
- Добавьте теплое молоко и перемешайте.
- Постепенно введите муку.
- Добавьте натертое яблоко.
- Жарьте блины на сковороде с маслом.
Блины с сыром
Ингредиенты:
- 1 стакан молока
- 1 яйцо
- 1 столовая ложка сахара
- 1 чайная ложка соли
- 2 столовые ложки растительного масла
- 2 стакана муки
- 100 г тертого сыра
Приготовление:
- Взбейте яйцо с сахаром и солью.
- Добавьте теплое молоко и перемешайте.
- Постепенно введите муку.
- Добавьте тертый сыр.
- Жарьте блины на сковороде с маслом.
08:49:06 17-01-2025
Ярило, пасха, крещение и гороскопы.
Что ж мы за люди?
08:58:15 17-01-2025
Гость (08:49:06 17-01-2025) Ярило, пасха, крещение и гороскопы.Что ж мы за люди?... Такие вот. Многогранные.
09:02:56 17-01-2025
Гость (08:49:06 17-01-2025) Ярило, пасха, крещение и гороскопы.Что ж мы за люди?... Да нормальные мы люди. Любим праздники и веселье. Разве это плохо? 🤷