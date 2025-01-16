Стало известно, сколько гостей ждут на "Сибирскую масленицу" в Алтайском крае

Организаторы готовят насыщенную программу

16 января 2025, 17:15, ИА Амител

Масленица в Новотырышкино / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В 2019 году "Сибирская масленица" установила рекорд по количеству гостей – 37 тысяч. В прошлом году мероприятие посетило около 25 тысяч человек. По прогнозам организаторов, в 2025 году на проводы зимы в селе Новотырышкино соберутся порядка 30 тысяч участников.

"Фестиваль пройдет 1 марта на площадках комплексов "Сибирское подворье" и "Золото Алтая", – рассказали организаторы.

На первом заседании оргкомитета фестиваля, которое провел 16 января зампред правительства региона Игорь Степаненко, основное внимание уделили вопросам безопасности участников и гостей мероприятия. Также обсуждались организация дорожного движения, парковок, горячего питания и расчистка дорог.

"Сибирская масленица" проводится в Алтайском крае уже в 19-й раз. Фестиваль давно приобрел межрегиональный статус и стал традицией, отметил Игорь Степаненко.

Программа обещает быть насыщенной. Планируется организовать порядка пяти сцен, привлечь свыше 500 артистов, провести около 50 традиционных игр. Кроме того, разрабатывается программа конноспортивных состязаний.

Главные темы "Сибирской масленицы" этого года – Год защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.