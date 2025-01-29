Обычно даты праздника отличаются в разных ветвях христианства, но в этот раз верующие отметят его в один день

29 января 2025, 06:45, ИА Амител

Яркие пасхальные яйца / Фото: amic.ru

В 2025 году православные и католики отметят главный христианский праздник в один день. Даты Пасхи, которые обычно отличаются в разных ветвях религии, совпадут.

О том, почему так произойдет и какого числа будет Пасха в 2025 году, – в материале amic.ru.

1 Когда Пасха в 2025 году? Светлый праздник Пасхи в 2025 году отметят 20 апреля. Как мы уже сказали, в этот день праздновать главное христианское торжество будут и православные, и католики.

2 Почему православные и католики отметят Пасху в один день? Пасха – переходящий праздник, дата которого меняется из года в год. Ее определяют при помощи пасхалии – схемы расчета по солнечно-лунному календарю. Праздник выпадает на воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием. Но у православных и католиков эти даты часто отличаются из-за того, что две Церкви живут по разным календарям – юлианскому и григорианскому. Соответственно, далеко не всегда одно и то же полнолуние – первое для обеих религий. Но в этот раз все совпало, поэтому и Пасху верующие отметят в один день. Кстати, это не такая уж и редкость – в нашем веке это было уже семь раз.

3 Что это за праздник и в чем его суть? Пасха для всех верующих – это символ победы добра над злом, вечной жизни над смертью. Праздник посвящен главному библейскому событию – чудесному воскрешению Христа. Примечательно, что изначально торжество было еврейским и носило название Песах. Смысл тоже был другим – отмечали избавление еврейского народа от рабства. Но предания гласят, что Иисус отмечал Песах как раз за день до своей смерти, во время Тайной Вечери со своими последователями. После предательства Иуды он был схвачен, а на следующий день распят на кресте. А через два дня чудесным образом воскрес, сказано в Библии. То, что эти знаковые для всего христианства события выпали на Песах, стало чистой случайностью. Но благодаря этому праздник приобрел совершенно другой смысл. Своим чудесным воскрешением Иисус открыл всем христианам путь к спасению и вечной жизни.