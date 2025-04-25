Какого числа россияне получат пенсию и пособия за май в 2025 году?
Из-за майских праздников график выплат немного изменится
25 апреля 2025, 16:30, ИА Амител
Российские рубли, деньги / Фото: amic.ru
График выплаты пенсий и пособий за май немного сдвинут из-за майских праздников. Напомним, россияне будут отдыхать сначала с 1 по 4 мая, а затем – с 8 по 11 мая. Обычно деньги приходят именно в эти периоды.
О том, когда придут пенсии и пособия за май в 2025 году, – в материале amic.ru.
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Когда придут пенсии за май в 2025 году?
Пенсии россияне получат раньше обычного. Большинству деньги придут уже в конце апреля, рассказала "Парламентской газете" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Период выплаты будет зависеть от того, в какое время человек получает пенсию.
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Когда пенсия придет тем, кто обычно получает ее с 1-го по 4-е число?
Этой категории пенсионеров деньги придут уже в конце апреля.
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Когда ждать пенсию тем, кому она всегда приходит с 8-го по 11-е число?
В этом случае пенсия поступит в период между майскими праздниками – с 5 по 7 мая 2025 года.
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Когда придут детские пособия за май в 2025 году?
С пособиями точно такая же ситуация. Большинство россиян получит положенные им пособия в последние рабочие дни апреля.
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Кто в мае 2025 года получит повышенную пенсию?
Прибавку с мая начнут получать пенсионеры, которым в апреле 2025 года исполнилось 80 лет, либо они оформили группу инвалидности. Пенсия для этих категорий увеличится почти на 9 тысяч рублей. Кроме того, россияне пенсионного возраста, которые продолжали трудиться, но уволились в апреле, уже с мая начнут получать выплаты с учетом всех положенных индексаций.
Подробнее о том, кому повысят пенсию с мая 2025 года, читайте в нашем материале.
16:41:41 25-04-2025
А я вот пенсионер следственного комитета, и мне до сих пор не выплатили перерасчет с января 2025г. Куда писать, что делать? Не плохо бы было получить официальный комментарий от СК.
23:58:39 25-04-2025
Гуляли бы поменьше (в непростое, к тому же, время!) - не пришлось бы и голову ломать над перекройкой графика выплат...