Из-за майских праздников график выплат немного изменится

25 апреля 2025, 16:30, ИА Амител

Российские рубли, деньги / Фото: amic.ru

График выплаты пенсий и пособий за май немного сдвинут из-за майских праздников. Напомним, россияне будут отдыхать сначала с 1 по 4 мая, а затем – с 8 по 11 мая. Обычно деньги приходят именно в эти периоды.

О том, когда придут пенсии и пособия за май в 2025 году, – в материале amic.ru.

1 Когда придут пенсии за май в 2025 году? Пенсии россияне получат раньше обычного. Большинству деньги придут уже в конце апреля, рассказала "Парламентской газете" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Период выплаты будет зависеть от того, в какое время человек получает пенсию.

2 Когда пенсия придет тем, кто обычно получает ее с 1-го по 4-е число? Этой категории пенсионеров деньги придут уже в конце апреля.

3 Когда ждать пенсию тем, кому она всегда приходит с 8-го по 11-е число? В этом случае пенсия поступит в период между майскими праздниками – с 5 по 7 мая 2025 года.

4 Когда придут детские пособия за май в 2025 году? С пособиями точно такая же ситуация. Большинство россиян получит положенные им пособия в последние рабочие дни апреля.