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Какого числа россияне получат пенсию и пособия за май в 2025 году?

Из-за майских праздников график выплат немного изменится

25 апреля 2025, 16:30, ИА Амител

Российские рубли, деньги / Фото: amic.ru
Российские рубли, деньги / Фото: amic.ru

График выплаты пенсий и пособий за май немного сдвинут из-за майских праздников. Напомним, россияне будут отдыхать сначала с 1 по 4 мая, а затем – с 8 по 11 мая. Обычно деньги приходят именно в эти периоды.

О том, когда придут пенсии и пособия за май в 2025 году, – в материале amic.ru.

1

Когда придут пенсии за май в 2025 году?

Пенсии россияне получат раньше обычного. Большинству деньги придут уже в конце апреля, рассказала "Парламентской газете" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Период выплаты будет зависеть от того, в какое время человек получает пенсию.
2

Когда пенсия придет тем, кто обычно получает ее с 1-го по 4-е число?

Этой категории пенсионеров деньги придут уже в конце апреля.
3

Когда ждать пенсию тем, кому она всегда приходит с 8-го по 11-е число?

В этом случае пенсия поступит в период между майскими праздниками – с 5 по 7 мая 2025 года.
4

Когда придут детские пособия за май в 2025 году?

С пособиями точно такая же ситуация. Большинство россиян получит положенные им пособия в последние рабочие дни апреля.
5

Кто в мае 2025 года получит повышенную пенсию?

Прибавку с мая начнут получать пенсионеры, которым в апреле 2025 года исполнилось 80 лет, либо они оформили группу инвалидности. Пенсия для этих категорий увеличится почти на 9 тысяч рублей. Кроме того, россияне пенсионного возраста, которые продолжали трудиться, но уволились в апреле, уже с мая начнут получать выплаты с учетом всех положенных индексаций.
Подробнее о том, кому повысят пенсию с мая 2025 года, читайте в нашем материале.
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Кому положена прибавка к пенсии с 1 мая 2025 года?

Летчикам и шахтерам доплатят за вредный труд, а ветераны ВОВ получат по 80 тысяч рублей
НОВОСТИОбщество
пенсии майские праздники

Комментарии 2

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Гость

16:41:41 25-04-2025

А я вот пенсионер следственного комитета, и мне до сих пор не выплатили перерасчет с января 2025г. Куда писать, что делать? Не плохо бы было получить официальный комментарий от СК.

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Гость

23:58:39 25-04-2025

Гуляли бы поменьше (в непростое, к тому же, время!) - не пришлось бы и голову ломать над перекройкой графика выплат...

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