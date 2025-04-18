Летчикам и шахтерам доплатят за вредный труд, а ветераны ВОВ получат по 80 тысяч рублей

18 апреля 2025, 08:14, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В мае 2025 года сразу несколько категорий россиян получат прибавку к пенсии. Части пенсионеров начнут перечислять больше денег на постоянной основе, а тех, кто причастен к Победе в Великой Отечественной войне, ждут крупные единовременные выплаты.

О том, кто с 1 мая получит доплату к пенсии, – в материале amic.ru.

1 Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет Пенсионеры, которые в апреле отметили 80-летний юбилей, уже с мая начнут получать повышенную пенсию. Им удвоят фиксированную выплату, которая входит в структуру пенсии. В 2025 году ее размер составляет 8907,70 рубля – такой и будет прибавка с 1 мая.

2 Пенсионеры, получившие первую группу инвалидности На 8907,70 рубля больше станет страховая пенсия и у тех, кто в апреле оформил первую группу инвалидности. Этой категории граждан тоже положена фиксированная выплата в двойном размере. Но при этом важно помнить, что пенсионеру могут удвоить фиксированную выплату только один раз: либо по достижении 80 лет, либо по инвалидности. Две эти прибавки не складываются.

3 Пенсионеры, уволившиеся с работы С 1 января 2025 года в России возобновили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Но все предыдущие индексации, пропущенные за несколько лет, им никто не компенсировал. Чтобы получить все причитающиеся надбавки к пенсии, человеку нужно закончить свою трудовую деятельность. А потому с 1 мая пенсию в повышенном размере начнут получать те пенсионеры, которые уволились в апреле.

4 Бывшие летчики и шахтеры С 1 мая 2025 года на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, которые были членами летных экипажей в гражданской авиации или трудились в угольной промышленности. Для двух этих категорий пенсионеров размер пенсионных выплат могут корректировать до четырех раз в год. Вернее, пересматривается размер доплаты, которая положена этим людям за долгие годы вредного для здоровья труда. Но чтобы ее получить, нужно "наработать" достаточное количество специального стажа. Размер доплаты индивидуален – все зависит от продолжительности трудовой деятельности, среднемесячного заработка сотрудника и других факторов.