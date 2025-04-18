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Кому положена прибавка к пенсии с 1 мая 2025 года?

Летчикам и шахтерам доплатят за вредный труд, а ветераны ВОВ получат по 80 тысяч рублей

18 апреля 2025, 08:14, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В мае 2025 года сразу несколько категорий россиян получат прибавку к пенсии. Части пенсионеров начнут перечислять больше денег на постоянной основе, а тех, кто причастен к Победе в Великой Отечественной войне, ждут крупные единовременные выплаты. 

О том, кто с 1 мая получит доплату к пенсии, – в материале amic.ru.

1

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет

Пенсионеры, которые в апреле отметили 80-летний  юбилей, уже с мая начнут получать повышенную пенсию. Им удвоят фиксированную выплату, которая входит в структуру пенсии. В 2025 году ее размер составляет 8907,70 рубля – такой и будет прибавка с 1 мая. 
2

Пенсионеры, получившие первую группу инвалидности

На 8907,70 рубля больше станет страховая пенсия и у тех, кто в апреле оформил первую группу инвалидности. Этой категории граждан тоже положена фиксированная выплата в двойном размере.
Но при этом важно помнить, что пенсионеру могут удвоить фиксированную выплату только один раз: либо по достижении 80 лет, либо по инвалидности. Две эти прибавки не складываются. 
3

Пенсионеры, уволившиеся с работы

С 1 января 2025 года в России возобновили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Но все предыдущие индексации, пропущенные за несколько лет, им никто не компенсировал. Чтобы получить все причитающиеся надбавки к пенсии, человеку нужно закончить свою трудовую деятельность.
А потому с 1 мая пенсию в повышенном размере начнут получать те пенсионеры, которые уволились в апреле.
4

Бывшие летчики и шахтеры

С 1 мая 2025 года на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, которые были членами летных экипажей в гражданской авиации или трудились в угольной промышленности. Для двух этих категорий пенсионеров размер пенсионных выплат могут корректировать до четырех раз в год. Вернее, пересматривается размер доплаты, которая положена этим людям за долгие годы вредного для здоровья труда. Но чтобы ее получить, нужно "наработать" достаточное количество специального стажа. 
Размер доплаты индивидуален – все зависит от продолжительности трудовой деятельности, среднемесячного заработка сотрудника и других факторов.
5

Кто получит по 55 и 80 тысяч рублей?

По случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин в несколько раз увеличил размер традиционных единовременных выплат, положенных ветеранам ВОВ. 
По 80 тысяч рублей получат:
  • инвалиды Великой Отечественной войны;
  • ветераны ВОВ;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны;
  • вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период ВОВ, а также в войнах с Финляндией и с Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов ВОВ и ее участников.
Единовременная выплата в размере 55 тысяч рублей положена:
  • людям, которые трудились в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;
  • награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ;
  • узникам нацистских концлагерей. 
Поддерживая решение президента, власти регионов России также ввели и собственные выплаты ветеранам, которые они получат в дополнение к федеральным. Например, в Алтайском крае размер прибавки составит пять тысяч рублей. 
Деньги придут вместе с пенсией за май. 
Российские деньги, рубли / Фото: amic.ru

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