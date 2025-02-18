В православном календаре есть всего несколько важных поминальных дней

18 февраля 2025, 07:15, ИА Амител

Купол православного храма / Фото: amic.ru

Поминальные дни в православном календаре обычно выпадают на субботу. Это особые даты, которые называют "родительскими субботами". Первый из таких дней – Мясопустная родительская суббота, которую еще именуют Вселенской.

О том, когда Вселенская родительская суббота в 2025 году и как правильно поминать умерших в этот день, – в материале amic.ru.

1 Когда Вселенская Мясопустная родительская суббота в 2025 году? В 2025 году Мясопустная родительская суббота будет 22 февраля.

2 Что такое Мясопустная родительская суббота? Это самый древний поминальный день, который есть в православном календаре. Дата считается торжественной – она должна напоминать каждому верующему о Судном дне. Считается, что первые христиане собирались молиться за своих единоверцев именно на кладбищах. Особые молитвы читали за тех, кто из-за различных обстоятельств не смог получить подобающего погребения. Суть родительской субботы в том, чтобы подготовить души всех верующих к загробной жизни и встрече с Всевышним. При этом важно не забывать о душах тех, кто уже покинул наш мир. Мясопустной субботу назвали из-за того, что после нее начинается Великий пост. Это последний день перед постом, когда верующим разрешено есть мясо. Причем раньше эту поминальную дату отмечали на неделю позже. Но затем Церковь изменила Типикон, перенеся дату. Вселенской эту субботу назвали, поскольку в этот день во время богослужений принято поминать вообще всех христиан, когда-либо живших на свете. Таких суббот в году две – Мясопустная и Троицкая.

3 Какие есть традиции на Мясопустную родительскую субботу? Главная традиция этого дня – посещение храма. Вечером в пятницу накануне родительской субботы в церквях совершают великую панихиду. На следующее утро священнослужители проводят заупокойную литургию. Уже после этого священники читают общую панихиду. Во время молитвы о покойных свечи принято ставить не к иконам, а у распятия. Чтобы ваших близких помянули во время богослужения, нужно передать записки с их именами. Причем священнослужители молятся лишь о тех, кто был крещен. Всех остальных каждый может помянуть самостоятельно.

4 Что нельзя делать в родительскую субботу? В любую родительскую субботу запрещено: ругаться;

сквернословить;

отказывать в милостыне просящему;

плохо говорить об усопшем;

убираться дома;

устраивать "пир" на кладбище; Отдельный пункт касается алкоголя. Хоть этот запрет нигде и не прописан, Церковь не одобряет традицию поминать близких "рюмкой". Считается, что этим вы только оскверните память дорогого вам человека.