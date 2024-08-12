Какой банк выплачивает кешбэк до 60 тысяч рублей, мили без ограничений и 13 зарплату?

У сибиряков есть возможность выбрать: кешбэк ежемесячно или существенная сумма на большую покупку в конце года

12 августа 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KPT7f

Иллюстрация: пресс-служба Банка "Левобережный"

Банк "Левобережный" оформляет дебетовые карты с большим кешбэком, когда покупка одна, а кешбэк двойной: рублями до 60 тысяч в год и милями без ограничений. А еще здесь есть новая программа лояльности – сервис "13 зарплата". Рассказываем, как это работает.

Дебетовые карты с кешбэком

Если пользоваться дебетовой картой Банка "Левобережный, то "Кешбэк по-сибирски" дают на всё самое важное:

за проезд в общественном транспорте – 10 %;

услуги ЖКХ и АЗС – 5 %;

покупки в аптеках, супермаркетах, интернет-магазинах, магазинах одежды и обуви – 5 %;

за все остальные покупки – 1 %.

Все популярные категории зафиксированы и доступны всегда – нет необходимости выбирать их каждый месяц.

А если объединиться с родными или друзьями, можно получать кешбэк всем за совершенные покупки в течении месяца: траты за покупки суммируются, а кешбэк выплачивается каждому. Например, один потратил в феврале 10 тысяч рублей, второй – 25 тысяч рублей, а третий – 15 тысяч рублей. Общие расходы составят 50 тысяч рублей, поэтому все получат повышенный кешбэк.

Но и это ещё не всё. Дополнительно +1 % кешбэка можно получить при поддержании неснижаемого остатка на карте от 40 тысяч рублей.

Ежемесячно по программе лояльности можно получать до 5 000 рублями и 0,5 % баллами для путешествий OneTwoTrip*. Баллы для путешествий понадобятся для расчетов за ж/д и авиабилеты, за проезд в междугородних автобусах, за номера в гостиницах, отелях, поездки в такси и аренду авто.

"13 зарплата"

Недавно Банк "Левобережный" запустил новую программу лояльности. Сервис "13 зарплата" позволяет один раз в год получать кешбэк до 42 тысяч рублей. Ежемесячно банк начисляет от 5% за любые покупки. Накопленная в конце года сумма может быть использована в качестве компенсации за оплату образования, лечения, покупку или ремонт авто, стоматологию, ремонт в квартире или путешествие.

Дебетовая карта выпускается бесплатно. Обслуживание 0 рублей при совершении покупок от 10 тысяч рублей в месяц или остатке на карте от 20 тысяч рублей, в других случаях абонентская плата составит 99 рублей в месяц. Выпуск премиальной карты будет стоить 5 000 рублей. Ежемесячное обслуживание – 0 рублей, если хранить на карте от 150 тысяч рублей или тратить от 75 тысяч рублей.

Если вы уже оценили возможности карты Банка "Левобережный" с двойным кешбэком – советуйте её друзьям и дополнительно получайте до 4 000 рублей ежемесячно за их финансовую активность. Банк "Левобережный" помогает заработать каждому: ваши друзья или подписчики в социальных сетях смогут пользоваться картой с большим кешбэком или получать "13 зарплату", а вы – дополнительно к этому будете ежемесячно зарабатывать до 4 000 рублей за их активность. Вам и друзьям достаточно совершать привычные покупки до 20 тысяч рублей в месяц по карте и подключить уведомления за 72 рубля в месяц. Пригласить друга просто: скопируйте промокод из раздела в личном кабинете мобильного приложения и отправьте его в мессенджере или поделитесь в соцсетях. Условия акции не ограничивают возможность распространения своего промокода: чаты соседей или объявление на рекламной доске – любые удобные для вас каналы.

Вот такая сибирская щедрость. Заказать карту можно на сайте Банка "Левобережный" или оформить самостоятельно в BL-Online* А если у вас остались вопросы – на них ответят по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.

Дебетовая карта с пакетом услуг "Основа". Кешбэк рублями – до 5 000 ₽ в мес.: по выделенным категориям max – 2000 ₽ при совершении операций в ТСП от 10 тысяч ₽, по прочим категориям – от 50 001 ₽ в мес. Категории – в программе лояльности на nskbl.ru. Кешбэк милями 0,5 % от суммы операций в ТСП. Под милями понимаются баллы программы лояльности OneTwoTrip Travel. Бесплатное обслуживание карты при выполнении одного из условий: операции в ТСП по карте от 10 000 ₽; min ежедневный остаток по счету за прошедший мес. 20 000 ₽; зачисление зарплаты, пенсии, стипендии и иных соц. выплат; min ежедневный остаток по вкладам совокупно в мес. 20 тысяч ₽ – или ежемесячная абонплата 99 ₽. Для получения кешбэка подключение сервиса уведомлений по карте обязательно – 79 ₽/мес.

Программа лояльности "13 зарплата" позволяет получать кешбэк один раз в год от 12 тысяч до 42 тысяч ₽. Ежемесячно банк начисляет от 5% за любые покупки. Накопленная в конце года сумма может быть использована в качестве компенсации за оплату образования, лечения, покупку или ремонт авто, стоматологию, ремонт в квартире или путешествие. Ежемесячное начисление бонусных рублей производится при соблюдении условий: ежемесячные транзакции в ТСП от 20 тысяч ₽ от 10 шт. не менее чем в трех разных категориях; ежемесячный мин. остаток на текущем счете от 10 тысяч ₽.

Участие в реферальной программе "Пригласи друга" доступно физическим лицам с дебетовой картой Банка "Левобережный". Получите промокод в BL-Online и передайте его знакомым. Ежемесячные выплаты составят от 100 до 4000 ₽ в зависимости от количества активных дебетовых карт, оформленных по промокоду. Выплата увеличивается от количества привлечённых клиентов. Промокод можно указать при заказе дебетовой карты на nskbl.ru или в офисе банка, будет учитываться только для новых клиентов, не имеющих дебетовые карты или закрытые более 180 дней назад. Всем участникам программы необходимо совершать ежемесячные покупки на сумму от 20 000 ₽, подключить "Уведомления об операциях по карте" по тарифам "Стандарт" или "Максимум" и не иметь задолженности по кредитным продуктам банка.

Банк "Левобережный" оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в одностороннем порядке, путем размещения информации на nskbl.ru.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России № 1343. ОГРН 102 54 000 000 10. Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48

* OneTwoTrip Travel ("УанТуТрип Тревел"); Supreme ("Супрейм"); BL-Online ("БиЭльОнлайн")

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