Какой банк выплачивает кешбэк до 60 тысяч рублей, мили без ограничений и 13 зарплату?
У сибиряков есть возможность выбрать: кешбэк ежемесячно или существенная сумма на большую покупку в конце года
12 августа 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KPT7f
Банк "Левобережный" оформляет дебетовые карты с большим кешбэком, когда покупка одна, а кешбэк двойной: рублями до 60 тысяч в год и милями без ограничений. А еще здесь есть новая программа лояльности – сервис "13 зарплата". Рассказываем, как это работает.
Дебетовые карты с кешбэком
Если пользоваться дебетовой картой Банка "Левобережный, то "Кешбэк по-сибирски" дают на всё самое важное:
- за проезд в общественном транспорте – 10 %;
- услуги ЖКХ и АЗС – 5 %;
- покупки в аптеках, супермаркетах, интернет-магазинах, магазинах одежды и обуви – 5 %;
- за все остальные покупки – 1 %.
Все популярные категории зафиксированы и доступны всегда – нет необходимости выбирать их каждый месяц.
А если объединиться с родными или друзьями, можно получать кешбэк всем за совершенные покупки в течении месяца: траты за покупки суммируются, а кешбэк выплачивается каждому. Например, один потратил в феврале 10 тысяч рублей, второй – 25 тысяч рублей, а третий – 15 тысяч рублей. Общие расходы составят 50 тысяч рублей, поэтому все получат повышенный кешбэк.
Но и это ещё не всё. Дополнительно +1 % кешбэка можно получить при поддержании неснижаемого остатка на карте от 40 тысяч рублей.
Ежемесячно по программе лояльности можно получать до 5 000 рублями и 0,5 % баллами для путешествий OneTwoTrip*. Баллы для путешествий понадобятся для расчетов за ж/д и авиабилеты, за проезд в междугородних автобусах, за номера в гостиницах, отелях, поездки в такси и аренду авто.
"13 зарплата"
Недавно Банк "Левобережный" запустил новую программу лояльности. Сервис "13 зарплата" позволяет один раз в год получать кешбэк до 42 тысяч рублей. Ежемесячно банк начисляет от 5% за любые покупки. Накопленная в конце года сумма может быть использована в качестве компенсации за оплату образования, лечения, покупку или ремонт авто, стоматологию, ремонт в квартире или путешествие.
Дебетовая карта выпускается бесплатно. Обслуживание 0 рублей при совершении покупок от 10 тысяч рублей в месяц или остатке на карте от 20 тысяч рублей, в других случаях абонентская плата составит 99 рублей в месяц. Выпуск премиальной карты будет стоить 5 000 рублей. Ежемесячное обслуживание – 0 рублей, если хранить на карте от 150 тысяч рублей или тратить от 75 тысяч рублей.
Если вы уже оценили возможности карты Банка "Левобережный" с двойным кешбэком – советуйте её друзьям и дополнительно получайте до 4 000 рублей ежемесячно за их финансовую активность. Банк "Левобережный" помогает заработать каждому: ваши друзья или подписчики в социальных сетях смогут пользоваться картой с большим кешбэком или получать "13 зарплату", а вы – дополнительно к этому будете ежемесячно зарабатывать до 4 000 рублей за их активность. Вам и друзьям достаточно совершать привычные покупки до 20 тысяч рублей в месяц по карте и подключить уведомления за 72 рубля в месяц. Пригласить друга просто: скопируйте промокод из раздела в личном кабинете мобильного приложения и отправьте его в мессенджере или поделитесь в соцсетях. Условия акции не ограничивают возможность распространения своего промокода: чаты соседей или объявление на рекламной доске – любые удобные для вас каналы.
Вот такая сибирская щедрость. Заказать карту можно на сайте Банка "Левобережный" или оформить самостоятельно в BL-Online* А если у вас остались вопросы – на них ответят по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.
Дебетовая карта с пакетом услуг "Основа". Кешбэк рублями – до 5 000 ₽ в мес.: по выделенным категориям max – 2000 ₽ при совершении операций в ТСП от 10 тысяч ₽, по прочим категориям – от 50 001 ₽ в мес. Категории – в программе лояльности на nskbl.ru. Кешбэк милями 0,5 % от суммы операций в ТСП. Под милями понимаются баллы программы лояльности OneTwoTrip Travel. Бесплатное обслуживание карты при выполнении одного из условий: операции в ТСП по карте от 10 000 ₽; min ежедневный остаток по счету за прошедший мес. 20 000 ₽; зачисление зарплаты, пенсии, стипендии и иных соц. выплат; min ежедневный остаток по вкладам совокупно в мес. 20 тысяч ₽ – или ежемесячная абонплата 99 ₽. Для получения кешбэка подключение сервиса уведомлений по карте обязательно – 79 ₽/мес.
Программа лояльности "13 зарплата" позволяет получать кешбэк один раз в год от 12 тысяч до 42 тысяч ₽. Ежемесячно банк начисляет от 5% за любые покупки. Накопленная в конце года сумма может быть использована в качестве компенсации за оплату образования, лечения, покупку или ремонт авто, стоматологию, ремонт в квартире или путешествие. Ежемесячное начисление бонусных рублей производится при соблюдении условий: ежемесячные транзакции в ТСП от 20 тысяч ₽ от 10 шт. не менее чем в трех разных категориях; ежемесячный мин. остаток на текущем счете от 10 тысяч ₽.
Участие в реферальной программе "Пригласи друга" доступно физическим лицам с дебетовой картой Банка "Левобережный". Получите промокод в BL-Online и передайте его знакомым. Ежемесячные выплаты составят от 100 до 4000 ₽ в зависимости от количества активных дебетовых карт, оформленных по промокоду. Выплата увеличивается от количества привлечённых клиентов. Промокод можно указать при заказе дебетовой карты на nskbl.ru или в офисе банка, будет учитываться только для новых клиентов, не имеющих дебетовые карты или закрытые более 180 дней назад. Всем участникам программы необходимо совершать ежемесячные покупки на сумму от 20 000 ₽, подключить "Уведомления об операциях по карте" по тарифам "Стандарт" или "Максимум" и не иметь задолженности по кредитным продуктам банка.
Банк "Левобережный" оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в одностороннем порядке, путем размещения информации на nskbl.ru.
Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России № 1343. ОГРН 102 54 000 000 10. Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48
* OneTwoTrip Travel ("УанТуТрип Тревел"); Supreme ("Супрейм"); BL-Online ("БиЭльОнлайн")Реклама
09:53:53 12-08-2024
В Альфе тоже поначалу был отличный кэшбек, сейчас сдулся, осталась одна категория 1 процент на все, остальные категории ни о чем, делают кэшбек полное издание война и мир на бересте, за туристический полет на Марс и т.д. заманили и хватит, здесь тоже самое будет
03:41:20 13-08-2024
Иван (09:53:53 12-08-2024) В Альфе тоже поначалу был отличный кэшбек, сейчас сдулся, ос... Всё верно, только новым клиентам выпадает первые 3 месяца хороший кэшбэк, а дальше шлак
07:20:43 14-08-2024
Гость (03:41:20 13-08-2024) Всё верно, только новым клиентам выпадает первые 3 месяца хо... Несправедливо. Лет 10 на зарплатном в Левобережном, всегда пользуюсь практически всеми фишками. Когда что-нибудь новое и интересное, приходит куратор на работу и рассказывает. Собираемся, буквально минут 15-20. И всё нормально. И кэшбэки получаю, и мили.
07:06:12 14-08-2024
Иван (09:53:53 12-08-2024) В Альфе тоже поначалу был отличный кэшбек, сейчас сдулся, ос... Не первый год в Левобережном. Никуда не сдуваются, выплачивают нормально, живыми деньгами. И кредиты нормальные.
13:10:43 12-08-2024
Вы сами-то не запутались в своих "если"! Если потратить, если подключить, если остаток.... Я сам клиент банка Левобережный, зарплатный, как понимаете не по своей воле, но подключать подобный кешбек даже не собираюсь, я только год буду запоминать все ваши условия
13:41:01 12-08-2024
Василий (13:10:43 12-08-2024) Вы сами-то не запутались в своих "если"! Если потратить, есл... Правильно, вообще ничего не подключайте, зачем лишняя головная боль.
07:13:30 14-08-2024
Гость (13:41:01 12-08-2024) Правильно, вообще ничего не подключайте, зачем лишняя головн... ...и лишние деньги))))
07:12:30 14-08-2024
Василий (13:10:43 12-08-2024) Вы сами-то не запутались в своих "если"! Если потратить, есл... Вообще всё просто. Даже элементарно. Если вы зарплатник, значит есть куратор. У нас у каждого его номер телефона, отвечает на все вопросы. И про личные кэшбэки тоже, не только про зачисление ЗП.
15:01:58 12-08-2024
Само название банка. Левый он и есть левый!
07:33:08 14-08-2024
Гость (15:01:58 12-08-2024) Само название банка. Левый он и есть левый! ... Между прочим, это был единственный банк, который за переводы внутри банка по всей Новосибирской области не брал комиссию. Остальные драли до 10 процентов. И сейчас многое лучше, чем у остальных. И не дрыгаются с переименованиеми и липовыми слияниями, как некоторые, что потом не знаешь где кого искать
09:43:21 16-08-2024
Гость (07:33:08 14-08-2024) Между прочим, это был единственный банк, который за переводы... За телефон заплатить есть комиссия, уникально в наше время. Я давно клиент этого банка и пока привязана, очень много чудачеств
16:44:02 12-08-2024
Отвратительное обслуживание, не рекомендую
10:44:01 13-08-2024
В этом банке не знают даже как убрать комиссию при оплате ЖКУ для пенсионеров, что уж говорить про остальной сервис. Проходы в бизнес-залы до сих пор по чекам оплачивают.
09:38:54 16-08-2024
Этот банк меняет правила при этом ни кого не оповещает, на их сайте найти нововведения ещё тот квест. И с кэшбэком не так все просто. Я не получила кэшбэк за 2 месяца, потому что нельзя оказывается получить за 1 позицию, надо тратить по нескольким и начисляется не за все , а пропорционально и не больше 500руб.