Геомагнитные удары могут начаться сегодня, а продолжиться – на следующий день

06 ноября 2024, 10:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

О новой угрозе магнитной бури сообщают ученые. Данные о возможных геоударах появились в прогнозе на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

О том, какой будет магнитная буря, которая может начаться уже 6 ноября, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 6 ноября 2024 года? В прогнозе, опубликованном на сайте лаборатории, действительно обозначена высокая геомагнитная активность. Из данных следует, что сила геоударов достигнет "красной" зоны. Вероятность магнитной бури оценивается в 30% – это серьезный показатель по сравнению с обычными днями.

2 Во сколько может начаться магнитная буря 6 ноября? Согласно прогнозу, геомагнитная обстановка начнет ухудшаться после 15:00 по московскому времени. Самая большая мощность геоударов ожидается ближе к полуночи.

3 Насколько мощной будет магнитная буря 6 ноября? На пике, который 6 ноября ожидается ближе к полуночи, мощность ударов превысит 4 балла. Это уже "красная" зона, но все еще слабая магнитная буря по классификации ученых.

4 Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится? Ожидается, что магнитная буря продолжится и на следующий день. Магнитосфера Земли успокоится только после 18:00 по московскому времени 7 ноября.

5 А какой мощности магнитная буря достигнет 7 ноября 2024 года? 7 ноября удары будут немного сильнее: их мощность достигнет 5 баллов. Но это все равно считается слабой магнитной бурей.