Какой будет магнитная буря, которая начнется 6 ноября 2024 года?
Геомагнитные удары могут начаться сегодня, а продолжиться – на следующий день
06 ноября 2024, 10:40, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
О новой угрозе магнитной бури сообщают ученые. Данные о возможных геоударах появились в прогнозе на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
О том, какой будет магнитная буря, которая может начаться уже 6 ноября, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 6 ноября 2024 года?
В прогнозе, опубликованном на сайте лаборатории, действительно обозначена высокая геомагнитная активность. Из данных следует, что сила геоударов достигнет "красной" зоны.
Вероятность магнитной бури оценивается в 30% – это серьезный показатель по сравнению с обычными днями.
2
Во сколько может начаться магнитная буря 6 ноября?
Согласно прогнозу, геомагнитная обстановка начнет ухудшаться после 15:00 по московскому времени. Самая большая мощность геоударов ожидается ближе к полуночи.
3
Насколько мощной будет магнитная буря 6 ноября?
На пике, который 6 ноября ожидается ближе к полуночи, мощность ударов превысит 4 балла. Это уже "красная" зона, но все еще слабая магнитная буря по классификации ученых.
4
Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится?
Ожидается, что магнитная буря продолжится и на следующий день. Магнитосфера Земли успокоится только после 18:00 по московскому времени 7 ноября.
5
А какой мощности магнитная буря достигнет 7 ноября 2024 года?
7 ноября удары будут немного сильнее: их мощность достигнет 5 баллов. Но это все равно считается слабой магнитной бурей.
6
Что нужно делать, чтобы не было плохо по время магнитной бури?
Если верить медикам, достаточно соблюдать режим сна и питания, вести активный образ жизни и не злоупотреблять вредными привычками. Тогда и во время магнитной бури вы сможете сохранить тонус.
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