Какой будет погода на Алтае всю неделю и ждать ли "весеннего" потепления?

В краевом Гидрометцентре рассказали, когда умеренные февральские морозы начнут ослабевать

15 февраля 2023, 06:02, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В течение всей недели на Алтае сохранится преимущественно морозная и бесснежная погода: регион будет находиться во власти антициклона. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре. Но добавили, что к выходным метеоусловия немного изменятся.

О том, какой будет погода в Алтайском крае в течение этой недели и ждать ли потепления, – в материале amic.ru.

Какой будет погода на Алтае в среду, 15 февраля?

Днём 15 февраля температура в Алтайском крае будет колебаться от -9 до -14 градусов. В предгорьях столбики термометров поднимутся до -3°С. При этом будет практически безветренно и преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможны изморозь и туман.

Примерно такая же погода ожидается и в Барнауле, но будет чуть теплее: от -9 до -11 градусов.

Какой будет погода на Алтае в четверг, 16 февраля?

Ночью столбики термометров опустятся до -18...-23 градусов. В северных районах будет ещё холоднее – до -28 градусов. На юге, напротив, местами будет -11...-16 градусов. Осадков на большинстве территорий не ожидается: лишь по югу пройдут совсем небольшие снегопады.

Днём воздух прогреется до -8...-13 градусов. Опять же, небольшой снег будет лишь в южных районах.

В Барнауле никакого снега синоптики не прогнозируют. Ночью будет -20...-22 градуса, днём – -8...-10 градусов.

Какой будет погода на Алтае в пятницу, 17 февраля?

В пятницу на Алтае по-прежнему будет морозно. Ночью термометры покажут -25...-30 градусов.

Днём воздух прогреется до -8...-13 градусов.

Ни в дневное, ни в ночное время никаких снегопадов не ожидается.

Почти так же - холодно и без осадков - будет и в краевой столице.

Какой будет погода на Алтае в выходные, 18 и 19 февраля?

Точный прогноз погоды на выходные в ЦГМС пока не дают: сводка составляется лишь на три дня вперёд. Но синоптики отметили, что в субботу и особенно в воскресенье на улице будет чуть теплее. Так, дневная температура будет колебаться от -4 до -10 градусов.

Но вместе с тем на Алтай вернутся и осадки: уже в воскресенье в некоторых районах края пройдут снегопады.

Когда на Алтай придёт "весеннее" потепление?

Пока это неизвестно, но в ближайшее время никакого потепления в ЦГМС не ждут. Как видно из прогноза на ближайшие пять дней, в регионе сохранится умеренно морозная погода. Какие погодные изменения последуют после воскресного мини-потепления, синоптики сообщат позднее.