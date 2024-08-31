НОВОСТИОбщество

Какой он – Барнаул будущего? Amic.ru представил город, в котором есть много чего

Немного фантазии, нейросетей и фотошопа – и любимый Барнаул стал другим

31 августа 2024, 10:40, ИА Амител

Барнаул будущего / Изображения: amic.ru

Какой он – Барнаул будущего? Может, он такой? Мы любим наш родной город и хотим, чтобы он был еще красивее, современнее и комфортнее для жителей, поэтому редакция amic.ru представила, что сделало бы Барнаул лучше.

Немного фантазии, нейросетей и фотошопа – и Барнаул стал другим. Здесь:

  • больше удобных велосипедных дорожек;
  • современный спортивный стадион "Динамо";
  • больше деревьев, пышной зелени;
  • контейнеры для раздельного сбора мусора в каждом доме и налаженная система сбора и переработки вторсырья;
  • скоростной поезд "Ласточка" до Новосибирска;
  • барнаульское метро;
  • монорельс на Красноармейском проспекте;
  • небоскребы на Правобережном тракте;
  • новый общественный транспорт с терминалами для безналичной оплаты;
  • отреставрированный Сереброплавильный завод.

А каких изменений для города пожелали бы вы? Пишите в комментариях, мы не ограничиваем вашу фантазию (лишь только в пределах адекватной цензуры)!

Кстати, если вам интересно не только будущее, но и прошлое, то amic.ru и историк Данила Дегтярев подготовили для вас тест (сложный!) на знание исторических фактов о столице Алтайского края.

Здание филармонии Алтайского края / Фото: amic.ru

Местный или приезжий? Тест на историю Барнаула от amic.ru и Данила Дегтярева

Историк Данил Дегтярев помог нам составить тест (сложный!) на знание исторических фактов в столице Алтайского края
НОВОСТИКультура

Барнаул День города Барнаул - 294
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Комментарии 14

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Гость

10:48:36 31-08-2024

Город для людей : зарплаты как во всей Сибири, комфортное жилье, прекрасна медицинская помощь, доступный транспорт.

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Гость

11:06:03 31-08-2024

В песочнице моей хрущевки наконец-то построят 25-этажный дом. Я так жду этого. Возможно под стройку сожгут гаражи и соседний дом. А сколько еще леса на Горе. Там ни одному поколению рубить не перерубить.

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Гость

11:09:07 31-08-2024

В 90-е и нулевые я мечтал, чтобы въезд и выезд из города сделали бесплатным. И это сбылось.

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Сергей

11:18:22 31-08-2024

Не сбыточные мечты!

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Гость

11:25:22 31-08-2024

Будет застроен каждый клочёк земли в центре. Зелени почти не останется. Унылый бетонно-кирпично-панельный как нынче "пешеходный Арбат" без зелени город задыхающийся в пробках. И без молодёжи.

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Олег

12:37:24 31-08-2024

Изкартинок ясно - потепление победило (велодорожки и нет людей)
Где мечети?

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Гость

12:49:21 31-08-2024

на Арбате очень красиво. Рестораны и кафе, гуляющая публика, художники..или вы про пешеходный кусок Мало-тобольской? понаехавший из шипуново? нет в Барнауле арбата, Арбат в Москве и только

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Гость

13:01:05 31-08-2024

Умилили двухъярусные трибуны на обновленном стадионе Динамо.

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Чучмек

13:35:48 31-08-2024

Так и продолжим десятилетиями жить лишь мечтами - об удобном и комфортном общественном транспорте, о буйстве зелени на городских улицах, качественных пешеходных зонах и т.п. ...

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Гость

19:30:49 31-08-2024

Коллаж наглядно показывает - вырубим оставшиеся деревья в центре города, а по окраинам и так их нет....

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Лукич

20:25:33 31-08-2024

В моем архиве хранится плакат
"Барнаул 2020"
Обской бульвар и другие красоты.
Если кто помнит...

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Гост

22:13:54 31-08-2024

Тоннель под ЖД широкие дороги развязки объездная вокруг города и мосты через Обь

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Гость

23:31:43 31-08-2024

я помню.Больше всего тоннель с петрова на красноармейский

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Александр

19:06:54 05-09-2024

1. Футбольный стадион Барнаулу точно не нужен, равно как и не нужен сам бесполезный профессиональный футбол. Достаточно того, чтобы ребятишки просто мяч пинали на дворовой спортплощадке.
2. Хрущевки надо реновировать, но не по московскому образцу, потому что у Барнаула денег мало. А по образцу западных соседей: обшить дома камнем (песчанник или что-то аналогичное), внести элементы архитектурных украшений, установить высокие художественно оформленные двускатные крыши.

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