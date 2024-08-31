Какой он – Барнаул будущего? Amic.ru представил город, в котором есть много чего

Немного фантазии, нейросетей и фотошопа – и любимый Барнаул стал другим

31 августа 2024, 10:40, ИА Амител

Барнаул будущего / Изображения: amic.ru

Какой он – Барнаул будущего? Может, он такой? Мы любим наш родной город и хотим, чтобы он был еще красивее, современнее и комфортнее для жителей, поэтому редакция amic.ru представила, что сделало бы Барнаул лучше.

Немного фантазии, нейросетей и фотошопа – и Барнаул стал другим. Здесь:

больше удобных велосипедных дорожек;

современный спортивный стадион "Динамо";

больше деревьев, пышной зелени;

контейнеры для раздельного сбора мусора в каждом доме и налаженная система сбора и переработки вторсырья;

скоростной поезд "Ласточка" до Новосибирска;

барнаульское метро;

монорельс на Красноармейском проспекте;

небоскребы на Правобережном тракте;

новый общественный транспорт с терминалами для безналичной оплаты;

отреставрированный Сереброплавильный завод.

А каких изменений для города пожелали бы вы? Пишите в комментариях, мы не ограничиваем вашу фантазию (лишь только в пределах адекватной цензуры)!

Кстати, если вам интересно не только будущее, но и прошлое, то amic.ru и историк Данила Дегтярев подготовили для вас тест (сложный!) на знание исторических фактов о столице Алтайского края.