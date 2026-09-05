Откуда есть пошел город Барнаул? Удивительные истории о столице мира от историка Контева
Говорят, что чиновники Барнаула гувернанткам платили больше, чем зарабатывали сами
05 сентября 2026, 11:20, ИА Амител
Откуда взялось название Барнаул и зачем Демидов построил свой второй завод так далеко от рудников? Как Барнаул стал центром золотодобычи, хотя золото тут не добывали? Удивительную экскурсию по столице Алтайского края накануне ее дня рождения для съемочной группы "Переговорки" провел Аркадий Контев, кандидат исторических наук, завкафедрой историко-культурного наследия и туризма АлтГПУ. Оказывается, первая улица Барнаула получила название в честь плотника, прототип легенды о Голубой даме на самом деле была большой врединой, а вовсе не замученной жертвой. А еще Барнаул славился огромными взятками и тем, как тут умели воровать. Хорошо, что сейчас такого нет.
Кто в "Переговорке"
Аркадий Контев – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой историко-культурного наследия и туризма АлтГПУ.
Родился в г. Барнауле. Окончил среднюю школу № 83, в 1993 г. – исторический факультет Барнаульского государственного педагогического института. После аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию. В настоящее время – заведующий кафедрой историко-культурного наследия и туризма. Автор около 200 научных публикаций.
Награжден грамотами и благодарностями губернатора Алтайского края, Министерства науки и образования Алтайского края, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, медалью имени Акинфия Демидова, почетным знаком Международного Демидовского Фонда. Лауреат Демидовской премии (2006), премии Алтайского края в области науки и техники (2019).
02:14 Откуда есть пошел город Барнаул и почему Демидов построил свой второй завод далеко от рудников?
04:18 Почему еще в XVIII веке в районе Барнаульского завода власти запретили рубить лес.
05:36 Как и зачем был установлен Демидовский столп. И почему его строительство заняло пять лет.
07:23 Строили 35 лет. Правда ли, что под зданием Горного училища вбито 20 тысяч лиственничных свай по 6 метров?
08:52 Говорят, что архитектура раннего Барнаула была в петербуржском стиле, чтобы утешить инженеров, которых сюда привезли насильно. Что думает об этом историк Контев?
10:30 О том, как легенда о Голубой даме из вредины сделала бедняжку.
12:21 Первую улицу назвали в честь плотника. О том, как называли улицы Барнаула.
14:12 Почему все-таки Барнаул назвали Барнаулом?
15:56 О филармонии, сгоревшей тюрьме и боях на Демидовской площади.
17:15 Почему Новосибирск, а не Барнаул стал столицей Сибири?
18:36 О первом кирпичном здании в столице Алтайского края.
19:47 Как барнаульцы поторопились и провели первый День города.
22:21 Как Барнаул стал центром золотодобычи, хотя золото тут не добывали. И какие взятки у нас давали. Топ самых интересных фактов о горном городе от Аркадия Контева.
10:54:03 29-08-2025
чо никто не пишет, про то что он тоже есть пошел?
11:30:19 29-08-2025
Почему 300 лет, а не 295?
11:43:58 29-08-2025
"А еще Барнаул славился огромными взятками и тем, как тут умели воровать. Хорошо, что сейчас такого нет. " Смешно ㋡
12:20:05 29-08-2025
А еще Барнаул славился огромными взятками и тем, как тут умели воровать. Хорошо, что сейчас такого нет.
да ладно
12:42:39 29-08-2025
"17:15 Почему Новосибирск, а не Барнаул стал столицей Сибири?"
Да потому что Барнаул уже столица мира. Что ему какая-то Сибирь! =)
18:23:24 29-08-2025
"Добавки"
1. В качестве топлива сосну никогда рубили, поэтому ленточные боры сохранились. Лесное законодательство было принято еще при Петре Великом. Древесный уголь выжигали только из березы. Побочный продукт - деготь.
2. Впервые барнаульская легенда "Голубая дама" была опубликована в №31 неофициальной части «Витебских губернских ведомостей». Перепечатана в "Сибирской жизни" №43, 24 февраля. 1901.
3. "Народный дом" был построен благодаря В.К. Штильке, создателю "Общества попечения о народном образовании" в Барнауле (открыт в декабре 1900). Административно принадлежал только этому обществу. Государь император (Николай II) пожертвовал 10 000 р. Архитектор Н. Роперт, не Петров.
4. Оговорка. Не Кривощеково, а Кривошеево - место строительства моста через Обь.
5. Аптека из кирпича была построена на месте прогнившего деревянного по указанию и чертежу Г.С. Качки (начальник округа) в конце 18 века Молчановым (имел аттестат "кирпичных дел мастер", обучался в Санкт-Петербурге).
В целом рассказ и собеседник очень интересный, полезный. Спасибо ролику.
18:52:49 30-08-2025
Гость (18:23:24 29-08-2025) "Добавки"1. В качестве топлива сосну никогда рубили, поэ... если на древесный уголь рубили только березу, то куда пропали обширные лесные пространства вокруг Барнаула ?
18:23:20 01-01-2026
Гость (18:23:24 29-08-2025) "Добавки"1. В качестве топлива сосну никогда рубили, поэ... Древесный уголь в огромных объёмах выжигали из сосны. Даже в окрестностях Барнаула в бору полным-полно остатков углевыжигательных ям. Обустройство сереброплавильного завода в Барнауле как раз и обусловлено наличием реки и леса
21:20:44 30-08-2025
"Обширные лесные пространства" вокруг Барнаула. Покажи на карте. Реликтовый лес как стоял, так и стоит.
11:43:17 31-08-2025
Гость (21:20:44 30-08-2025) "Обширные лесные пространства" вокруг Барнаула. Покажи на ка... Дунькина роща пропала и, думаю, ещё немало других роз.
Мешали застройке.
Оставшись в прореженном виде, старые деревья старели и погибали, новые не вырастали
20:27:03 01-09-2025
Гость (21:20:44 30-08-2025) "Обширные лесные пространства" вокруг Барнаула. Покажи на ка... Изначальная граница леса проходила примерно по ЖД выемке. Однако лес в том направлении был сведен еще в 19 в., ни на одной из ранних фото Барнаула его нет. Ну не на строительство же маленьгого городишки израсходовали десятки квадратных километров корабельной сосны?
09:18:01 02-09-2025
Гость (20:27:03 01-09-2025) Изначальная граница леса проходила примерно по ЖД выемке. Од... Откуда такая "дичь"? Все 3 три ленточных реликтовых бора на Алтае стоят на песках. Где пески после "Дунькиной рощи"? Корабельные сосны вокруг Барнаула - это про что? Все это - очередная "Голубая дама" , "Первый профессиональный архитектор А. Молчанов" (в архиве есть забавные документы о строительстве церкви в Ордынске, ныне Новосибирская область, где проявился "архитектурный талант Молчанова". Ответственные товарищи обнаружили полное отсутствие.
13:30:24 02-09-2025
Гость (09:18:01 02-09-2025) Откуда такая "дичь"? Все 3 три ленточных реликтовых бора на ... Дичь несешь ты, "историк". Открой любую карту и продли линейкой существующую северную границу Барнаульского ленточного бора вплоть до Оби. Если остались еще когнитивные способности, то ты узреешь и поймешь, какой массив леса был вплотную к тогдашнему Барнаулу с привязкой к современным кварталам. На всех самых первых фото Барнаула леса в том направлении (северо-западном) уже нет, а есть пески-барханы и кусты, т.е. остатки сплошной вырубки. О жалкой Дунькиной роще я речи вообще не веду. И привожу довод, что незначительное население Барнаула 18-19 в.в. не могло использовать такой массив леса на строительство своих домов. Значит, этот лес был вырублен и сожжен в печах барнаульского завода. А теперь поясни со ссылкой на исторические факты, что из сосны не делали древесный уголь для печей барнаульского завода, а использовали "только березу"? Ну?! И да, укажи, где это у нас тут береза в таком достаточном количестве растет? А я в свою очередь, привожу тебе простой исторический факт того, что аналогичный Локтевский завод закрылся в связи с вырубкой Локтевской ленты, и известный даже школьнику факт того, что демидовские приказчики выбрали это места из-за ЛЕСА, растущего тут в большом количестве. Интересно, какой лес рос и растет тут в большом количестве - березовый, по-твоему ?
18:03:13 02-09-2025
Гость (13:30:24 02-09-2025) Дичь несешь ты, "историк". Открой любую карту и продли линей... Когда человек не находит аргументы он (она) переходит на личность, почему-то начинает "тыкать" и пр. Тем самым подчеркивая свои немерные когнитивные способности. Похоже вы имеете диплом местного ПТУ с историческим уклоном. Теперь по делу. Сосна и прочие хвойные никогда не использовались в качестве топлива, поскольку они содержат смолу. Поживите в деревне и вам расскажут более подробно. На заготовку древесного угля из березы (только из нее, и только зимой) на 3-4 месяца загоняли в огромном количестве местное приписное крестьянство со своими лошадями. "Полученное добро" везли к заводам. Например, в Барнауле, во второй половине 18 века, значительно увеличивалось количество жителей в зимний период. Нарушался здоровый образ жизни. В архиве есть статистика лечения в местном госпитале, например, от "французской болезни". Начиналось повальное пьянство (было 6 кабаков) и пр. Достаточно указать на архивный документ " Дело о краже из "Оперного дома". Текст имеет более 100 листов. Барнаул, пожалуй единственный город в Сибири, имеющий вокруг себя значительное количество заимок. "Знаток" Барнаула с наличием когнитивных способностей может подсчитать сам. Назову наиболее известные - Казенная, Борзовая. Это не спроста. Зола. Пески. Ветра. Народ разбегался по заимкам. История плавильных заводов на Алтае отдельная история и связана не только "обширными лесными массивами" и приказчиками Демидова. Вам пора привлечь школьников для "узрения" своей исторической дичи. Тема исчерпана. Благодарю за внимание.
18:31:15 01-01-2026
Гость (18:03:13 02-09-2025) Когда человек не находит аргументы он (она) переходит на лич... Если уголь не выжигался из сосны, то откуда в барнаульском бору углевыжигательные ямы? Могу даже показать при случае. Там, если копнуть, и куски угля в песке можно найти. И бор на месте сегодняшней застройки был. Причём немаленький - его северо-западная граница шла примерно вдоль современной ул. Молодёжная вплоть до Оби
23:27:09 01-01-2026
Чучмек (18:31:15 01-01-2026) Если уголь не выжигался из сосны, то откуда в барнаульском б... Не соглашусь с Вами. Теплоотдача от березы намного лучше. А берез я Вам кучу покажу вокруг Барнаула. А если бы нужна сосна была, то завод поставили ы, как планировалось, в районе Бобровки.
10:44:37 02-01-2026
Пузырек (23:27:09 01-01-2026) Не соглашусь с Вами. Теплоотдача от березы намного лучше. А ... В таком случае для чего жгли уголь из сосны? Наверное ради интереса. В барнаульском бору таких мест много
21:38:33 01-01-2026
Гость (09:18:01 02-09-2025) Откуда такая "дичь"? Все 3 три ленточных реликтовых бора на ... Улица Песчаная + Папанинцев это сплошной песок. Моя бабушка еще в начале 20 века проклинала тот день, когда поселилась на Папанинцев напротив бывшей Зебры. Песок замучил. Уверен, что лес продолжался от Булыгинского кладбища вплоть до Оби. Это полоса между улиц Молодежная - Песчаная. Дунькинская роща как раз попадает. А вот от Первомайского до Спартака леса наверняка не было, это пойма Барнаулки, там река топила по весне, а на болоте сосна не растет.
15:26:32 31-08-2025
Чем отличаются "обширные лесные пространства" от рощ? Газета "Томский листок". Коренной барнаулец пишет:"За городской чертой, стало быть, на земле, принадлежащей Кабинету, расположена роща, именуемая «Дунькиной». История происхождения этого названия следующая. По преданиям седой старины одна барнаульская дама, содержательница местной гостиницы, чтобы поддержать собственную коммерцию вздумала открыть в этой роще фирменный кабак. В непродолжительном времени это развеселое учреждение обратило на себя благосклонное внимание барнаульских обывателей, предававшихся здесь на лоне природы наслаждению и кутежам.В настоящее время постоянного кабака в роще нет, но название рощи по имени первой основательницы кабака осталось. На св. Троицу, во время народного гуляния их (кабаков) устраивается несколько и происходит грандиозное пьянство. Так было и в нынешнем году. В Духов день две компании шубников и пимокатов перепили и подрались. Полицейский надзиратель, вздумавший их усмирять был побит вместе с городовыми. Для подкрепления потребовались местные солдаты. Много арестованных. Странно следующее обстоятельство. В то время как школьное общество так заботливо устраивает народные увеселения на Конюшенное площади, благодаря чему здесь нет ни п. пьянства, ни скандалов, в «Дунькиной роще» оно, почему то ограничивается одним только собиранием пятачков с карусели. П. С-ъ.
1912 год.«Дунькина роща» все еще служит местом свалки нечистот и дохлых животных, тогда как из нее можно бы, при желании, устроить отличный парк, где могли бы горожане и их дети дышать свежим воздухом". Этакое отгонное место для больных коров и пр.
07:43:48 01-09-2025
Гость (15:26:32 31-08-2025) Чем отличаются "обширные лесные пространства" от рощ? Газет... И?
19:09:07 01-01-2026
Всего лишь 300 лет прошло , это не такой уже большой исторический срок , а большинство утверждений ученого основаны на голословных фактах ... как по названию города , так и по другим .
22:16:33 01-01-2026
Сколько же ,,историков,, развелось. И чем моложе тем лучше они знают, что было два- три века назад. Многие наверное слышали про моё родное с. Гуселетово, которое расположено на окраине Касмалинского ленточного бора. А все ли знают что у него было ещё одно название ,, Собачьи ямки,, ? А всё из за углежогов, которые выжигали древесный уголь для Барнаульских сереброплавильных заводов. И проходил там Касмалинский тракт, по которому и везли этот уголь.А озеро Горькое, в которое впадает р. Касмала ещё в начале 20-го века было пресное и в нём водилась рыба . И по берегам его были рыбартели. В с. Мормыши например. А ещё советую почитать произведение нашего писателя М.С Бубеннова ,, Зарницы красного лета,, В нём он пишет про с. Гуселетово в 1919г. Много написано исторических фактов и географических. Про бой партизан возле Больших Бутырок ( ныне с. Мамонтово ), и про бой под с. Солоновка... Прочтите, будет очень интересно и познавательно ! Мамонтовцы пусть почитают ,, Светлая даль юности ,, ...
11:44:23 02-01-2026
Когда человек не находит аргументы он (она) переходит на личность, почему-то начинает "тыкать" и пр.
Ой, на "ты" его назвали, какая трагедь! И полился понос ушатами! Мне интерсно, сколько Вам, господинхороший лет?
15:14:55 02-01-2026
Вроде бы серьезная статья намечалась, но без погремушки "столица мира" никак не обошлось. И это соседствует с претендующей на историчность и научность речью "барнаульского историка? Смешно. Правда, либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
15:21:48 05-09-2026
Гость (15:14:55 02-01-2026) Вроде бы серьезная статья намечалась, но без погремушки "сто... скажите спасибо, про "барнаульский арбат" не упомянули.
Вот уж действительно оксюморон на века
08:59:21 05-05-2026
Интересное интервью, побольше таких бы.
14:36:01 05-09-2026
Гость (08:59:21 05-05-2026) Интересное интервью, побольше таких бы.... И битва комментаторов тоже по-своему интересна, какие-то знания и убеждения есть
14:30:38 05-09-2026
Спорим не подерётесь!?...
16:34:24 05-09-2026
Не дай Бог , всю дрянь которую насочинял историк , ещё и заставят школьников в Барнаульских школах на уроках истории учить наизусть , на экзаменах двойки им ставить , если не по его вымыслам ответы делают .
16:39:46 05-09-2026
История Барнаула понятная , его строили люди живущие в находящихся рядом деревнях .
А Демидов это Демидов , обычный КАЗНОКРАД , не заслуживающий чтоб о нём помнили .
История деревень , людей которые начинали его строить , уходит во времена ещё до присоединения Алтайского края к России .