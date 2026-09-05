Откуда есть пошел город Барнаул? Удивительные истории о столице мира от историка Контева

Говорят, что чиновники Барнаула гувернанткам платили больше, чем зарабатывали сами

05 сентября 2026, 11:20, ИА Амител

Откуда взялось название Барнаул и зачем Демидов построил свой второй завод так далеко от рудников? Как Барнаул стал центром золотодобычи, хотя золото тут не добывали? Удивительную экскурсию по столице Алтайского края накануне ее дня рождения для съемочной группы "Переговорки" провел Аркадий Контев, кандидат исторических наук, завкафедрой историко-культурного наследия и туризма АлтГПУ. Оказывается, первая улица Барнаула получила название в честь плотника, прототип легенды о Голубой даме на самом деле была большой врединой, а вовсе не замученной жертвой. А еще Барнаул славился огромными взятками и тем, как тут умели воровать. Хорошо, что сейчас такого нет.

Кто в "Переговорке"

Аркадий Контев – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой историко-культурного наследия и туризма АлтГПУ.

Родился в г. Барнауле. Окончил среднюю школу № 83, в 1993 г. – исторический факультет Барнаульского государственного педагогического института. После аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию. В настоящее время – заведующий кафедрой историко-культурного наследия и туризма. Автор около 200 научных публикаций.



Награжден грамотами и благодарностями губернатора Алтайского края, Министерства науки и образования Алтайского края, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, медалью имени Акинфия Демидова, почетным знаком Международного Демидовского Фонда. Лауреат Демидовской премии (2006), премии Алтайского края в области науки и техники (2019).

02:14 Откуда есть пошел город Барнаул и почему Демидов построил свой второй завод далеко от рудников?

04:18 Почему еще в XVIII веке в районе Барнаульского завода власти запретили рубить лес.

05:36 Как и зачем был установлен Демидовский столп. И почему его строительство заняло пять лет.

07:23 Строили 35 лет. Правда ли, что под зданием Горного училища вбито 20 тысяч лиственничных свай по 6 метров?

08:52 Говорят, что архитектура раннего Барнаула была в петербуржском стиле, чтобы утешить инженеров, которых сюда привезли насильно. Что думает об этом историк Контев?

10:30 О том, как легенда о Голубой даме из вредины сделала бедняжку.

12:21 Первую улицу назвали в честь плотника. О том, как называли улицы Барнаула.

14:12 Почему все-таки Барнаул назвали Барнаулом?

15:56 О филармонии, сгоревшей тюрьме и боях на Демидовской площади.

17:15 Почему Новосибирск, а не Барнаул стал столицей Сибири?

18:36 О первом кирпичном здании в столице Алтайского края.

19:47 Как барнаульцы поторопились и провели первый День города.

22:21 Как Барнаул стал центром золотодобычи, хотя золото тут не добывали. И какие взятки у нас давали. Топ самых интересных фактов о горном городе от Аркадия Контева.