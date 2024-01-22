Об опасном всплеске геомагнитной активности сообщили в Лаборатории солнечной астрономии

22 января 2024, 11:00, ИА Амител

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Земля в ближайшее время подвергнется мощному воздействию магнитных бурь. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным специалистов, геомагнитные удары могут накрыть планету уже сегодня, 22 января, но одним днем все не ограничится.

Рассказываем, что известно о магнитных бурях 22 и 23 января, насколько мощными они будут и как от них защититься.

1 Правда ли, что 22 и 23 января Землю накроют магнитные бури? Вероятность очень высока. В прогнозе Лаборатории солнечной астрономии, которая занимается изучением солнечной активности, неблагоприятный прогноз на оба этих дня. В определенные моменты уровень геомагнитной активности будет подниматься до "красной зоны", что эксперты уже расценивают как магнитную бурю.

2 Насколько мощными будут магнитные бури 22 и 23 января 2024 года? Как следует из прогноза специалистов, геомагнитные удары начнут атаковать Землю во второй половине дня 22 января. Уровень магнитной активности составит 4 балла – это уже "желтая зона", которая почти "дотягивает" до магнитной бури. А 23 января на планете ожидается уже полноценная магнитная буря, пусть и слабая. Мощность геомагнитных ударов в первой половине дня увеличится до 5 баллов – это уже "красная зона".

3 Какова вероятность сильного геомагнитного шторма 22 и 23 января? Вероятность, что слабая магнитная буря в один из этих дней перерастет в более мощную, составляет 35%. Вероятность сильного геомагнитного шторма эксперты тоже оценивают как высокую: 22 января она составит 20%, а 23 января – 15%.

4 Когда магнитные бури закончатся? 24 января. В этот день геомагнитная обстановка нормализуется – мощность колебаний опустится до 2-3 баллов, что соответствует "зеленой зоне".