НОВОСТИОбщество

Какой по мощности будет магнитная буря, которая обрушится на Землю 22 и 23 января?

Об опасном всплеске геомагнитной активности сообщили в Лаборатории солнечной астрономии

22 января 2024, 11:00, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Земля в ближайшее время подвергнется мощному воздействию магнитных бурь. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным специалистов, геомагнитные удары могут накрыть планету уже сегодня, 22 января, но одним днем все не ограничится.

Рассказываем, что известно о магнитных бурях 22 и 23 января, насколько мощными они будут и как от них защититься.

1

Правда ли, что 22 и 23 января Землю накроют магнитные бури?

Вероятность очень высока. В прогнозе Лаборатории солнечной астрономии, которая занимается изучением солнечной активности, неблагоприятный прогноз на оба этих дня.
В определенные моменты уровень геомагнитной активности будет подниматься до "красной зоны", что эксперты уже расценивают как магнитную бурю.
2

Насколько мощными будут магнитные бури 22 и 23 января 2024 года?

Как следует из прогноза специалистов, геомагнитные удары начнут атаковать Землю во второй половине дня 22 января. Уровень магнитной активности составит 4 балла – это уже "желтая зона", которая почти "дотягивает" до магнитной бури.
А 23 января на планете ожидается уже полноценная магнитная буря, пусть и слабая. Мощность геомагнитных ударов в первой половине дня увеличится до 5 баллов – это уже "красная зона".
3

Какова вероятность сильного геомагнитного шторма 22 и 23 января?

Вероятность, что слабая магнитная буря в один из этих дней перерастет в более мощную, составляет 35%.
Вероятность сильного геомагнитного шторма эксперты тоже оценивают как высокую: 22 января она составит 20%, а 23 января – 15%.
4

Когда магнитные бури закончатся?

24 января. В этот день геомагнитная обстановка нормализуется – мощность колебаний опустится до 2-3 баллов, что соответствует "зеленой зоне".
5

Чем опасны магнитные бури и что нужно сделать, чтобы от них защититься?

На эти вопросы трудно ответить однозначно. Дело в том, что способность магнитных бурь воздействовать на организм человека до сих пор не доказана. Ученые продолжают спорить, может ли человеческий организм чувствовать на себе геомагнитные колебания.
А поскольку единого мнения в науке нет, то и врачи ограничиваются только общими советами. Они рекомендуют соблюдать режим сна, пить больше воды, не злоупотреблять жирным и спиртным, а также побольше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом. По словам медиков, при таком режиме вы будете в тонусе и никакие магнитные бури вас не напугают.
Фото: pxhere.com

Магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшие дни

В некоторых регионах можно будет увидеть северное сияние
НОВОСТИОбщество
магнитные бури

Комментарии 10

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Уенп

12:11:47 22-01-2024

Шапочку из фольги надел и таблетку анальгина принял. Я готов!

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Гость

02:23:20 23-01-2024

Уенп (12:11:47 22-01-2024) Шапочку из фольги надел и таблетку анальгина принял. Я готов... А шапочка для чего?

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Гость

19:57:27 23-01-2024

Уенп (12:11:47 22-01-2024) Шапочку из фольги надел и таблетку анальгина принял. Я готов... Записала рецепт, спасибо!

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Ольга

12:46:55 22-01-2024

Ну, и дурак

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Гость

16:05:20 22-01-2024

- " а также побольше времени проводить на свежем воздухе" ============== Когда поток бури хлыщет, что эл. лампочки лопаются, самое то гулять на свежем воздухе.

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Прохожий

18:47:07 22-01-2024

Стесняюсь спросить, а где в Барнауле свежий воздух? Котельные, похоже, автомобильными покрышками топят, как не в себя, сядя по цвету дыма. Да и прогревашки-автомобилисты добавляют выхлопов.

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Гость

11:12:11 23-01-2024

Уенп (12:11:47 22-01-2024) Шапочку из фольги надел и таблетку анальгина принял. Я готов... Ржала до слез, Вы сделали мой день

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лиза

23:57:44 23-01-2024

ужас

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Метеозависимая

00:13:00 24-01-2024

Ну надеюсь хоть один гений возьмётся за докторскую и напишет новые рекомендации к избавлению от этой беды. Я сама себе доктор. Пришлось.

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Валентина

02:05:35 24-01-2024

Испоганили природу....

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