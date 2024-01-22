Какой по мощности будет магнитная буря, которая обрушится на Землю 22 и 23 января?
Об опасном всплеске геомагнитной активности сообщили в Лаборатории солнечной астрономии
22 января 2024, 11:00, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Земля в ближайшее время подвергнется мощному воздействию магнитных бурь. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным специалистов, геомагнитные удары могут накрыть планету уже сегодня, 22 января, но одним днем все не ограничится.
Рассказываем, что известно о магнитных бурях 22 и 23 января, насколько мощными они будут и как от них защититься.
1
Правда ли, что 22 и 23 января Землю накроют магнитные бури?
Вероятность очень высока. В прогнозе Лаборатории солнечной астрономии, которая занимается изучением солнечной активности, неблагоприятный прогноз на оба этих дня.
В определенные моменты уровень геомагнитной активности будет подниматься до "красной зоны", что эксперты уже расценивают как магнитную бурю.
2
Насколько мощными будут магнитные бури 22 и 23 января 2024 года?
Как следует из прогноза специалистов, геомагнитные удары начнут атаковать Землю во второй половине дня 22 января. Уровень магнитной активности составит 4 балла – это уже "желтая зона", которая почти "дотягивает" до магнитной бури.
А 23 января на планете ожидается уже полноценная магнитная буря, пусть и слабая. Мощность геомагнитных ударов в первой половине дня увеличится до 5 баллов – это уже "красная зона".
3
Какова вероятность сильного геомагнитного шторма 22 и 23 января?
Вероятность, что слабая магнитная буря в один из этих дней перерастет в более мощную, составляет 35%.
Вероятность сильного геомагнитного шторма эксперты тоже оценивают как высокую: 22 января она составит 20%, а 23 января – 15%.
4
Когда магнитные бури закончатся?
24 января. В этот день геомагнитная обстановка нормализуется – мощность колебаний опустится до 2-3 баллов, что соответствует "зеленой зоне".
5
Чем опасны магнитные бури и что нужно сделать, чтобы от них защититься?
На эти вопросы трудно ответить однозначно. Дело в том, что способность магнитных бурь воздействовать на организм человека до сих пор не доказана. Ученые продолжают спорить, может ли человеческий организм чувствовать на себе геомагнитные колебания.
А поскольку единого мнения в науке нет, то и врачи ограничиваются только общими советами. Они рекомендуют соблюдать режим сна, пить больше воды, не злоупотреблять жирным и спиртным, а также побольше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом. По словам медиков, при таком режиме вы будете в тонусе и никакие магнитные бури вас не напугают.
12:11:47 22-01-2024
Шапочку из фольги надел и таблетку анальгина принял. Я готов!
02:23:20 23-01-2024
Уенп (12:11:47 22-01-2024) Шапочку из фольги надел и таблетку анальгина принял. Я готов... А шапочка для чего?
19:57:27 23-01-2024
Уенп (12:11:47 22-01-2024) Шапочку из фольги надел и таблетку анальгина принял. Я готов... Записала рецепт, спасибо!
12:46:55 22-01-2024
Ну, и дурак
16:05:20 22-01-2024
- " а также побольше времени проводить на свежем воздухе" ============== Когда поток бури хлыщет, что эл. лампочки лопаются, самое то гулять на свежем воздухе.
18:47:07 22-01-2024
Стесняюсь спросить, а где в Барнауле свежий воздух? Котельные, похоже, автомобильными покрышками топят, как не в себя, сядя по цвету дыма. Да и прогревашки-автомобилисты добавляют выхлопов.
11:12:11 23-01-2024
Уенп (12:11:47 22-01-2024) Шапочку из фольги надел и таблетку анальгина принял. Я готов... Ржала до слез, Вы сделали мой день
23:57:44 23-01-2024
ужас
00:13:00 24-01-2024
Ну надеюсь хоть один гений возьмётся за докторскую и напишет новые рекомендации к избавлению от этой беды. Я сама себе доктор. Пришлось.
02:05:35 24-01-2024
Испоганили природу....