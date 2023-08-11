Какой тимбилдинг поможет справиться с эмоциональным выгоранием?

В Корпорации творчества EventCorpLife рассказали о рабочем методе борьбы с проблемой

11 августа 2023, 12:05, ИА Амител LjN8KUFYW

Сотрудник. Работа / Фото: lookstudio на Freepik

Мы живем в эпоху непостоянства, где большая часть того, что мы знаем или делаем, в один миг может быть признано ошибкой. Новости, тренды, открытия – все это меняется на такой невероятной скорости, что нервная система не успевает подстраиваться под изменяющуюся реальность. Отсюда рост эмоционального выгорания, особенно среди работающего населения.

Если в 2020 году проблему выгорания отмечало лишь 39% сотрудников российских компаний, то к 2022-му это число выросло до 50% (исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru* и компании AIBY*). А теперь представьте, какие данные мы можем получить к концу текущего года.

Чтобы этого избежать эмоциональной нестабильности сотрудников, компании нужно уделять соответствующее внимание и ресурсы на поддержание благоприятного психоэмоционального климата на рабочем месте. Каждому участнику коллектива нужно научиться видеть возможности, а не препятствия, быстро адаптироваться к ситуации, а также доверять своей команде.

"Исследования показывают, что аспект устойчивости при первом реагировании на проблему – юмор. Почему бы этим не воспользоваться? Сейчас продолжает набирать обороты стратегический event*. Он представляет собой HR*-игры, которые помогут вернуть, а где-то и построить заново лучшую атмосферу в командах", – говорит co-founder* Корпорации творчества EventCorpLife* Виктория Романова.

Стоит попробовать в качестве тимбилдинга игры в формате Smart brain*. Важно еще в самом начале минимизировать число возможных отказов от участия. Так как в процессе прохождения разных этапов каждый сможет пересмотреть свои взгляды не только на окружающую обстановку, но и на самих себя.

Игра проходит в три этапа:

Первый – вход в игру. Каждый участник проходит строгий инструктаж, получает необходимый мерч* и сдает ментору*-хозяину игры свое домашнее задание в виде нетворк*-эссе о том, что делает его компания на рынке.

Этап второй. Сканирование. Сотрудникам назначают пару, выдают анкеты из 50 вопросов о человеке напротив и дают ровно 60 минут ответить на них в абсолютной тишине. Когда звучит гонг, ответы передаются оппоненту.



"Это непросто узнать мнение о себе, личной жизни, внешности, возможных успехах и неудачах из взгляда со стороны. Чаще всего по окончанию этапа у человека запускается процесс саморефлексии. Возможна встреча с тревогами, убеждениями и зачастую возможность увидеть новые ресурсы для своей жизни", – отмечает Виктория Романова.

Третий этап включает в себя проектную игру в командах. Психолог, пользуясь техникой "расстановки", погружает команду в сложную ситуацию, распределив роли и задачи между участниками. Здесь происходит отработка планирования, адаптация к новым условиям, установка навыков к достижению цели.

"Важно, чтобы все участники большой игры, которые работают в парах или мини-группах, не общались друг с другом близко. Тогда результат точно будет непредсказуемым и каждый сотрудник сможет максимально раскрыться", – подытоживает event-специалист.

Корпорация творчества EventCorpLife

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ИП Романова В.Е.

* hh.ru (ХэХэ.ру, сервис поиска работы); AIBY (ЭйАйБиУай, хайтек компания); HR (ЭйчАр, менеджмент человеческих ресурсов); co-founder (ко-фанде, соучредитель); event (ивент, событие); EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф"); Smart brain (смарт брейн, умный мозг), мерч (одежда, сувениры с символикой бренда), ментор (наставник), нетворк (сообщество).

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