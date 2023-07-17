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Какую сумму россияне смогут переводить сами себе в другие банки без комиссии?

Рассказываем, за какие операции банки больше не смогут брать комиссии со своих клиентов

17 июля 2023, 14:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Возможности по переводам денег без комиссий самому себе в России станут значительно шире: ежемесячно можно будет перечислять значительные суммы на счета в других банках. Увеличенный лимит предложили ввести депутаты Госдумы ко второму чтению в закон о банках и банковской деятельности. Какой станет максимальная сумма беспроцентного перевода, когда изменения вступят в силу, а также в каких случаях финансовые организации продолжат взимать комиссию, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1

Разве сейчас нельзя переводить деньги без комиссии?

Можно и, кстати, не только себе, но и другим людям. В настоящее время россияне могут это делать через систему быстрых платежей (СБП), однако за один месяц отправить без комиссии получится не более 100 тысяч рублей. Если эта сумма превышена, за последующие переводы максимальная комиссия составляет 0,5% от суммы, но не более 1,5 тысячи рублей. Вознаграждения за другие межбанковские транзакции финансовые организации устанавливают по своему усмотрению и у некоторых участников рынка они достигают 1,5% от суммы перевода, сообщает газета "Известия".

В Госдуме признают, что это ущемляет права граждан и лимит беспроцентного перевода собственных средств между разными банками необходимо увеличивать.

2

И какую сумму хотят разрешить переводить самому себе без комиссии?

В декабре 2022 года в первом чтении был принят законопроект, в котором сумму таких переводов депутаты предлагали увеличить до 1,4 миллиона в месяц. Тогда некоторые банки, в числе которых были Сбербанк и ВТБ, выступили против такой инициативы, сообщают источники РБК. Эти финансовые организации предлагали ограничиться "потолком" в 300-600 тысяч.

Однако парламентарии решили, что для повышения финансовой доступности и развития конкуренции сумму, наоборот, нужно увеличивать. В итоге ко второму чтению с учетом поправок народные избранники расширили этот коридор до 30 миллионов. Однако в некоторых случаях комиссию банки все-таки будут взимать.
3

В каких случаях банки продолжат брать свой процент?

Ограничения коснутся только переводов с карты на карту или переводов, совершаемых при личном присутствии в отделении банка.
4

Какие еще изменения предполагает этот законопроект?

Новый законопроект предполагает введение бесплатного информирования банком клиентов об истечении срока вклада. Оповещать россиян они будут обязаны минимум за пять дней. Эксперты отмечают, что благодаря этому требованию граждане не пропустят сроки и смогут решить: продлить депозит либо открыть новый вклад в другом банке.
5

А когда поправки вступят в силу?

17 июля законопроект депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении. Ожидается, что запрет на комиссии при переводах между своими счетами вступит в силу спустя девять месяцев после официального опубликования закона. Требование по информированию об истечении срока вклада – спустя шесть месяцев.
деньги банки

Комментарии 1

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Гость

14:33:47 17-07-2023

Спасибо за это!

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