Какую сумму россияне смогут переводить сами себе в другие банки без комиссии?

Можно и, кстати, не только себе, но и другим людям. В настоящее время россияне могут это делать через систему быстрых платежей (СБП), однако за один месяц отправить без комиссии получится не более 100 тысяч рублей. Если эта сумма превышена, за последующие переводы максимальная комиссия составляет 0,5% от суммы, но не более 1,5 тысячи рублей. Вознаграждения за другие межбанковские транзакции финансовые организации устанавливают по своему усмотрению и у некоторых участников рынка они достигают 1,5% от суммы перевода, сообщает газета "Известия".

В Госдуме признают, что это ущемляет права граждан и лимит беспроцентного перевода собственных средств между разными банками необходимо увеличивать.