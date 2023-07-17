Какую сумму россияне смогут переводить сами себе в другие банки без комиссии?
Рассказываем, за какие операции банки больше не смогут брать комиссии со своих клиентов
17 июля 2023, 14:28, ИА Амител
Возможности по переводам денег без комиссий самому себе в России станут значительно шире: ежемесячно можно будет перечислять значительные суммы на счета в других банках. Увеличенный лимит предложили ввести депутаты Госдумы ко второму чтению в закон о банках и банковской деятельности. Какой станет максимальная сумма беспроцентного перевода, когда изменения вступят в силу, а также в каких случаях финансовые организации продолжат взимать комиссию, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Разве сейчас нельзя переводить деньги без комиссии?
Можно и, кстати, не только себе, но и другим людям. В настоящее время россияне могут это делать через систему быстрых платежей (СБП), однако за один месяц отправить без комиссии получится не более 100 тысяч рублей. Если эта сумма превышена, за последующие переводы максимальная комиссия составляет 0,5% от суммы, но не более 1,5 тысячи рублей. Вознаграждения за другие межбанковские транзакции финансовые организации устанавливают по своему усмотрению и у некоторых участников рынка они достигают 1,5% от суммы перевода, сообщает газета "Известия".
В Госдуме признают, что это ущемляет права граждан и лимит беспроцентного перевода собственных средств между разными банками необходимо увеличивать.
И какую сумму хотят разрешить переводить самому себе без комиссии?
Однако парламентарии решили, что для повышения финансовой доступности и развития конкуренции сумму, наоборот, нужно увеличивать. В итоге ко второму чтению с учетом поправок народные избранники расширили этот коридор до 30 миллионов. Однако в некоторых случаях комиссию банки все-таки будут взимать.
14:33:47 17-07-2023
Спасибо за это!