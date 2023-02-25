Календарь питания на Великий пост 2023 по дням. Инфографика

Рассказываем, что в какой день нужно есть, если вы решили выдерживать строгий пост

25 февраля 2023, 06:32, ИА Амител

Иллюстрация: amic.ru

В 2023 году Великий пост начинается 27 февраля. Это главный пост в православии, который считается самым строгим. В течение семи недель верующие проводят время в молитвах, отказываются от вредных привычек и – самое главное – жёстко ограничивают свой рацион. Считается, что такой образ жизни помогает духовно и телесно очиститься перед Пасхой – главным праздником в христианстве.

На время поста запрещено есть мясо, рыбу, молоко и многие другие продукты животного происхождения. Впрочем, священники предупреждают, что соблюдение строгого поста подходит далеко не всем. Перед тем как поститься, лучше проконсультироваться с лечащим врачом. Ну а если вы уверены, что готовы держать пост, то смотрите календарь питания по дням в нашей инфографике.

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