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Календарь питания на Великий пост 2023 по дням. Инфографика

Рассказываем, что в какой день нужно есть, если вы решили выдерживать строгий пост

25 февраля 2023, 06:32, ИА Амител

Иллюстрация: amic.ru
Иллюстрация: amic.ru

В 2023 году Великий пост начинается 27 февраля. Это главный пост в православии, который считается самым строгим. В течение семи недель верующие проводят время в молитвах, отказываются от вредных привычек и – самое главное – жёстко ограничивают свой рацион. Считается, что такой образ жизни помогает духовно и телесно очиститься перед Пасхой – главным праздником в христианстве.

На время поста запрещено есть мясо, рыбу, молоко и многие другие продукты животного происхождения. Впрочем, священники предупреждают, что соблюдение строгого поста подходит далеко не всем. Перед тем как поститься, лучше проконсультироваться с лечащим врачом. Ну а если вы уверены, что готовы держать пост, то смотрите календарь питания по дням в нашей инфографике.

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Фото: amic.ru

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Комментарии 3

  • Батюшки говорят В УСТА НЕ ГРЕХ-ГРЕХ ИХ УСТ!
    25 февраля, Гость   Ответить
  • " В течение семи недель верующие проводят время в молитвах, отказываются от вредных привычек..." А потом опять вредные привычки, такие вредные ... Хе-хе
    25 февраля, Гость   Ответить
  • АМИК! сделайте что-нибудь с рекламой! В режиме телефона реклама лезет со всех сторон. А еще один центральный блок рекламы наезжает на комментарии и не позволяет их читать. При этом такую рекламу невозможно закрыть или отодвинуть. Так же есть глюк с прозрачной областью, которая перекрывает кнопки и не позволяет их нажимать.
    26 февраля, Гость   Ответить
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