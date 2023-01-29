Когда начинается Великий пост в 2023 году и что нельзя есть в это время?

Рассказываем, почему это самый главный пост в году и зачем верующие вообще ограничивают себя в еде

29 января 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Великий пост – одно из важнейших событий в православном календаре. В этот период многие верующие ведут совершенно особый образ жизни, отказываясь от еды и многих других удовольствий.

О том, когда начнётся Великий пост в 2023 году, сколько он продлится и в чём его суть, – в материале amic.ru.

1 Когда будет Великий пост в 2023 году? Даты начала Великого поста каждый год меняются. Таковы особенности православного календаря, в котором немало переходящих праздников. Так, Великий пост начинается ровно за семь недель до Пасхи и обязательно заканчивается в субботу, накануне этого праздника. В 2023 году Великий пост начнётся в понедельник, 27 февраля.

2 Сколько дней продлится пост и когда он закончится? Длительность Великого поста никогда не меняется. Он всегда идёт 48 дней – ровно семь недель. В 2023 году пост закончится в субботу, 15 апреля. А уже 16 апреля верующие будут отмечать светлый праздник Пасхи.

3 Что такое Великий пост и в чём его суть? В православной традиции Великий пост – это время духовного очищения, покаяния и борьбы с собственными пороками. Считается, что в это время верующие демонстрируют превосходство духа над телом, отказываясь от многих удовольствий. Великий пост разделён на две части: святую Четыредесятницу и Страстную седмицу. Первая длится 40 дней: такое же количество времени израильский народ, согласно легендам, блуждал по пустыне. Ровно столько же постились Иисус Христос и пророк Моисей. Страстная седмица – это заключительная неделя Великого поста. Она посвящена страданиям, которые пришлось вынести Иисусу в последние семь дней своей земной жизни.

4 Что нельзя есть во время Великого поста? По церковному уставу, во время Великого поста запрещено есть скоромную пищу: это мясо, молоко и яйца. Рыбу, кстати, тоже есть нельзя, за исключением двух праздников: Благовещения Пресвятой Богородицы и Вербного воскресенья. В эти дни можно съесть немного рыбы. Естественно, на время Великого поста запрещается употреблять алкоголь. Исключение: небольшое количество вина, которое можно употребить на некоторые церковные праздники.

5 А что можно есть? Рацион постящегося состоит из различных круп, овощей и фруктов. Можно также есть грибы и орехи. Считается, что во время Великого поста пища, которую вы едите, должна быть очень простой и недорогой. В кашу разрешается добавлять немного растительного масла. При этом Церковь настаивает, что пост – это не диета и ни в коем случае не голодание. Полностью отказываться от еды нельзя – это опасно для здоровья.

6 Что нельзя делать в Великий пост? Великий пост – это время покаяния, умиротворения и познания себя. Считается, что в этот период нельзя ругаться и распространять негатив. Отмечается, что унынию не место во время поста. Впрочем, и излишне веселиться не следует. Если придерживаться канонов Церкви, во время поста верующий должен как можно больше времени проводить в молитвах и борьбе со своими пороками. Также крайне нежелательно во время поста предаваться вредным привычкам и жить половой жизнью. Кстати, жениться тоже в это время нельзя. И уж тем более венчать в Великий пост вас никто не станет. Это можно делать только после Пасхи.