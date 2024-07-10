"Путающийся в мыслях старик". Прекратит ли Байден борьбу за Белый дом?

Почему "сонного Джо" стали "мочить" свои и останутся ли демократы без денег спонсоров?

10 июля 2024, 06:10, ИА Амител

Джо Байден / Кадр из видео / Открытые источники

Интрига по поводу состава участников предстоящих президентских выборов США продолжает сохраняться. Ряд американских изданий утверждает, что нынешний глава Белого дома и кандидат от Республиканской партии Джо Байден все-таки сойдет с дистанции и уступит место другому политику – по состоянию здоровья. Правда, сам президент и претендент отрицает такой поворот событий, заявляя о том, что он способен не только одолеть бывшего-нынешнего соперника Дональда Трампа, но и еще четыре года управлять самым мощным государством в мире.

Amic.ru попытался дать оценку публикациям о возможном уходе Байдена на заслуженный отдых, понять, что заставляет его участвовать в непростой и выматывающей гонке за Белый дом, и может ли он победить в ней.

Отказаться – значит потерять лицо

Данные о том, что Демпартия не прочь выйти на выборную финишную прямую с другим участником, опубликовал 7 июля близкий этой партии портал Axios. В материале говорится следующее: пока нынешний президент уверяет, что "только Божье вмешательство заставит прекратить его предвыборную кампанию", а также указывает: "за пределами защитного пузыря Байдена есть быстрорастущее число демократов, которые молятся и планируют вполне земное вмешательство".

"Они хотят, чтобы все, от Обамы до лидеров конгресса, умоляли Байдена бросить борьбу к ближайшей пятнице", – утверждает издание.

По данным Axios, главу Белого дома в его борьбе поддерживают только первая леди Джилл Байден и его осужденный сын Хантер, "который де факто служит привратником для давних друзей", дает оценку портал.

Личные мотивы участия Байдена в предвыборной гонке могут присутствовать (как известно, его сыну грозит 25 лет тюрьмы за различные преступления), но они не являются ключевыми, уверен американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

"Субъективных причин может быть много, но главная – невозможность отказа по политическим мотивам, плюс отказ означает потерю лица – так в Америке не принято", – пояснил он amic.ru.

Провал дебатов – не повод для отказа

Тревожные сигналы члены Демпартии стали подавать после дебатов Джо Байдена с главным соперником Дональдом Трампом, результаты которых соратники первого оценили как провальные. Даже зрители симпатизирующего демократам телеканала CNN (на платформе которого была организована дискуссия) назвали победителем Трампа – 67% против 33%.

Такие дебаты между кандидатами – старая американская политическая традиция со времен Ричарда Никсона (был президентом в 1969-1974 гг.), напоминает политолог-американист Владимир Можегов.

"В разное время эти дебаты проходили в разных форматах. Но на них неизменно дискутируют кандидаты, с которыми две ведущие партии США уже определились. Теоретически должны быть еще встречи, но уже ближе ко дню выборов. Недавние же дебаты оказались совершенно провальными для Байдена – люди увидели немощного старика, который путается в словах и не может внятно выражать свои мысли", – рассказал он amic.ru.

Впрочем, сам Байден, похоже, намерен, цепляться до последнего. Газета The Washington Post написала 8 июля, что хозяин Белого дома направил в адрес партии послание, в котором сообщил, что не откажется от выдвижения своей кандидатуры на пост президента, и призвал прекратить внутрипартийные дискуссии на эту тему.

Свое решение он обосновал результатами мартовских праймериз, на которых получил поддержку большинства однопартийцев. Байден также сообщил, что "абсолютно уверен" в победе над Трампом, а "любое ослабление или отсутствие ясности" только помогает противнику.

Уйти по-ельцински не получится

Сам Дональд Трамп неоднократно критиковал оппонента за нежелание прекратить борьбу и даже довольно жестко подшучивал над состоянием его здоровья. В эфире телеканала Fox News 8 июля он сделал прогноз, что Байден продолжит участвовать в избирательной гонке: "Ну они прикрывают [его], они все еще в некотором роде пытаются завуалировать, но сейчас это становится очень трудно делать. Мне кажется, он вполне может остаться, у него есть самолюбие, и он не хочет уходить. Он не хочет этого делать".

Кстати, после успешных для него дебатов Трамп допускал, что Байден покинет предвыборную гонку, освободив дорогу для вице-президента Камалы Харрис: "Полагаю, это будет она. Я думаю, они [демократы] очень обеспокоены голосованием. Если не она, то они будут очень... обескуражены. Они не хотят поступать по-другому".

Владимир Можегов полагает, что демократы сегодня сами загнали себя в угол:

"Они долго ставили на Байдена, а если сейчас снять его, то их рейтинг упадет еще ниже, чем упал ранее. Это очень серьезная для них проблема, причем в Демпартии пока не понимают, как ее разрешить. Конечно, неким выходом могла бы стать скоропостижная кончина нынешнего кандидата, как бы цинично это ни звучало. Но менять его на Камалу Харрис, которая явно не тянет, тоже представляется сомнительным вариантом".

Сказать "по-ельцински" "Я устал, я ухожу" Байден просто не может, убежден Константин Блохин:

"Во-первых, он распишется в собственной беспомощности и выставит себя как "хромую утку". Хотя его задача – вселить уверенность в свой электорат". К тому же демократы вложились в него, что называется, по полной. К тому же достойной замены ему нет".

Собеседник поясняет, что есть критерии, которым должен отвечать кандидат в президенты США:

"Таких у демократов просто нет. Мишель Обама не желает в этом участвовать – как известно, она отказалась от предложения Байдена стать вице-президентом. Берни Сандерс слишком стар. Другие политики принадлежат ко второму или третьему эшелону. Кроме того, если действующий президент выдвигается на новый срок, то его партия даже не старается выдвинуть ему альтернативу. Вот и получается, что выдвинуть демократам сейчас просто некого".

Медицинский детектив в Белом доме

Чтобы развеять опасения о своей дееспособности исполнять обязанности главы государства, в начале июля Байден прошел медицинское обследование, которое подтвердило его профпригодность, о чем заявил сам президент-кандидат на встрече с губернаторами-демократами, сообщило издание Politico.

Однако политических противников "сонного Джо" этот факт не сильно убедил. И глава надзорного комитета Палаты представителей Джеймс Комер потребовал вызвать в конгресс врача Белого дома Кевина О'Коннора для ответов на вопросы по поводу "ухудшающегося ментального состояния" президента Байдена, сообщает канал Fox News.

Руководитель комитета также заявил, что ответственный медработник был вовлечен в деловые отношения с семьей Байденов во время работы в компании Americore Health LLC. По его словам, О'Коннор регулярно выдает положительные заключения о способности Джо Байдена исполнять президентские обязанности, однако постоянно не рекомендует проводить с ним когнитивный тест.

Очень заметно, что с недавних пор Байдена начали "топить" деятели, считавшиеся его сторонниками, именно они осуществляют компрометирующие вбросы в СМИ, предполагает Владимир Можегов:

"Это стало заметно после того, как президент США стал жестко критиковать Израиль, Нетаньяху за действия в Секторе Газа. Наличие в Соединенных Штатах мощного произраильского лобби не является секретом. И вскоре после этого в кампанию по дискредитации включилась и близкая демократам газета The New York Times".

Однако больше всего достается американскому лидеру от изданий, близких к республиканцам. 6 июля консервативный таблоид The New York Post, ссылаясь на данные из журнала визитов, сообщил, что эксперт по болезни Паркинсона Кевин Кэннард в начале 2024 года встречался с О'Коннором. По данным издания, на встрече, проходившей в клинике резиденции Белого дома, присутствовало четыре человека – кардиолог Джон Этвуд и еще один специалист, личность которого установить не удалось. В администрации Байдена комментировать таблоиду данное событие отказались, заявив, что "комплекс Белого дома посещает широкий круг специалистов".

Через два дня на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что признаков склероза или болезни Паркинсона у президента Байдена не обнаружено.

"Общие медобследования последних трех лет, о которых мы сообщали, включали посещение невролога. В последнем заключении в феврале он написал, что после тщательного обследования не было признаков нарушений работы нервной системы, включая болезнь Паркинсона или склероз", – заверила она.

Спонсоры тоже требуют

Одним из важнейших моментов президентской кампании Джо Байдена является позиция спонсоров, которые уже потребовали от него снять свою кандидатуру, утверждает издание The Washington Post.

В США спонсоры обычно вкладывают деньги в непосредственного кандидата, выставленного партией, поясняет Владимир Можегов:

"Поэтому сейчас без особых проблем передать вложенные средства, порядка 200 миллионов долларов, можно только Камале Харрис. Конечно, вряд ли партия останется без денег – в их распоряжении громадные деньги. И муссирование этой темы является, скорее, игрой на публику, но есть технические и юридические сложности, стоящие перед демократами в проведении этих средств другому политику с соблюдением всех формальных процедур".

Константин Блохин полагает, что Байден все же будет участвовать в выборах, понимая, что проиграет: