КамАЗ чудом избежал лобового столкновения на ралли "Шелковый путь" на Алтае. Видео
Экипажи обоих автомобилей очень рады, что остались целыми
08 июля 2024, 14:27, ИА Амител
Экипаж "КамАЗ-Мастер" чудом избежал лобового столкновения с МАЗом на гонке серии "Шелковый путь" на участке между Барнаулом и Горно-Алтайском, сообщают в Telegram-канале KAMAZ-master.
По словам пилота экипажа № 302 Эдуарда Николаева, автомобили чудом разошлись.
"Мой штурман диктует свернуть вправо на развилке – я оттормаживаюсь, а там лента натянута. Поехали дальше, маршрут уже не совпадает. Еще через 2 километра нам в лоб летит Вязович – чудом разошлись! Мы уже думали, что все – разобьемся. Там, где была лента, – там была точка. Не знаю, кто и зачем здесь перекрыл маршрут. И все участники стали возвращаться в лоб каналу, потому что другой дороги нет. Мы быстро сориентировались, проехали в лес и там нашли маленькую узкую дорожку, зацепили точку и еле-еле развернулись, поехав на финиш. Будем разбираться, что произошло, чья здесь вина. Ситуация была очень опасной", – рассказал Николаев.
Пилот экипажа № 301 Сергей Вязович рассказал, что случилось, когда он ехал на своем МАЗе.
"На финишном бездорожье был уход вправо, и произошла вторая ситуация, которая была еще более серьезной, чем первая, – с лежавшим деревом. Здесь каким-то образом оказался перекрыт ленточкой правильный вход в лес. Там метров через 200 есть контрольная точка. В итоге мы заехали в лес на следующем повороте, проехали метров 300-500 – точка остается сзади. Подумали: если Николаев тоже поедет неправильно, грузовики встретятся лоб в лоб. Так и получилось. Мы развернулись, двигались медленно, а КамАЗ вылетел навстречу на полном ходу, потому что Эдуард атаковал. Нам удалось разминуться, хотя уже ждал лобового удара. Дальше уже вернулись к первому повороту, сорвали ленточку и поехали правильно. Николаев оказался впереди, и теперь уже мы начали терять время в пыли. Однако после таких приключений мы очень рады, что остались целыми", – пояснил Вязович.
15:02:19 08-07-2024
По-любому диверсанты😳
15:03:04 08-07-2024
И кто же ленточку на повороте натянул ?