КамАЗ чудом избежал лобового столкновения на ралли "Шелковый путь" на Алтае. Видео

Экипажи обоих автомобилей очень рады, что остались целыми

08 июля 2024, 14:27, ИА Амител

Экипаж "КамАЗ-Мастер" чудом избежал лобового столкновения с МАЗом на гонке серии "Шелковый путь" на участке между Барнаулом и Горно-Алтайском, сообщают в Telegram-канале KAMAZ-master.

По словам пилота экипажа № 302 Эдуарда Николаева, автомобили чудом разошлись.

"Мой штурман диктует свернуть вправо на развилке – я оттормаживаюсь, а там лента натянута. Поехали дальше, маршрут уже не совпадает. Еще через 2 километра нам в лоб летит Вязович – чудом разошлись! Мы уже думали, что все – разобьемся. Там, где была лента, – там была точка. Не знаю, кто и зачем здесь перекрыл маршрут. И все участники стали возвращаться в лоб каналу, потому что другой дороги нет. Мы быстро сориентировались, проехали в лес и там нашли маленькую узкую дорожку, зацепили точку и еле-еле развернулись, поехав на финиш. Будем разбираться, что произошло, чья здесь вина. Ситуация была очень опасной", – рассказал Николаев.

Пилот экипажа № 301 Сергей Вязович рассказал, что случилось, когда он ехал на своем МАЗе.