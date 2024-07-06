С пылью полей. Участники ралли "Шелковый путь" прибыли в Барнаул

Уже завтра они отправятся в Рассказиху, а после – в Горно-Алтайск, из которого проделают долгий путь в Монголию

06 июля 2024, 18:53, ИА Амител

Участники ралли "Шелковый путь" / Фото: amic.ru

Участники ралли "Шелковый путь" прибыли в Барнаул. Автомобили команд расположились на гребном канале – побывал там и корреспондент amic.ru.

Победителем второго этапа ралли-марафона стал экипаж белорусской команды МАЗ Сергея Вязовича. Они преодолели дистанцию в 180,2 км по маршруту Томск – Барнаул за 1 час 57 минут 34 секунды. Второе место заняла команда "КамАЗ-мастер" россиянина Эдуарда Николаева (1:57.49), третьим стал Алексей Вишневский из команды МАЗ (1:58.58).

Новый этап ралли длиной 132 км начнется 7 июля. Команды поедут по маршруту Барнаул – Горно-Алтайск. Маршрут гонки, которая проходит с 5 по 15 июля, соединяет Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, а также монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор.