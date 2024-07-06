НОВОСТИСпорт

С пылью полей. Участники ралли "Шелковый путь" прибыли в Барнаул

Уже завтра они отправятся в Рассказиху, а после – в Горно-Алтайск, из которого проделают долгий путь в Монголию

06 июля 2024, 18:53, ИА Амител

Участники ралли "Шелковый путь" / Фото: amic.ru

Участники ралли "Шелковый путь" прибыли в Барнаул. Автомобили команд расположились на гребном канале – побывал там и корреспондент amic.ru.

Победителем второго этапа ралли-марафона стал экипаж белорусской команды МАЗ Сергея Вязовича. Они преодолели дистанцию в 180,2 км по маршруту Томск – Барнаул за 1 час 57 минут 34 секунды. Второе место заняла команда "КамАЗ-мастер" россиянина Эдуарда Николаева (1:57.49), третьим стал Алексей Вишневский из команды МАЗ (1:58.58).

Новый этап ралли длиной 132 км начнется 7 июля. Команды поедут по маршруту Барнаул – Горно-Алтайск. Маршрут гонки, которая проходит с 5 по 15 июля, соединяет Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, а также монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор.

Барнаул

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

22:04:05 06-07-2024

Это где короткая дорога с Томска до Барнауле 180 км ?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:36:05 07-07-2024

Гость (22:04:05 06-07-2024) Это где короткая дорога с Томска до Барнауле 180 км ?... По прямой

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:51:04 07-07-2024

Гость (01:36:05 07-07-2024) По прямой... хоть по кривой. согласно яндекса расстояние между городами по прямой 356 км. и как бы они через реки переправлялись?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:48:40 07-07-2024

Гость (22:04:05 06-07-2024) Это где короткая дорога с Томска до Барнауле 180 км ?... это участок дороги, а не вся протяженность Томск-Барнаул.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вик

00:10:19 07-07-2024

Я сам с Горно- Алтайска и мне стыдно за горно алтайское СМИ, горно алтайских чинуш, т.к. у нас совершенно не нигде не возможно найти информацию о том - где будет проходить трасса по Республике, во сколько участники прибывают в нашу столицу и наконец где можно воочию посмотреть на все это великолепие, сфотографироваться наконец на фоне машин.. Очень стыдно за местных организаторов этого мероприятия. Зато с белой завистью читаю про Томск, Барнаул - информация о участниках, времени старта, встречи с местными жителями - в свободном доступе... Хоть езжай к Вам что бы посмотреть на это все великолепие!!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:08 07-07-2024

Вик (00:10:19 07-07-2024) Я сам с Горно- Алтайска и мне стыдно за горно алтайское СМИ,... У вас не пишут,чтобы Греф не узнал и с этими водилами не переругался.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:44 07-07-2024

Гость (10:59:08 07-07-2024) У вас не пишут,чтобы Греф не узнал и с этими водилами не пер... Хорошая шутка

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:39 07-07-2024

Вик (00:10:19 07-07-2024) Я сам с Горно- Алтайска и мне стыдно за горно алтайское СМИ,... Согласен. Сейчас как раз отдыхаем в Горном Алтае, хотел бы посмотреть на ралли

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:11 07-07-2024

150 км едут , 2 дня отдыхают , машины готовят .)

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров