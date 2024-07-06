С пылью полей. Участники ралли "Шелковый путь" прибыли в Барнаул
Уже завтра они отправятся в Рассказиху, а после – в Горно-Алтайск, из которого проделают долгий путь в Монголию
06 июля 2024, 18:53, ИА Амител
Участники ралли "Шелковый путь" прибыли в Барнаул. Автомобили команд расположились на гребном канале – побывал там и корреспондент amic.ru.
Победителем второго этапа ралли-марафона стал экипаж белорусской команды МАЗ Сергея Вязовича. Они преодолели дистанцию в 180,2 км по маршруту Томск – Барнаул за 1 час 57 минут 34 секунды. Второе место заняла команда "КамАЗ-мастер" россиянина Эдуарда Николаева (1:57.49), третьим стал Алексей Вишневский из команды МАЗ (1:58.58).
Новый этап ралли длиной 132 км начнется 7 июля. Команды поедут по маршруту Барнаул – Горно-Алтайск. Маршрут гонки, которая проходит с 5 по 15 июля, соединяет Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, а также монгольские Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор.
22:04:05 06-07-2024
Это где короткая дорога с Томска до Барнауле 180 км ?
01:36:05 07-07-2024
Гость (22:04:05 06-07-2024) Это где короткая дорога с Томска до Барнауле 180 км ?... По прямой
06:51:04 07-07-2024
Гость (01:36:05 07-07-2024) По прямой... хоть по кривой. согласно яндекса расстояние между городами по прямой 356 км. и как бы они через реки переправлялись?
06:48:40 07-07-2024
Гость (22:04:05 06-07-2024) Это где короткая дорога с Томска до Барнауле 180 км ?... это участок дороги, а не вся протяженность Томск-Барнаул.
00:10:19 07-07-2024
Я сам с Горно- Алтайска и мне стыдно за горно алтайское СМИ, горно алтайских чинуш, т.к. у нас совершенно не нигде не возможно найти информацию о том - где будет проходить трасса по Республике, во сколько участники прибывают в нашу столицу и наконец где можно воочию посмотреть на все это великолепие, сфотографироваться наконец на фоне машин.. Очень стыдно за местных организаторов этого мероприятия. Зато с белой завистью читаю про Томск, Барнаул - информация о участниках, времени старта, встречи с местными жителями - в свободном доступе... Хоть езжай к Вам что бы посмотреть на это все великолепие!!
10:59:08 07-07-2024
Вик (00:10:19 07-07-2024) Я сам с Горно- Алтайска и мне стыдно за горно алтайское СМИ,... У вас не пишут,чтобы Греф не узнал и с этими водилами не переругался.
16:59:44 07-07-2024
Гость (10:59:08 07-07-2024) У вас не пишут,чтобы Греф не узнал и с этими водилами не пер... Хорошая шутка
16:58:39 07-07-2024
Вик (00:10:19 07-07-2024) Я сам с Горно- Алтайска и мне стыдно за горно алтайское СМИ,... Согласен. Сейчас как раз отдыхаем в Горном Алтае, хотел бы посмотреть на ралли
11:06:11 07-07-2024
150 км едут , 2 дня отдыхают , машины готовят .)