КамАЗ коммунальщиков столкнулся с иномаркой в Барнауле

Очевидцы говорят, что на этом перекрестке часто происходят аварии

11 июня 2024, 14:46, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

КамАЗ коммунальщиков столкнулся с иномаркой на пересечении улиц Беляева и Тимуровской в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

От удара кроссовер получил серьезные повреждения. Предварительно установлено, что пострадавших нет.

По словам очевидцев, на этом перекрестке постоянно происходят аварии, потому что люди не могут запомнить, где находится главная дорога, и не пропускают машины.