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КамАЗ коммунальщиков столкнулся с иномаркой в Барнауле

Очевидцы говорят, что на этом перекрестке часто происходят аварии

11 июня 2024, 14:46, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

КамАЗ коммунальщиков столкнулся с иномаркой на пересечении улиц Беляева и Тимуровской в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

От удара кроссовер получил серьезные повреждения. Предварительно установлено, что пострадавших нет.

По словам очевидцев, на этом перекрестке постоянно происходят аварии, потому что люди не могут запомнить, где находится главная дорога, и не пропускают машины.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Татьяна

14:21:04 12-06-2024

Надо не запоминать какая главная , а какая второстепенная Должны стоять знаки!

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Элен без ребят

15:19:27 12-06-2024

в смысле люди не могут запомнить? почему они вообще должны что-то запоминать, а не видеть перед собой знак?

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Жора

10:06:38 13-06-2024

Знаки стоят. Люди не смотрят на них.

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