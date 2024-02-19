ПАО "КамАЗ" в четыре раза увеличит закуп продукции у алтайского предприятия

Об этом сообщил директор компании во время визита в Барнаул 19 февраля

19 февраля 2024, 18:20, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) в четыре раза увеличит поставки оборудования на предприятие "КамАЗ", занимающееся производством грузовой техники. Об этом заявил директор компании, член правления Бюро Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Когогин во время визита на АЗПИ 19 февраля.

Когогин отметил, что предприятие является основным потребителем продукции АЗПИ: на долю Алтайского края приходится более 50% продукции компании. В частности, регион отправляет топливную аппаратуру, двигатели и прочее. Сейчас обсуждается вопрос об увеличении объема поставок со второй половины 2024 года. По предварительным данным, объем может вырасти в четыре раза, сообщил Когогин.

"Сегодня по топливным системам АЗПИ – предприятие № 1 в России. Никто в стране не может делать то, что делают здесь. В военное время нашим партнером был Bosch, но после его ухода из России нишу занял алтайский завод", – отметил Когогин.

Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru



Когогин добавил, что предприятие также производит бронированные автомобили для Вооруженных сил РФ. По его словам, объем поставок вырос практически в десять раз. А в прошлом году Алтайский край закупил у ПАО "КамАЗ" 41 автобус марки НефАЗ на сумму 684,7 млн рублей.

"Дизайн этой техники буквально был нами выстрадан. Он сложнее, чем у грузовика. Удельный топливный расход у автобусов самый низкий, а надежность очень высокая. Также очень много сделано для удобства пассажира: низкий уровень посадки, устройство для зарядки телефонов, информационные табло, современная кабина водителя. Мы рады, что наша техника будет на ваших улицах", – перечислил преимущества техники (которая уже скоро выйдет на линию) директор предприятия.

Спикер добавил, что отечественный автопром за последние два года пережил "стрессовое состояние, однако благодаря грамотным действиям властей предприятия смогли удержаться на плаву и даже нарастить выпуск продукции".

"На совещании в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным и членами правительства мы озвучили существующие проблемы и попросили найти пути решения. Сразу был составлен протокол и прописаны меры по решению проблемы. В итоге предприятия не только удержались на плаву, но и нарастили объемы выпускаемой продукции в среднем на 16% и вышли на докризисный уровень. В прошлом году КамАЗ увеличил объемы выручки с 290 млрд до рекордных 350 млрд рублей. Президент всегда очень внимательно относился к промышленности, на КамаЗе он был пять-шесть раз. Живой интерес, который глава государства проявляет ко всем аспектам деятельности предприятия, говорит о том, что он понимает, что промышленность – это основа российской экономики", – отметил он.

Говоря о перспективах развития алтайских промышленных компаний, он добавил, что экономика края с советского периода была ориентирована на машиностроение. В регионе расположено несколько крупных предприятий по производству техники.

"Уверен, традиции, которые были заложены еще при Советском Союзе, надо сохранять", – подчеркнул Когогин.