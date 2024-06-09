Камила Валиева рассказала, что мечтает поехать на Алтай

Девушке рассказали, что Алтайский край и Республика Алтай это разные регионы

09 июня 2024, 19:30, ИА Амител

Камила Валиева / Фото: vk.com/kamilavalieva26

Фигуристка Камила Валиева рассказала о том, что хочет съездить на Алтай. Об этом она заявила в эфире шоу на Первом канале.

"Я бы очень хотела в Алтайский край. Мне кажется, там будет потрясающе", – сказала спортсменка.

Дмитрий Хрусталев, который задавал Валиевой вопросы, отметил, что Республика Алтай и Алтайский край – разные регионы. Он также посоветовал девушке обязательно осуществить мечту.

Напомним, что Камилу Валиеву дисквалифицировали из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала в конце 2021 года.