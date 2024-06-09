Камила Валиева рассказала, что мечтает поехать на Алтай
Девушке рассказали, что Алтайский край и Республика Алтай это разные регионы
09 июня 2024, 19:30, ИА Амител
Камила Валиева / Фото: vk.com/kamilavalieva26
Фигуристка Камила Валиева рассказала о том, что хочет съездить на Алтай. Об этом она заявила в эфире шоу на Первом канале.
"Я бы очень хотела в Алтайский край. Мне кажется, там будет потрясающе", – сказала спортсменка.
Дмитрий Хрусталев, который задавал Валиевой вопросы, отметил, что Республика Алтай и Алтайский край – разные регионы. Он также посоветовал девушке обязательно осуществить мечту.
Напомним, что Камилу Валиеву дисквалифицировали из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала в конце 2021 года.
20:15:09 09-06-2024
Ты будешь разочарована... Это не Бали...
20:58:02 09-06-2024
Петр (20:15:09 09-06-2024) Ты будешь разочарована... Это не Бали... ... Это лучше
21:25:55 09-06-2024
Петр (20:15:09 09-06-2024) Ты будешь разочарована... Это не Бали... ... Ну почему сразу разочарована… Бали тоже приедается. Это не универсальное место для туризма. Я в Азии по разу бывал в Китае, Вьетнаме и в Тае. Искренне скажу, что у меня нет желания туда ехать в очередной раз. Не.
22:01:26 09-06-2024
Петр (20:15:09 09-06-2024) Ты будешь разочарована... Это не Бали... ... И много кто разочаровался на Алтае из знаменитостей? Они все тут паром писают.
20:39:36 09-06-2024
Почему на Алтай? На это сверху. Может в Алтайский край или в республику Алтай. Почему никто не говорит никто хочу поехать на Москву, хочу поехать на Новосибирск, хочу поехать на Иркутск. Зато говорят поехать на Алтай.
22:07:11 09-06-2024
Гость (20:39:36 09-06-2024) Почему на Алтай? На это сверху. Может в Алтайский край или в... потому что ты поедешь в Завьялово, но на Яровое и никак не наоборот. так что выключи тупенького граммарнаци и ложись спать. у тебя и так писанина не очень внятная... на что ЭТО ты сверху собрался? и что именно собрался?
05:54:40 10-06-2024
Гость (20:39:36 09-06-2024) Почему на Алтай? На это сверху. Может в Алтайский край или в...
В Алтай что ли? Чепуху не болтай.
06:39:52 10-06-2024
Гость (20:39:36 09-06-2024) Почему на Алтай? На это сверху. Может в Алтайский край или в... На Бали, на Тайвань, на Дальний восток, на Украину.
22:23:48 09-06-2024
Они все тут паром писают.---- и кто то из них второй раз сюда приехал?))
22:36:09 09-06-2024
Ну съездит и съездит. А в Саратове муха умерла.
10:12:20 10-06-2024
Петр (20:15:09 09-06-2024) Ты будешь разочарована... Это не Бали... ... Конечно, это лучше!!!!