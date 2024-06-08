Вратарю сборной РФ Сафонову запретили выезд из России из-за долгов по алиментам

По данным СМИ, спортсмен задолжал 60 млн рублей

08 июня 2024, 14:15, ИА Амител

Матвей Сафонов / Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Вратарю сборной России по футболу и клуба "Краснодар" Матвею Сафонову закрыли выезд из РФ из-за долгов по алиментам, пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, пока спортсмен не выплатит полностью сумму долга, он не сможет выехать за пределы страны. При этом размер задолженности собеседник не уточнил, однако Baza пишет, что речь идет о 60 млн рублей.

Уточняется, что решение об ограничении на выезд приняли 6 июня. При этом в конце мая стало известно, что голкипер перейдет во французский клуб "Пари Сен-Жермен" за 20 млн евро. Однако теперь трансфер спортсмена под угрозой.

7 июня Сафонов находился в Минске, где сборная РФ со счетом 4:0 выиграла у сборной Белоруссии. "В случае возвращения в Россию выехать из страны он больше не сможет до снятия запрета. При этом удастся ли ему выехать в другую страну из Белоруссии – неизвестно", – отмечает Baza.